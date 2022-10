TCL annonce une collaboration passionnante avec l'ambassadrice de la marque TCL Shyla Heal pour élever la plateforme #TCLForHer et inspirer les femmes à redéfinir la grandeur

HONG KONG, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TCL Electronics (1070.HK), un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision et de l'électronique grand public, lance une nouvelle phase de sa campagne mondiale, #TCLForHer, un écosystème inspirant autonome où les femmes inspirent et encouragent les femmes à redéfinir la grandeur via la plateforme TCL.

*Veuillez cliquer sur ce lien pour obtenir une image haute résolution.

image

TCL estime que libérer le véritable potentiel de chaque fille et femme jouera un rôle essentiel dans la résolution de nombreux problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et que la technologie peut autonomiser les femmes et conduire le changement.

Grâce à sa nouvelle collaboration passionnante avec la star montante du basketball et l'ambassadrice de la marque TCL Shyla Heal, la principale marque d'électronique élève la campagne #TCLForHer et le site Web officiel dédié TCLForHer à un public plus large.

Shyla Heal, ambassadrice de la marque TCL, redéfinit la grandeur

Comme TCL, Shyla s'efforce toujours d'obtenir la meilleure qualité et d'inspirer la grandeur. Shyla a été élue jeune joueuse australienne de l'année en 2020 et joue actuellement le rôle de meneur pour l'équipe de basketball des Sydney Uni Flames. Elle a réussi selon ses propres conditions, ce qui en fait une partenaire naturelle pour cette campagne TCL.

« Il y a une grandeur à être réel, mon vrai moi, le bon, le mauvais et tout le reste. Je ne prétends pas et je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Chacun a sa propre grandeur. Vous devez être fidèle à vous-même. Être réel. C'est la grandeur personnelle », a déclaré Shyla Heal.

TCL crée une dynamique pour autonomiser les femmes

TCL s'engage depuis longtemps à promouvoir l'autonomisation et le développement personnel des filles et des femmes dans le monde entier à travers une grande variété d'initiatives. En tant que partenaire mondial de la Fédération internationale de basketball FIBA, TCL était fier de devenir en 2020 le partenaire promotionnel mondial du programme « Son monde, ses règles » de la FIBA pour promouvoir le basketball féminin. Grâce à diverses activités menées en partenariat avec les fédérations nationales du monde entier, le programme a encouragé les femmes et les filles à développer leur confiance et a également augmenté le nombre de joueuses. TCL s'engage également à élever les jeunes femmes et à soutenir leurs ambitions par le biais de la Fondation Huameng, qui finance un certain nombre de programmes et d'initiatives éducatives axés sur les femmes, dont un qui a permis à 600 jeunes femmes issues de familles défavorisées de terminer leurs études secondaires et supérieures.

TCL pense que la technologie peut être un grand égalisateur dans notre société, avec le potentiel de remettre en question les préjugés injustes et d'augmenter les attentes. Les histoires sur la plateforme TCLForHer révèlent la sagesse des femmes naviguant sur leur propre chemin, comment elles défient les règles et présentent les femmes qui les ont inspirées. TCL partagera également des histoires sur le courage et la résilience des femmes face à l'adversité et sur la manière dont elles restent fidèles à leurs objectifs et à leurs valeurs. Les femmes apprennent du point de vue des autres et acquièrent des informations précieuses pour la découverte de soi. En fin de compte, #TCLForHer partage la passion des femmes pour redéfinir la grandeur.

Redéfinir la grandeur pour le bien

TCL est à la pointe de l'innovation depuis des décennies, offrant des produits et services de qualité qui améliorent notre façon de vivre et inspirent la grandeur. L'entreprise continuera de renforcer son engagement à autonomiser les femmes et les filles dans le monde grâce à sa technologie innovante et à ses initiatives et campagnes de grande envergure qui englobent l'éducation, le sport et l'amélioration de tous les aspects de la vie des femmes. En aidant les filles et les femmes à explorer leur unicité et à poursuivre leurs passions, TCL leur permet de découvrir la vraie version d'elles-mêmes, de comprendre leur vraie valeur et de redéfinir la grandeur selon leurs propres termes.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public allant des téléviseurs, de l'audio et des appareils électroménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1917976/image.jpg

SOURCE TCL Electronics