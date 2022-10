TCL anuncia colaboração empolgante com a embaixadora da marca TCL Shyla Heal para promover a plataforma #TCLForHer e inspirar as mulheres a redefinirem a grandeza

HONG KONG, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma importante participante do setor global de TVs e eletrônicos de consumo, está iniciando hoje uma nova fase de sua campanha global #TCLForHer, um ecossistema inspirador e autossustentável no qual as mulheres inspiram e incentivam outras mulheres a redefinirem a grandeza por meio da plataforma TCL.

A TCL acredita que revelar o verdadeiro potencial de cada menina e mulher terá um papel vital na resolução de muitas das questões globais que enfrentamos hoje e que a tecnologia pode capacitar as mulheres e gerar mudanças.

Por meio de sua nova e empolgante colaboração com Shyla Heal, a estrela do basquete em ascensão e embaixadora da marca TCL, a marca de eletrônicos líder está promovendo a campanha #TCLForHer e o site oficial TCLForHer a um público mais amplo.

Embaixadora da marca TCL Shyla Heal redefine a grandeza

Como a TCL, Shyla sempre se esforça pela melhor qualidade e para inspirar grandeza. Shyla foi aclamada Jogadora Juvenil do Ano da Austrália em 2020 e, atualmente, joga como ala no time de basquete Sydney Uni Flames. Ela alcançou o sucesso com seus próprio esforço, tornando-se uma parceira natural dessa campanha da TCL.

"Há uma grandeza em ser real, meu verdadeiro eu, o bem, o mal e tudo que isso envolve. Não finjo e não preciso ser outra pessoa. Todos têm sua própria grandeza. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Seja real. Isso é grandeza pessoal", disse Shyla Heal.

TCL gera impulso para capacitar as mulheres

A TCL tem um compromisso de longa data com a promoção do empoderamento e do desenvolvimento pessoal de meninas e mulheres em todo o mundo por meio de diversas iniciativas. Como parceira global da Federação Internacional de Basquete (FIBA), em 2020 a TCL teve o orgulho de tornar-se parceira promocional global do programa "Her World, Her Rules" (o mundo dela, as regras dela) para promover o basquete feminino e de meninas. Por meio de várias atividades realizadas em parceria com federações nacionais em todo o mundo, o programa incentivou mulheres e meninas a desenvolverem confiança e também a aumentarem o número de jogadoras do sexo feminino. A TCL também assumiu o compromisso de animar mulheres jovens e apoiar suas ambições por meio da Huameng Foundation, que financia uma série de programas e iniciativas educacionais voltadas para mulheres, incluindo uma que permitiu que 600 mulheres jovens de famílias carentes concluíssem o ensino médio e superior.

A TCL acredita que a tecnologia pode ser um grande equalizador em nossa sociedade, com o potencial de desafiar ainda mais os preconceitos injustos e elevar as expectativas. Histórias na plataforma TCLForHer revelam a sabedoria das mulheres que tomam as rédeas de suas próprias vidas, como elas desafiam as regras e apresentam as mulheres que as inspiraram. A TCL também compartilhará histórias de coragem e resiliência de mulheres diante da adversidade e de como elas se mantêm verdadeiras a seus objetivos e valores. As mulheres aprendem com as perspectivas das outras e obtêm percepções valiosas para a autodescoberta. Em última análise, #TCLForHer compartilha a paixão das mulheres por redefinir a grandeza.

Redefinindo a grandeza para o bem

A TCL está na vanguarda da inovação há décadas, oferecendo produtos e serviços de qualidade que melhoram a forma como vivemos e inspiramos grandeza. A empresa continuará a fortalecer seu compromisso de capacitar mulheres e meninas em todo o mundo por meio de sua tecnologia inovadora e iniciativas e campanhas de longo alcance que englobam educação, esporte e a melhoria de todos os aspectos da vida das mulheres. Ajudando meninas e mulheres a explorarem sua singularidade e a perseguirem suas paixões, a TCL as capacita a descobrir a verdadeira versão de si mesmas, entender seu valor real e redefinir a grandeza de sua própria maneira.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

