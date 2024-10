TCL anuncia a Michael Rosen como embajador global para promover la lectura y la alfabetización

LONDRES, 15 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- TCL, pionera en tecnología de visualización para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos conectados con múltiples funciones, se complace en anunciar una asociación con Michael Rosen, un destacado autor y poeta británico reconocido por sus dinámicas contribuciones tanto a la literatura infantil como a la poesía para adultos. Como parte de la asociación, Michael mostrará cómo la avanzada tecnología NXTPAPER de TCL puede revolucionar la experiencia de lectura, promoviendo la alegría de las historias para audiencias de todo el mundo.

Michael Rosen aporta una gran cantidad de logros literarios y una voz distintiva que resuena profundamente tanto en niños como en adultos. Galardonado con el prestigioso premio PEN Pinter 2023 por sus destacadas contribuciones literarias, la influencia de Rosen se extiende a los principales mercados, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y China, lo que lo convierte en una figura ejemplar para liderar la iniciativa de lectura global de TCL. Sus libros, incluido el icónico We're Going on A Bear Hunt y el emotivo Many Different Kinds of Love: A Story of Life, Death and the NHS, no solo han encabezado las listas de los más vendidos, sino que también han sido encargados para proyectos exclusivos con notables instituciones culturales. El atractivo estilo de escritura de Rosen y su defensa de la lectura muestran a la perfección la tecnología NXTPAPER de TCL, diseñada para mejorar la experiencia de lectura digital.

"La colaboración con TCL abre un nuevo capítulo verdaderamente emocionante en mi trayectoria como narrador y también para todos los escritores", afirmó Michael Rosen. "Con la innovadora tecnología NXTPAPER de TCL, las historias se convierten en puertas de entrada a nuevos mundos, accesibles desde cualquier rincón del planeta. Esta colaboración va más allá de avanzar en la tecnología: se trata de hacer que la lectura sea una alegría y una parte de nuestra vida cotidiana. Juntos, estamos sentando las bases para un futuro en el que todos puedan disfrutar del placer de la lectura en cualquier momento y en cualquier lugar".

El compromiso de TCL de revolucionar las experiencias de lectura se ejemplifica en sus avances continuos en la tecnología NXTPAPER. Desde su introducción en 2021, NXTPAPER ha establecido el punto de referencia para la innovación en pantallas, mejorando la comodidad visual con características como la reducción de la luz azul y el deslumbramiento minimizado. La última versión NXTPAPER 3.0, incluida en los nuevos teléfonos inteligentes TCL 50 NXTPAPER, presenta el modo Max Ink, que transforma la pantalla para que se asemeje a una textura similar al papel de tinta electrónica, ideal para sesiones de lectura prolongadas. Este modo minimiza la fatiga visual y reduce las distracciones al silenciar las notificaciones innecesarias, lo que fomenta un entorno de lectura concentrado. Con el respaldo de TÜV, SGS y Eyesafe, la tecnología NXTPAPER no solo ofrece una experiencia visualmente cómoda similar al papel, sino que también promueve la sostenibilidad y extiende la vida útil de la batería para admitir hasta una semana de lectura.

"Nuestra alianza con Michael Rosen está alineada estratégicamente con la visión de TCL de mejorar la forma en que las personas interactúan con el contenido digital", destacó Jefferson Li, gerente general de la unidad de negocios de telefonía móvil de TCL. "La defensa de la alfabetización por parte de Michael, junto con nuestra tecnología NXTPAPER, está preparada para transformar el panorama de la lectura digital. Nos dedicamos a mejorar la accesibilidad y el disfrute de la lectura, lo que subraya nuestro compromiso de mejorar el bienestar del consumidor a través de tecnología innovadora".

TCL se enorgullece de organizar un evento especial con Michael Rosen el 30 de octubre en el Southbank Centre, coincidiendo con el vibrante ambiente cultural del Festival de Literatura de Londres. Esta sesión destacará la ilustre carrera de Rosen y su pasión por la lectura, junto con debates sobre cómo la tecnología NXTPAPER de TCL está haciendo que la lectura sea más accesible, cómoda y atractiva.

Los entusiastas de la literatura y los seguidores de Michael Rosen están invitados a unirse a esta enriquecedora experiencia, con el telón de fondo de la principal celebración literaria de Londres. Descubra la perfecta integración de la tecnología avanzada con la pasión literaria a través de esta emocionante colaboración.

