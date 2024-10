TCL ernennt Michael Rosen zum globalen Botschafter für die Förderung des Lesens und der Alphabetisierung

LONDON, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- TCL, ein Pionier auf dem Gebiet der Display-Technologie für funktionsreiche Smartphones, Tablets und vernetzte Geräte, freut sich, eine Partnerschaft mit Michael Rosen bekannt zu geben, einem prominenten britischen Autor und Dichter, der für seine dynamischen Beiträge zur Kinderliteratur und zur Poesie für Erwachsene gefeiert wird. Im Rahmen der Partnerschaft wird Michael zeigen, wie die fortschrittliche NXTPAPER-Technologie von TCL das Leseerlebnis revolutionieren kann, indem sie dem Publikum weltweit die Freude an Geschichten vermittelt.

Michael Rosen blickt auf zahlreiche literarische Erfolge zurück und hat eine unverwechselbare Erzählstimme, die sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen großen Anklang findet. Rosen wurde 2023 mit dem renommierten PEN Pinter Prize für seine herausragenden literarischen Beiträge ausgezeichnet. Mit seinem Einfluss in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Europa und China ist er eine vorbildliche Persönlichkeit, um die globale Leseinitiative von TCL zu leiten. Seine Bücher, darunter das legendäre Wir gehen auf Bärenjagd und das berührende Many Different Kinds of Love: A Story of Life, Death and the NHS, haben nicht nur die Bestsellerlisten angeführt, sondern wurden auch für exklusive Projekte bei namhaften Kultureinrichtungen in Auftrag gegeben. Rosens fesselnder Schreibstil und sein Engagement für das Lesen stellen die NXTPAPER-Technologie von TCL, die das digitale Leseerlebnis verbessern soll, perfekt in Szene.

„Die Partnerschaft mit TCL eröffnet ein wirklich aufregendes neues Kapitel in meiner Reise als Geschichtenerzähler und für alle Schriftsteller", sagte Michael Rosen. „Mit der innovativen NXTPAPER-Technologie von TCL werden aus Geschichten Tore zu neuen Welten, die von überall auf der Welt zugänglich sind. Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als den technischen Fortschritt – es geht darum, das Lesen zu einem freudigen und alltäglichen Bestandteil unseres Lebens zu machen. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen für eine Zukunft, in der jeder jederzeit und überall in den Genuss des Lesens kommen kann."

TCL hat sich zum Ziel gesetzt, das Leseerlebnis zu revolutionieren. Dies wird durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der NXTPAPER-Technologie verkörpert. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat NXTPAPER den Maßstab für Display-Innovationen gesetzt, indem es den visuellen Komfort mit Funktionen wie reduziertem blauen Licht und minimierter Blendung verbessert hat. Das neueste NXTPAPER 3.0 ist in den neu auf den Markt gebrachten TCL 50 NXTPAPER-Smartphones enthalten und führt den Max Ink Mode ein. Dieser verwandelt das Display in eine papierähnliche Textur, die ideal für ausgiebige Lesestunden ist. Dieser Modus minimiert die Belastung der Augen und reduziert Ablenkungen, indem er unnötige Benachrichtigungen stumm schaltet und so ein konzentriertes Lesen fördert. Die vom TÜV, SGS und Eyesafe zertifizierte NXTPAPER-Technologie bietet nicht nur ein visuell angenehmes, papierähnliches Erlebnis, sondern fördert auch die Nachhaltigkeit und verlängert die Akkulaufzeit, sodass bis zu einer Woche gelesen werden kann.

„Unsere Partnerschaft mit Michael Rosen ist strategisch auf die Vision von TCL ausgerichtet, den Umgang der Menschen mit digitalen Inhalten zu verbessern", sagte Jefferson Li, Geschäftsführer von TCL Mobile Phone BU. „Michaels Einsatz für die Alphabetisierung in Verbindung mit unserer NXTPAPER-Technologie ist geeignet, die digitale Leselandschaft zu verändern. Wir wollen die Zugänglichkeit und die Freude am Lesen verbessern und unterstreichen damit unser Engagement, das Wohlbefinden der Verbraucher durch innovative Technologie zu steigern."

TCL ist stolz darauf, am 30. Oktober im Southbank Centre eine besondere Veranstaltung mit Michael Rosen auszurichten, die mit der lebhaften kulturellen Atmosphäre des Londoner Literaturfestivals zusammenfällt. In diesem Vortrag werden Rosens glanzvolle Karriere und seine Leidenschaft für das Lesen beleuchtet und es wird darüber gesprochen, wie die NXTPAPER-Technologie von TCL das Lesen zugänglicher, komfortabler und ansprechender macht.

Literaturliebhaber und Fans von Michael Rosen sind eingeladen, an dieser bereichernden Erfahrung teilzunehmen, die vor dem Hintergrund von Londons wichtigstem Literaturfest stattfindet. Entdecken Sie die nahtlose Integration von fortschrittlicher Technologie und literarischer Leidenschaft durch diese spannende Partnerschaft.

Informationen zu TCL Mobile

TCL Mobile ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Smartphones, Tablets und vernetzten Geräten spezialisiert. TCL Mobile hat es sich zur Aufgabe gemacht, 5G für alle bereitzustellen und unterstützt seine Kunden getreu dem Motto „Inspire Greatness" dabei, mit fortschrittlicher Technologie und Lösungen eine nachhaltige und vernetzte Zukunft aufbauen. Weitere Informationen zu den mobilen Geräten von TCL finden Sie im Internet: https://www.tcl.com/global/en/mobile.

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design und innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen und sinnvolle Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tcl.com

TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2530673/horizontal_one.jpg