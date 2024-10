TCL nomme Michael Rosen ambassadeur mondial pour la promotion de la lecture et de l'alphabétisation

LONDRES, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- TCL, pionnier de la technologie d'affichage pour smartphones, tablettes et appareils connectés dotés d'un grand nombre de fonctionnalités, est ravi d'annoncer un partenariat avec Michael Rosen, éminent auteur et poète britannique célèbre pour ses contributions dynamiques à la littérature jeunesse et à la poésie pour adultes. Dans le cadre de ce partenariat, Michael montrera comment la technologie avancée NXTPAPER de TCL peut révolutionner l'expérience de la lecture, en promouvant le plaisir des histoires auprès des publics du monde entier.

Michael Rosen met à profit ses nombreuses réalisations littéraires et sa voix distinctive qui trouve un écho profond auprès des enfants et des adultes. Récompensé par le prestigieux prix PEN Pinter en 2023 pour ses contributions littéraires exceptionnelles, Rosen est présent sur les principaux marchés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Chine, ce qui fait de lui une figure exemplaire pour diriger l'initiative mondiale de TCL en matière de lecture. Ses livres, dont l'emblématique « La chasse à l'ours » et le sincère « Many Different Kinds of Love: A Story of Life, Death and the NHS », ont non seulement figuré en tête des listes de best-sellers, mais ont également été commandés pour des projets exclusifs auprès d'institutions culturelles de premier plan. Le style engageant de Rosen et son engagement en faveur de la lecture mettent parfaitement en valeur la technologie NXTPAPER de TCL, conçue pour améliorer l'expérience de la lecture numérique.

« Ce partenariat avec TCL ouvre un nouveau chapitre passionnant dans mon parcours de narrateur et dans celui de tous les écrivains », a déclaré Michael Rosen. « Avec la technologie innovante NXTPAPER de TCL, les histoires deviennent des passerelles vers de nouveaux mondes, accessibles depuis n'importe quel coin du globe. Ce partenariat ne se résume pas à une avancée technologique : il s'agit de faire de la lecture un plaisir et de l'intégrer dans notre vie quotidienne. Ensemble, nous posons les jalons d'un avenir où chacun pourra profiter du plaisir de la lecture à tout moment et en tout lieu. »

L'engagement de TCL à révolutionner les expériences de lecture se traduit par les progrès constants de la technologie NXTPAPER. Depuis son introduction en 2021, NXTPAPER s'est imposé comme la référence en matière d'innovation d'affichage, améliorant le confort visuel grâce à des caractéristiques telles que la réduction de la lumière bleue et des reflets. La dernière version de NXTPAPER 3.0, qui équipe les nouveaux smartphones TCL 50 NXTPAPER, intègre le mode Max Ink, qui transforme l'écran pour qu'il ressemble à une texture de papier à encre électronique, idéale pour les longues séances de lecture. Ce mode minimise la fatigue oculaire et réduit les distractions en mettant en sourdine les notifications inutiles, ce qui favorise un environnement de lecture concentré. Approuvée par les organismes TÜV, SGS et Eyesafe, la technologie NXTPAPER offre non seulement une expérience visuelle confortable semblable à celle du papier, mais contribue également au développement durable et prolonge la durée de vie de la batterie pour permettre jusqu'à une semaine de lecture.

« Notre partenariat avec Michael Rosen s'inscrit stratégiquement dans la vision de TCL, qui consiste à optimiser l'interaction des personnes avec le contenu numérique », a déclaré Jefferson Li, directeur général de TCL Mobile Phone BU. « L'engagement de Michael en faveur de l'alphabétisation, associé à notre technologie NXTPAPER, est sur le point de transformer le paysage de la lecture numérique. Nous sommes déterminés à améliorer l'accessibilité et le plaisir de la lecture, ce qui souligne notre attachement à l'amélioration du bien-être des consommateurs grâce à une technologie innovante. »

TCL est fier d'accueillir un événement spécial avec Michael Rosen le 30 octobre au Southbank Centre, en marge du London Literature Festival et de son atmosphère culturelle vibrante. Cette session mettra en lumière l'illustre carrière de Rosen et sa passion pour la lecture, ainsi que des discussions sur la façon dont la technologie NXTPAPER de TCL rend la lecture plus accessible, plus confortable et plus attrayante.

Les amateurs de littérature et les fans de Michael Rosen sont invités à participer à cette expérience enrichissante, qui a pour toile de fond la première manifestation littéraire de Londres. Découvrez la parfaite intégration de la technologie de pointe et de la passion littéraire grâce à ce partenariat passionnant.

TCL Mobile est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de smartphones, de tablettes et d'appareils connectés. Se donnant pour mission d'offrir la 5G à tous, TCL Mobile aide ses clients à « Inspirer la grandeur » (« Inspire Greatness ») dans leur vie grâce à des technologies et des solutions de pointe. Pour plus d'informations sur les appareils mobiles TCL, veuillez consulter le site : https://www.tcl.com/global/en/mobile.

TCL Electronics est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les téléphones portables, les appareils audio, les produits pour la maison intelligente et des appareils électroménagers. Combinant un design réfléchi et une technologie innovante pour inspirer la grandeur, notre gamme propose des fonctionnalités incontournables et des expériences significatives. En tant que l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux d'affichage ultramoderne permettent à TCL d'innover pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.tcl.com

