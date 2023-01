TCL anuncia avanços inovadores em tecnologia e muito mais na CES 2023

HONG KONG, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma marca líder de eletrônicos de consumo e um dos principais atuantes do setor global de TV, realizou hoje sua coletiva de imprensa CES 2023 antes do início da exposição anual de tecnologia. A empresa revelou atualizações interessantes sobre as mais recentes iniciativas corporativas, novas tecnologias nas categorias de exibição, eletrodomésticos e tecnologia móvel.

Tecnologia para um futuro melhor

Todos os anos, a tecnologia muda vidas e traz novas definições de inteligência durante as crescentes marés de prosperidade ou de tempos difíceis. Com isso, aumenta-se a expectativa quanto à execução responsável dessas tecnologias.

"Como uma marca corporativa responsável, a TCL continua a fazer contribuições significativas para a sociedade como um todo, as comunidades locais e o ambiente em constante mudança", disse Juan Du, presidente da TCL Electronics. "A TCL adota novas tecnologias para promover a fabricação ecologicamente correta e, com nossa campanha global #TCL Green, queremos inspirar mais pessoas a se unirem a nós na proteção do meio ambiente e na construção de um lar sustentável. Também apoiamos a igualdade de gênero e a educação superior para as gerações mais jovens com a #TCL for Her e outras campanhas globais."

Tecnologia para um ecossistema completo maior e mais inteligente

Para uma experiência de home theater totalmente imersiva, a TCL apresentou sua última geração de TVs Mini LED e QLED. Com implementação em mercados internacionais, as TVs QLED expandidas, aprimoradas e reformuladas estarão disponíveis em novos tamanhos de telas de até 98 polegadas, com desempenho de jogos de ponta e barras de som totalmente novas.

Além das telas e do melhor sistema de home theater, a TCL também cria um ecossistema inteligente e conectado, incrível e completo, no qual a evolução da tecnologia de eletrodomésticos, a continuação da tecnologia 5G acessível, bem como a realidade aumentada e as experiências de visualização pessoal de tela cheia se integram de forma intuitiva para facilitar e melhorar a vida dos usuários.

