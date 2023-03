TCL anuncia patrocínios globais de 2023 destacando a poderosa conexão entre tecnologia e esportes

Utilizando ofertas inovadoras de Mini LED e QLED TV para unir os fãs à medida que vivenciam novos campos de entretenimento juntos.

HONG KONG, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a TCL, marca líder de consumo de eletrônicos e a segunda maior marca de TV do mundo, demonstrou o compromisso com seus clientes e uma das paixões mais compartilhadas no mundo com o anúncio de vários patrocínios esportivos de alto nível, cobrindo uma variedade de disciplinas em vários mercados.

Como marca em uma missão de inspirar grandeza, a TCL entende o impacto que o esporte exerce nos corações e na vida de pessoas de todos os cantos do mundo. Aproveitando o poder da tecnologia para tornar a exibição de esportes mais agradável e divertida do que nunca, a TCL visa reunir as pessoas para celebrar momentos significativos e aproveitar a alegria de um dos maiores passatempos da vida.

Assim como a base de clientes da TCL, o mundo dos esportes é incrivelmente rico e diversificado. No início deste ano, a TCL America anunciou a nomeação como parceira oficial da NFL na América do Norte. Em vez de destacar uma disciplina específica, a TCL optou por ampliar seu alcance, apoiando uma infinidade de amadas seleções nacionais e eventos eminentes em uma seção cruzada de ligas competitivas.

Apoio à principal competição de futebol da América Latina como parceira Premium da CONMEBOL Libertadores

Ao patrocinar uma das ligas mais importantes da América do Sul, a CONMEBOL Libertadores, a TCL espera incentivar um público global a interagir com o amor do futebol das regiões.

A TCL se une a outras marcas globais no patrocínio da CONMEBOL Libertadores durante o ciclo 2023-2026, em que se beneficiará da exposição da marca nas camisas dos árbitros, em cartazes no campo e painéis de LED. A marca receberá ingressos para poder se ativar com clientes em todos os países, oferecendo ricas experiências aos superfãs.

Iniciando 2023 com um foco renovado no futebol europeu, a TCL se torna parceira oficial dos times nacionais da Espanha e da Itália

Além-mar e destacando o compromisso da marca com a Europa, a TCL também firmou um acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) para se tornar a parceira oficial das equipes nacionais espanholas e italianas, respectivamente, até 2026.

Com a expectativa para o próximo verão dos principais torneios de futebol, nunca houve um time mais empolgante no Futebol Europeu. O apoio da TCL a essas duas lendárias equipes destaca sua determinação de seguir crescendo em dois mercados europeus muito importantes.

Com suporte adicional a várias equipes e competições na Argentina, Austrália, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, entre outros, o compromisso da TCL com o futebol é de longa data e longo alcance. A TCL também estabeleceu relacionamentos contínuos com alguns dos maiores heróis esportivos do jogo, mais recentemente com Pedri, Rodrygo, Phil Foden e Raphaël Varane.

Parceira oficial da Australian Football League (AFL)

Operando no mercado australiano desde 2004, a TCL Electronics oferece uma ampla gama de produtos, de TVs a máquinas de lavar. Em um dos esportes mais emocionantes do planeta, a Australian Football League (AFL) anunciou uma nova parceria com a TCL Electronics na Austrália. A parceria conectará a AFL à TCL, com uma tradição de longa data no reconhecimento do poder do esporte e do espírito de conexão que inspira a grandeza nos jogadores e na comunidade em geral.

Ao longo do ano, a TCL também apresentará os principais clientes, fornecedores e varejistas dentro do Supersite da TCL no Marvel Stadium e nos eventos AFL.

Expansão do basquete em todo o mundo via FIBA Basketball World Cup Partnership

Além do futebol, a TCL está preparando a apresentação do maior torneio de basquete do mundo e das estrelas mais brilhantes do esporte para as Filipinas antes da próxima Copa do Mundo de Basquete da FIBA 2023.

A partir da 25 de agosto, os três organizadores – Filipinas, Japão e Indonésia – sediarão a Fase de Grupos da Copa do Mundo. A competição irá culminar em 10 de setembro em Manila, Filipinas, com a coroação dos campeões de 2023.

Fortalecendo a presença da TCL na Índia pelo patrocínio da equipe Sunrisers Hyderabad Cricket

A TCL também se tornou parceira oficial da popular equipe indiana de críquete Sunrisers Hyderabad (SRH) pelo quarto ano consecutivo, demonstrando seu compromisso com os clientes na Índia no apoio ao seu esporte nacional mais apreciado.

Com o início da temporada de críquete de 2023 no final deste mês, os ansiosos fãs na Índia e em todo o mundo ficarão grudados em seus televisores em antecipação. Com sua tecnologia acessível e o suporte de SRH, a TCL oferece uma experiência de visualização conveniente e imersiva para milhões de amantes de críquete em todo o mundo.

Líderes dentro e fora de campo – o poderoso emparelhamento de tecnologia e esportes

A TCL reconhece que as TVs têm a capacidade única de conectar e inspirar pessoas em todo o mundo, mergulhando-as na ação que se desenrola na tela. De todo o conteúdo de TV disponível, há algo inegavelmente mágico em assistir a esportes ao vivo e sentir a mesma emoção que milhões de outros espectadores em todo o mundo estão sentindo ao mesmo tempo.

Como um titã de inovação inclusiva, a TCL acredita que esses momentos de magia devem ser acessíveis às massas, esforçando-se para criar os melhores conjuntos de TV Mini LED e QLED de valor incomparável. Certifique-se de que os usuários nunca percam um momento da ação com as telas XL da TCL com 98", fazendo com que eles se sintam lá mesmo. Além disso, através desses patrocínios globais que atrairão uma ampla gama de fãs, a TCL busca inspirar momentos de grandeza entre os usuários.

Para saber mais sobre como os produtos mais recentes da TCL podem ajudá-lo a aproveitar o seu torneio favorito, acesse www.tcl.com.

