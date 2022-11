TCL conquista dois CES® 2023 Innovation Awards, reafirmando sua liderança em tecnologia de telas

CORONA, Califórnia, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das principais empresas do setor global de TVs e uma empresa líder de eletrônicos de consumo, tem a honra de ter conquistado não um, mas dois CES® 2023 Innovation Awards por suas TCL Mini LED 4K TV 75C935 e TCL Mini LED 4K TV 75C835 (disponível na América do Norte como 6-series 75655). Ambos os produtos apresentaram recursos marcantes de design e engenharia inovadores que tiveram pontuações elevadas de acordo com os rigorosos critérios de avaliação do júri, unindo-se a um grupo de elite de produtos devido a essa distinção.

O CES® Innovation Awards é uma competição anual que homenageia o design e a engenharia excepcionais em produtos de tecnologia de consumo. O anúncio para os homenageados deste ano será realizado na CES® Unveiled New York, um evento intimista com alguns dos meios de comunicação mais influentes do setor de tecnologia para mostrar as novidades para a CES 2023 em janeiro.

Experiência de Mini LED 4K TV topo da linha

Como inovadora na tecnologia de retroiluminação Mini LED, a TCL está reafirmando a sua liderança no setor de televisão com a sua C-Series. O primeiro Mini LED TV CES® 2023 Innovation Award vai para a TCL 75C935, a TV com retroiluminação Mini LED de última geração da marca. O design super fino e elegante, combinado com óptica e som excepcionais, fez com que este produto se destacasse pelos jurados na interessante categoria de áudio e vídeo doméstico.

A TV de 75" é uma maravilha de tecnologias combinadas de Mini LED e QLED que oferecem óptica revolucionária com até 1.920 zonas de dimerização local de matriz completa em resolução 4K, cores realistas e VRR de 144 Hz. A 75C935 também oferece uma experiência de audição que define o ambiente com poderosa Adaptação AI Sonic, Rastreamento de Som e drivers ajustados que criam um cenário de som premium com processamento de áudio Dolby Atmos® 3D para um som envolvente. Para completar tudo isso, a TV vem integrada com a experiência personalizada do Google TV.

*Clique neste link para obter imagens em alta resolução

Entretenimento doméstico premium com Google TV ou Roku TV

A TV Mini LED 4K 75C835 da TCL confirma a posição dominante da marca no segmento. Com as tecnologias avançadas de tela da TCL, design elegante e desempenho de home theater acessível, ela oferece contraste incomparável com zonas de controle de contraste, saturação de cores profunda com tecnologia de pontos quânticos e poderosa clareza com pacote HDR Pro com Dolby Vision IQ® para maior brilho entre uma paleta completa de cores ricas. Com o Google TV ou o Roku TV, a C835 (R655) oferece uma interface inteligente construída em torno do consumidor e do que ele adora assistir.

Sua taxa de atualização incrivelmente rápida de até 144 Hz transforma a imagem com milhares de Mini LEDs de classe de micrometros para contraste impecável e iluminação brilhantemente suave. A retroiluminação Mini LED TCL alimenta até 360 zonas de controle de contraste, enquanto o AiPQ Engine™ utiliza aprendizado de máquina para melhorar a cor, o contraste e a clareza.

A TCL aguarda seu retorno à CES® 2023, o evento de tecnologia mais influente do mundo, que será realizado em Las Vegas em janeiro deste ano. Os participantes terão a oportunidade de conhecer os produtos vencedores do CES® 2023 Innovation Award da marca e as mais revolucionárias TVs de excepcional desempenho no salão da exposição, portanto, fique atento para obter mais atualizações sobre os planos da TCL na feira global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951929/image_1.jpg

