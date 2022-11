TCL gewinnt zwei CES® 2023 Innovation Awards und bestätigt damit seine Führungsrolle in der Display-Technologie

CORONA, Kalifornien, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, einer der dominanten Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik, fühlt sich geehrt, nicht einen, sondern zwei CES® 2023 Innovation Awards für seine beiden Geräte, den TCL Mini LED 4K TV 75C935 und den TCL Mini LED 4K TV 75C835 (erhältlich in Nordamerika als 75R655 der 6er-Serie) gewonnen zu haben. Beide Produkte stellen beeindruckendes innovatives Design und technische Merkmale zur Schau, die nach den strengen Bewertungskriterien der Jury hoch bewertet wurden, und schließen sich damit einer elitären Gruppe von Produkten an.

Die CES® Innovation Awards sind ein jährlicher Wettbewerb zur Auszeichnung von herausragendem Design und Engineering im Bereich technische Konsumgüter. Die Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger findet auf der CES® Unveiled im Januar in New York statt, einer intimen Veranstaltung mit einigen der einflussreichsten Medien der Technologiebranche, auf der präsentiert werden wird, was CES® für 2023 zu bieten hat.

Ein Mini LED 4K TV-Erlebnis der Spitzenklasse

Als Innovator der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie bekräftigt TCL mit seiner C-Serie seine Führungsposition unter den Fernsehgeräte-Herstellern. Der erste Mini LED TV CES® 2023 Innovation Award geht an den TCL 75C935, die neuste Generation des Fernsehgeräts der Marke mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Das superdünne und elegante Design in Verbindung mit herausragender Optik- und Soundqualität ließ dieses Produkt für die Juroren in der spannenden Kategorie „Home Audio and Video" herausstehen.

Der 75-Zoll-Fernseher ist ein Wunder der kombinierten Mini-LED- und QLED- Technologien, die eine revolutionäre Optik mit bis zu 1920 lokalen Dimming-Zonen mit vollem Helligkeitsumfang in 4K-Auflösung, lebensechte Farben und 144 Hz VRR bieten. Der 75C935 bietet außerdem ein raumdefinierendes Hörerlebnis mit leistungsstarker KI-Klanganpassung, Klangverfolgung und fein abgestimmten Treibern, um ein erstklassiges Soundpanorama mit Dolby Atmos® 3D-Audioverarbeitung für Surround-Sound zu schaffen. Und dies alles wird zur Krönung in das personalisierte Erlebnis von Google TV integriert.

Premium-Unterhaltung für zu Hause mit Google TV oder Roku TV

Das TCL Mini LED 4K TV 75C835 bestätigt die dominante Position der Marke im Segment. Mit den fortschrittlichen Display-Technologien von TCL, dem schlanken Design und der verfügbaren Heimkino-Performance bietet es einen unübertroffenen Kontrast mit Kontraststeuerungszonen, einer tiefen Farbsättigung mit Quantenpunkt-Technologie und eine kraftvolle Klarheit mit dem HDR Pro Pack mit Dolby Vision IQ® für mehr Helligkeit in einer vollen Palette von satten Farben. Mit Google TV oder Roku TV bietet das C835 (R655) eine intelligente Benutzeroberfläche, die spezifisch auf den Verbraucher und seine Programmvorlieben zugeschnitten ist.

Seine unglaublich schnelle Aktualisierungsrate von bis zu 144 Hz transformiert die Bilder mit Tausenden von Mini-LEDs der Mikrometer-Klasse für kompromisslosen Kontrast und brillant weiche Ausleuchtung. Die TCL Mini LED-Hintergrundbeleuchtung versorgt bis zu 360 Kontraststeuerungszonen, während die AiPQ Engine™ maschinelles Lernen verwendet, um Farbe, Kontrast und Klarheit zu verbessern.

TCL freut sich auf seine Rückkehr zur CES® 2023, der weltweit einflussreichsten Technologieveranstaltung, die im kommenden Januar in Las Vegas stattfinden wird. Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, die mit dem CES® 2023 Innovation Award ausgezeichneten Produkte der Marke sowie weitere revolutionäre leistungsstarke Fernsehgeräte auf dem Messegelände zu entdecken. Halten Sie Ausschau nach weiteren aktuellen Informationen zu den TCL-Plänen für die globale Messe.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Produkten der Unterhaltungselektronik, die von Fernseh- und Audiogeräten bis zu Smart-Home-Technik reichen. https://www.tcl.com.

