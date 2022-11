TCL remporte deux prix au CES® 2023 Innovation Awards, réaffirmant sa position de leader en matière de technologie d'affichage

CORONA, Californie, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, l'un des principaux acteurs de l'industrie télévisuelle mondiale et leader de l'électronique grand public, est honoré d'avoir remporté, non pas un, mais deux prix au CES® 2023 Innovation Awards pour son téléviseur TCL 4K QLED Mini LED 75C935 et son téléviseur TCL 4K QLED Mini LED 75C835 (disponible en Amérique du Nord sous la référence 6-Series 75R655). Les deux produits présentent des caractéristiques de conception et d'ingénierie innovantes et remarquables qui ont obtenu de très bons résultats selon les critères d'évaluation rigoureux du jury, rejoignant ainsi un groupe de produits d'élite ayant été récompensés.

Les CES® Innovation Awards sont un concours annuel visant à récompenser les caractéristiques exceptionnelles en matière de conception et d'ingénierie pour les produits de technologie grand public. L'annonce des lauréats de cette année aura lieu au CES® Unveiled New York, un événement intime qui rassemblera certains des médias les plus influents du secteur technologique pour annoncer les produits qui seront présentés au CES® 2023 en janvier.

Une expérience télévisuelle haut de gamme pour le téléviseur Mini LED 4K

En tant que pionnière de la technologie de rétroéclairage miniLED, TCL réaffirme sa position de leader de l'industrie télévisuelle avec ses produits de série C. Le premier prix CES® 2023 Innovation Award du meilleur téléviseur Mini LED est attribué au TCL 75C935, le téléviseur Mini LED de toute dernière génération de la marque. Son design ultra-fin et élégant, associé à ses qualités optiques et sonores exceptionnelles, a permis à ce produit de se démarquer aux yeux des juges dans la catégorie des produits audio et vidéo pour la maison.

Ce téléviseur 75" est une merveille qui combine les technologies Mini LED et QLED et offre des performances optiques révolutionnaires grâce à son moniteur full array avec jusqu'à 1920 zones de rétroéclairage en résolution 4K, des couleurs réalistes et un VRR de 144Hz. Le téléviseur 75C935 offre également une expérience auditive immersive grâce à la puissante adaptation AI Sonic, à la fonction Sound Tracking et aux pilotes d'ajustement du son qui offrent une expérience sonore haut de gamme grâce au traitement audio 3D Dolby Atmos® pour une qualité sonore en surround. Pour couronner le tout, il est vendu avec le système Google TV personnalisé.

Un home cinéma haut de gamme avec Google TV ou Roku TV

Le téléviseur TCL Mini LED 4K TV 75C835 confirme la position dominante de la marque dans le segment. Avec ses technologies d'affichage avancées, son design épuré et ses performances de home cinéma accessibles, le téléviseur TCL offre un contraste inégalé grâce au contrôle précis des zones de contraste, une saturation profonde des couleurs grâce à la technologie Quantum Dot et une résolution puissante grâce au Pack HDR Pro avec le Dolby Vision IQ® pour une meilleure luminosité sur une palette complète de couleurs riches. Via Google TV ou Roku TV, le téléviseur C835 (R655) offre une interface intelligente axée sur le consommateur et ses programmes préférés.

Son taux de rafraîchissement incroyablement rapide, jusqu'à 144Hz, révolutionne l'affichage avec des milliers de mini LED de l'ordre du micromètre pour un contraste sans compromis et une luminosité saisissante. Le rétroéclairage Mini LED de TCL permet de contrôler jusqu'à 360 zones de contraste, et l'AiPQ Engine™ utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la couleur, le contraste et la clarté.

TCL est impatient de retourner au CES® 2023, l'événement technologique le plus influent au monde, qui aura lieu à Las Vegas en janvier prochain. Les participants auront l'occasion de découvrir les produits de la marque lauréats du prix CES® 2023 Innovation Award ainsi que d'autres téléviseurs révolutionnaires à haute performance dans la salle d'exposition. Nous vous invitons donc à vous tenir au courant des dernières informations concernant les projets de TCL pour le salon mondial.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public en forte croissance et un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du téléviseur. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public allant des téléviseurs aux appareils électroménagers audio et intelligents. https://www.tcl.com .

