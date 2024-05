TCL Electronics présente le dernier téléviseur QD-Mini LED et des appareils électroménagers intelligents à Istanbul

ISTANBUL, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), la deuxième marque de téléviseurs au monde et la première marque de téléviseurs 98 pouces, a dévoilé sa dernière gamme de produits couvrant diverses catégories adaptées au marché du Moyen-Orient et de l'Afrique lors d'un événement de lancement exclusif au cœur d'Istanbul, en Turquie. En outre, TCL a souligné son partenariat solide avec le club de football Arsenal en tant que partenaire régional officiel de l'électronique grand public au cours de l'événement, qui comprenait une apparition remarquée de la légende d'Arsenal, Martin Keown.

L'événement a réuni des leaders de l'industrie, des représentants des médias, des influenceurs de premier plan et des personnalités notables de toute la région pour découvrir les dernières gammes de produits de TCL qui soulignent l'engagement de l'entreprise à fournir des innovations technologiques de premier ordre aux clients de la région. Il s'agit notamment de la qualité d'image remarquable de ses téléviseurs QD-Mini LED 2024, ainsi que d'une gamme attrayante d'appareils électroménagers et de climatiseurs conçus pour améliorer les modes de vie grâce à une meilleure santé et à une plus grande facilité d'utilisation.

En repensant au lancement, Mme Sunny Yang, directrice générale de TCL Industries Moyen-Orient et Afrique, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes ravis de présenter la dernière génération de téléviseurs QD-Mini LED de TCL. Nous sommes particulièrement impatients de présenter le téléviseur TCL 115" X955 Max, le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde. Notre objectif est de répondre aux besoins évolutifs de nos consommateurs en leur proposant les dernières technologies de pointe et en leur offrant une expérience de divertissement exceptionnelle et de qualité sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique. En outre, nous sommes impatients de dévoiler nos dernières offres d'appareils électroménagers, conçues pour simplifier la vie quotidienne. Il s'agit notamment des climatiseurs de la série TCL FreshIN, des réfrigérateurs de la série Free Built-in et des lave-linge ultramodernes offrant un taux de nettoyage de pointe. »

Découvrez l'avenir de la télévision avec le plus grand téléviseur TCL 115" X955 Max QD-Mini LED, où chaque détail est conçu à la perfection.

L'événement de lancement a mis en avant les capacités remarquables du téléviseur X955 Max QD-Mini LED de 115" le plus grand au monde, offrant aux téléspectateurs une expérience cinématographique directement dans leur salon. Avec une luminosité maximale de 5 000 nits (unité de mesure de la luminosité) et plus de 20 000 zones de gradation locales, ce téléviseur offre un éclairage précis et un contraste impressionnant, assurant des images plus nettes et plus précises, même à une si grande échelle. Équipé de QLED PRO, d'un VRR de 144 Hz et d'un système Hi-Fi ONKYO 6.2.2, le téléviseur offre une qualité d'image exceptionnelle et une qualité audio à couper le souffle, le tout dans un design ultramince.

Le téléviseur QD-Mini LED C855 Premium dévoile l'avenir et redéfinit l'excellence visuelle grâce à la technologie QD-Mini LED de pointe.

Doté d'avancées inégalées, le TCL C855 est le summum de l'offre actuelle sur le marché. Avec des performances HDR dynamiques atteignant 3 500 nits, il offre des contrastes saisissants, des blancs les plus lumineux aux noirs les plus profonds. Plongez dans des couleurs vives et réalistes grâce à notre technologie QLED PRO, tandis que la fonction Low Reflection garantit un visionnage pratiquement sans éblouissement. Les audiophiles se délecteront du système audio Hi-Fi ONKYO 2.2.2, qui garantit un son home cinéma de qualité supérieure directement à partir de votre téléviseur. Amélioré par le processeur AiPQ PRO et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz avec VRR, ce modèle garantit des images fluides et nettes pour les expériences cinématographiques et les aventures de jeu. Préparez-vous à un voyage audiovisuel inégalé avec le TCL C855. Disponible en différentes tailles : 50"/65"/75"/85" et 98"

Faites l'expérience d'un divertissement de qualité cinématographique dans le confort de votre maison avec le téléviseur LED TCL C755 QD-Mini.

Voici le téléviseur LED TCL C755 QD-Mini. Ce modèle est équipé de la technologie haut de gamme QD-Mini LED à 1 344 zones, garantissant des performances HDR époustouflantes avec des pics de luminosité atteignant 1 600 nits. Ses couleurs QLED précises reproduisent fidèlement l'ensemble du spectre visible par l'œil humain, promettant des visuels captivants et des détails de couleur complexes. Pour améliorer votre expérience audio, le téléviseur est équipé du système audio Hi-Fi ONKYO 2.1 intégré, transformant votre espace en un home cinéma dynamique. Associé au processeur AiPQ, il offre des images exceptionnellement fluides et claires, élevant votre expérience visuelle à de nouveaux sommets. Pour les joueurs et les cinéphiles, la technologie VRR de 144 Hz assure un taux de rafraîchissement véritablement élevé, garantissant des mouvements fluides et un divertissement immersif. Préparez-vous à être séduit par le TCL C755. Disponible dans une gamme de tailles allant de 55"/65"/75"/85" à 98"

Une expérience cinématographique immersive qui captivera n'importe quel public uniquement avec le TCL C655 PRO.

Un bond en avant dans le divertissement à domicile avec le TCL C655 PRO. Grâce à la technologie de pointe Quantum Dot, ce téléviseur offre une clarté d'image parfaite comme jamais auparavant. Grâce à la gradation locale avancée sur des centaines de zones, il contrôle précisément le rétroéclairage, dévoilant chaque détail avec une clarté époustouflante. De plus, grâce à QLED PRO, la qualité de l'image atteint de nouveaux sommets, offrant des couleurs éclatantes et des images plus vraies que nature. QLED PRO utilise une version améliorée du Quantum Crystal Quaternary PRO, qui surpasse les matériaux à points quantiques binaires conventionnels. Associé au système de son Hi-Fi ONKYO 2.1 haut de gamme, il fait entrer le cinéma chez vous.

Des solutions haut de gamme pour la maison pour une meilleure qualité de vie

En plus de ses innovations télévisuelles de pointe, TCL a dévoilé une gamme de nouveaux produits conçus pour enrichir et simplifier la vie quotidienne. Des mises à jour ont été communiquées sur la gamme de climatiseurs, mettant en vedette les innovants FreshIN 3.0 et BreezeIN, réputés pour leur design élégant et minimaliste et leur facilité d'entretien. En outre, TCL a présenté sa dernière série intégrée gratuite pour les modèles de réfrigérateurs et de machines à laver TCL C2110WDG et C67110WDG Front Load Wash & Dry, permettant aux consommateurs d'adopter des modes de vie plus sains et plus pratiques.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public leader dans l'industrie mondiale de la télévision. TCL opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés dans le monde. La société est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme des téléviseurs, des appareils audio et des appareils électroménagers intelligents. Consultez le site Web de TCL sur https://www.tcl.com .