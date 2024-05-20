TCL Electronics, en yeni QD-Mini LED TV ve akıllı ev aletlerini İstanbul'da tanıtıyor

İSTANBUL, 20 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın ilk 2 TV markasından ve 1 numaralı 98 inç TV markasından biri olan TCL Electronics (1070.HK), Orta Doğu ve Afrika pazarına yönelik çeşitli kategorileri kapsayan en yeni ürün serisini İstanbul'un kalbinde düzenlenen özel bir lansman etkinliğinde tanıttı. Ayrıca TCL, Arsenal Efsanesi Martin Keown'un da katılımıyla gerçekleşen etkinlik sırasında Resmi Bölgesel Tüketici Elektroniği Ortağı olarak Arsenal Futbol Kulübü ile güçlü ortaklığını vurguladı.

Etkinlik, TCL'nin bölgedeki müşterilere birinci sınıf teknolojik yenilikler sunma konusundaki kararlılığını vurgulayan en son ürün serilerine tanıklık etmek üzere bölgenin dört bir yanından sektör liderlerini, medya temsilcilerini, üst düzey influencer'ları ve önemli şahsiyetleri bir araya getirdi. Bu ürünler arasında, 2024 QD-Mini LED TV'lerde sergilenen olağanüstü görüntü kalitesinin yanı sıra yaşam tarzlarını daha sağlık ve rahat hale getirmek için tasarlanmış cazip bir dizi iyileştirilmiş ev aletleri ve klimalar da yer alıyor.

TCL Endüstrileri Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sn. Sunny Yang lansmanla ilgili olarak heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "TCL'nin en yeni nesil QD-Mini LED TV'lerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Özellikle dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si olan TCL 115" X955 Max'i sergilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hedefimiz, en son teknolojiyi sunarak ve Orta Doğu ve Afrika pazarlarında birinci sınıf ve olağanüstü bir eğlence deneyimi sağlayarak tüketicilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ayrıca, günlük hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış en yeni ev aletleri ürünlerimizi tanıtmak için sabırsızlanıyoruz. Bunlar arasında TCL FreshIN Serisi Klimalar, Free Ankastre Serisi Buzdolapları ve sektör lideri temizleme oranına sahip son teknoloji çamaşır makineleri yer alıyor."

Her ayrıntının mükemmel şekilde işlendiği dünyanın en büyük TCL 115" X955 Max QD-Mini LED TV'si ile televizyonun geleceğini deneyimleyin.

Lansman etkinliğinde, izleyicilere oturma odalarında sinema deneyimi sunan, dünyanın en büyüğü olan 115" X955 Max QD-Mini LED TV'nin dikkat çekici özellikleri sergilendi. En yüksek parlaklığı 5.000 nit (parlaklık ölçü birimi) ve 20.000'den fazla yerel karartma bölgesi olan bu TV, hassas aydınlatma ve etkileyici kontrast sunarak bu kadar büyük bir ölçekte bile daha canlı ve keskin görüntüler sağlar. QLED PRO, 144 Hz VRR ve ONKYO 6.2.2 Hi-Fi sistemi ile donatılan TV, ultra ince tasarımıyla olağanüstü görüntü kalitesi ve heyecan verici sesler sunuyor.

En son QD-Mini LED Teknolojisi ile Görsel Mükemmelliği Yeniden Tanımlayan C855 Premium QD-Mini LED TV ile Geleceği Açığa Çıkarın.

Benzersiz gelişmelere sahip TCL C855, günümüz pazar tekliflerinin zirvesini temsil ediyor. 3500 nite ulaşan dinamik HDR performansıyla en parlak beyazlardan en derin siyahlara kadar çarpıcı kontrastlar sunar. QLED PRO teknolojimiz sayesinde kendinizi canlı, gerçekçi renklere kaptırırken, Düşük Yansıma özelliği neredeyse parlamasız görüntülemeyi garanti eder. Ses tutkunları, doğrudan TV'nizden birinci sınıf ev sineması ses kalitesi sağlayan ONKYO 2.2.2 Hi-Fi ses sisteminden keyif alacaklar. AiPQ PRO İşlemci ve VRR ile 144 Hz yüksek yenileme hızıyla geliştirilen bu model, hem sinema deneyimleri hem de oyun maceraları için akıcı ve net görselleri garanti ediyor. TCL C855 ile benzersiz bir görsel-işitsel yolculuğa hazırlanın. 50"/65"/75"/ 85" ve 98" gibi çeşitli boyutlarda mevcuttur

TCL C755 QD-Mini LED TV ile sinema kalitesinde eğlenceyi evinizin rahatlığında yaşayın.

TCL C755 QD-Mini LED TV ile tanışın. Bu model, en üst düzey 1344 bölgeli QD-Mini LED teknolojisiyle donatılmıştır ve 1600 nite ulaşan en yüksek parlaklık seviyeleriyle çarpıcı HDR performansı sağlar. Hassas QLED renkleri, insan gözünün görebildiği tüm spektrumu aslına sadık bir şekilde yeniden üreterek büyüleyici görseller ve karmaşık renk ayrıntıları vaat ediyor. Ses deneyiminizi geliştiren TV, alanınızı dinamik bir ev sinemasına dönüştüren entegre ONKYO 2.1 Hi-Fi ses sistemiyle donatılmıştır. AiPQ İşlemci ile birlikte olağanüstü pürüzsüz ve net görüntüler sunarak izleme deneyiminizi yeni zirvelere taşır. Hem oyuncular hem de film meraklıları için VRR 144Hz teknolojisi, gerçekten yüksek bir yenileme hızı sağlayarak kusursuz hareket ve sürükleyici eğlenceyi garanti ediyor. TCL C755'in büyüsüne kapılmaya hazır olun. 55"/65"/75"/ 85" ve 98" arası boyutlarda mevcuttur

Sadece TCL C655 PRO ile tüm izleyicileri büyüleyecek sürükleyici bir sinema deneyimi.

TCL C655 PRO ile ev eğlencesinde bir kuantum sıçraması. En son Quantum Dot teknolojisine sahip bu TV, daha önce hiç olmadığı kadar mükemmel görüntü netliği sunar. Yüzlerce bölgede gelişmiş Yerel Karartma özelliğini kullanarak, arka aydınlatmayı hassas bir şekilde kontrol eder ve her ayrıntıyı çarpıcı bir netlikte ortaya çıkarır. Ayrıca QLED PRO ile görüntü kalitesi yeni seviyelere taşınarak canlı renkler ve gerçekçi görüntüler sunar. QLED PRO, geleneksel ikili kuantum nokta malzemelerini geride bırakarak Quantum Crystal Quaternary PRO'nun yükseltilmiş bir versiyonunu kullanır. Sınıfının en iyisi ONKYO 2.1 Hi-Fi ses sistemiyle eşleştirilerek sinemayı evinize getirir.

Daha İyi Yaşam için Yükseltilmiş Ev Çözümleri

TCL, son teknoloji TV yeniliklerinin yanı sıra, günlük yaşamı zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi yeni ürünü de tanıttı. Yenilikçi FreshIN 3.0 ve şık, minimalist tasarımı ve bakımı kolay yapısıyla tanınan BreezeIN'i içeren Klima serisindeki güncellemeler paylaşıldı. Ayrıca TCL, tüketicileri daha sağlıklı ve daha rahat yaşam tarzlarını benimsemeleri için güçlendiren buzdolabı ve çamaşır makinesi modelleri TCL C2110WDG ve C67110WDG Ön Yük Yıkama ve Kurutma için en yeni Free ankastre serisini tanıttı.

TCL Elektronik Hakkında

TCL Electronics (1070.HK), önde gelen bir tüketici elektroniği markasıdır ve global televizyon endüstrisinde liderdir. TCL şu anda dünya çapında 160'tan fazla pazarda faaliyet göstermektedir. Şirket, TV'ler, ses sistemleri, ev aletleri, mobil cihazlar, akıllı gözlükler, ticari ekranlar ve daha fazlasını kapsayan tüketici elektroniği ürünlerinin araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşmıştır. https://www.tcl.com adresindeki TCL web sitesini ziyaret edin.

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