TCL et F-Secure annoncent un partenariat stratégique visant à établir une nouvelle norme en matière de connectivité sécurisée et fluide

PARIS, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du salon Network X 2025, TCL, leader mondial des technologies d'affichage et de connectivité, a annoncé un partenariat stratégique approfondi avec F-Secure, pionnier de la cybersécurité. Ce partenariat a pour ambition d'intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées dans les produits Fixed Broadband (FBB), Fixed Wireless Access (FWA) et Mobile Broadband (MBB) de TCL.

Cette alliance associe l'expertise de TCL dans le domaine de la connectivité intelligente et haute performance et les technologies de F-Secure en cybersécurité et en intelligence des menaces.

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises entendent offrir aux opérateurs et aux utilisateurs finaux une expérience numérique plus sûre, plus fiable et totalement fluide.

En 2024,TCL s'est classé parmi les trois premiers fournisseurs mondiaux de produits haut débit mobile. En tant qu'acteur de référence dans les solutions haut débit 5G, TCL propose des gammes FBB, FWA et MBB reposant sur l'intelligence artificielle, leWi-Fi 7 et la 5G-A, afin d'offrir une connectivité fiable, durable et sécurisée, adaptée aux usages numériques d'aujourd'hui.

Les gammes TCL se distinguent par leurs solutions innovantes :

Produits FWA : les 5GAI CPE offrent une connectivité intelligente et ultra-rapide, aussi bien pour les foyers que pour les entreprises.

: les 5GAI CPE offrent une connectivité intelligente et ultra-rapide, aussi bien pour les foyers que pour les entreprises. Produits FBB : les routeurs maillés Wi-Fi 7 et les passerelles fibre GPON et XGS- PON assurent une couverture homogène et sans latence dans toute la maison.

: les routeurs maillés Wi-Fi 7 et les passerelles fibre et assurent une couverture homogène et sans latence dans toute la maison. Produits MBB : les dongles 5G et appareils Wi-Fi mobiles permettent un accès Internet portable et fiable, idéal pour letélétravail, les déplacements et les loisirs nomades.

Un contexte marqué par la montée des enjeux de cybersécurité

La multiplication des usages numériques et la complexité croissante des réseaux rendent la sécurité et la fiabilité plus essentielles que jamais.

Selon une étude de F-Secure :

77 % des consommateurs se disent préoccupés par leur sécurité en ligne.

des consommateurs se disent préoccupés par leur sécurité en ligne. Les pertes liées aux arnaques ont atteint 1 030 milliards de dollars en 2024 ( Global Anti-Scam Alliance ).

en 2024 ( ). 81 % des utilisateurs attendent désormais de leur fournisseur d'accès à Internet qu'il leur offre une protection intégrée.

Ces chiffres confirment une évolution profonde des attentes des consommateurs, qui recherchent désormais des solutions de connectivité à la fois performantes et sécurisées.

Pour répondre à ces attentes, TCL et F-Secure ont uni leurs forces afin d'intégrer des technologies de sécurité multicouches directement au sein des appareils TCL. Cette intégration permet de protéger le réseau domestique en bloquant les connexions malveillantes et en détectant les comportements anormaux ; desécuriser la navigation et les opérations bancaires en ligne grâce au blocage automatique des logiciels malveillants et des sites de phishing ; de préserver la vie privée des utilisateurs en empêchant les sites de suivi de collecter des données personnelles et en bloquant virus, chevaux de Troie et ransomwares.

Contrairement aux solutions traditionnelles qui nécessitent une installation manuelle, la technologie de F-Secure intégrée directement dans les routeurs TCL offre une protection automatique et permanente.

Cette approche crée une barrière de sécurité complète pour chaque appareil connecté et assure une défense proactive contre les menaces, sans compromettre la vitesse du réseau ni la qualité de l'expérience utilisateur.

« Grâce à notre collaboration avec F-Secure, TCL a intégré des fonctionnalités de cybersécurité avancées dans ses solutions haut débit complètes, offrant une protection robuste et centrée sur l'utilisateur, qui englobe la sécurité des appareils, la protection de la vie privée et une gestion intelligente », a déclaré Jesse Wu, Directeur général de TCL Smart Connected Device. « Ce partenariat renforce l'engagement deTCL à proposer des solutions de connectivité fiables, sûres et performantes, offrant une vitesse réseau élevée sur laquelle les utilisateurs peuvent compter — chaque jour, partout. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec TCL pour renforcer la sécurité de l'ensemble de leurs produits et solutions », a déclaré Dmitri Vellikok, Vice-président, Embedded Security chez F-Secure. « En intégrant les capacités avancées de cybersécurité de F- Secure, les appareils connectés intelligents de TCL offrent aux opérateurs et aux utilisateurs une protection multicouche contre les menaces en ligne, tout en protégeant leurs informations personnelles. »

À propos de F-Secure

F-Secure rend chaque moment numérique plus sûr, pour tous. L'entreprise propose des expériences de sécurité simples et fluides, conçues pour faciliter la vie de dizaines de millions de personnes protégées ainsi que de plus de 200 partenaires fournisseurs de services. Depuis plus de 35 ans, F-Secure est à la pointe de l'industrie de la cybersécurité, animée par un esprit pionnier et une volonté commune d'innover en travaillant main dans la main.

À propos deTCL

TCL est une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et un acteur mondial majeur de l'industrie de la télévision. Présente dans plus de 160 marchés à travers le monde, TCL se spécialise dans la recherche, ledéveloppement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, systèmes audio, appareils électroménagers, dispositifs mobiles, lunettes connectées, écrans professionnels et bien plus encore.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de TCL :https://www.tcl.com.

