TCL und F-Secure kündigen eine strategische Partnerschaft an, um einen neuen Standard für sichere und nahtlose Verbindungen zu setzen

PARIS, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Network X 2025 gab TCL, ein weltweit führender Anbieter von Display-Technologie für funktionsreiche Smartphones, Tablets und vernetzte Geräte, offiziell eine tiefgreifende strategische Partnerschaft mit F-Secure, einem Pionier im Bereich Cybersicherheit, bekannt, die darauf abzielt, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen in die Produkte von TCL für Fixed Broadband (FBB), Fixed Wireless Access (FWA) sowie Mobile Broadband (MBB) zu integrieren. Diese Zusammenarbeit vereint die führende Position von TCL im Bereich der Konnektivitätslösungen mit den hochmodernen Cybersecurity-Technologien von F-Secure und bietet Betreibern sowie Endnutzern ein sicheres, zuverlässiges und nahtlos geschütztes digitales Erlebnis.

TCL and F-Secure Collaborated on Enhanced Broadband Solutions

Im Jahr 2024 gehörte TCL zu den Top 3 bei der Lieferung von mobilen Breitbandgeräten weltweit. Als führender Anbieter von 5G-Breitbandlösungen bietet TCL FBB-, FWA- und MBB-Lösungen an, die durch modernste KI-, Wi-Fi-7- und 5G-A-Technologien ergänzt werden, um unübertroffen zuverlässige, nachhaltigere sowie sichere Konnektivität zu bieten, die auf die sich entwickelnden Anforderungen des modernen digitalen Lebensstils zugeschnitten ist. Die FWA-Produkte von TCL, die mit 5G AI CPE ausgestattet sind, ermöglichen intelligente und blitzschnelle Konnektivität für private und kommerzielle Anwendungen. Ergänzend dazu sind die FBB-Produkte mit hochwertigen Wi-Fi-7-Mesh-Routern, GPON- und XGS-PON-Glasfaser-Heim-Gateways ausgestattet, die eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses bieten sowie verzögerungsfreies Streaming, Gaming und Konnektivität über alle Geräte hinweg gewährleisten. Zusätzlich bieten MBB-Produkte, einschließlich 5G-Dongles und Mobile-Wi-Fi-Geräte, einen ultraportablen und zuverlässigen Internetzugang, der massive Verbindungen ermöglicht, die ideal für Remote-Arbeit, Reisen und Unterhaltung unterwegs sind.

Angesichts komplexer Netznutzungsszenarien und der wachsenden Nachfrage nach Netzauslastung ist diese Konzentration auf Leistung und Zuverlässigkeit angesichts der wachsenden Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Cybersicherheit besonders wichtig. Laut einer Studie von F-Secure machen sich 77 % der Verbraucher Sorgen um ihre Online-Sicherheit, während die weltweiten Verluste durch Betrug im Jahr 2024 1,03 Billionen Dollar erreicht haben sollen (Global Anti-Scam Alliance, 2024). 81 % der Verbraucher erwarten inzwischen, dass ihr Internetprovider Schutz bietet, was ein deutlicher Hinweis auf die Erwartungen von Nutzern ist (F-Secure).

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist TCL eine Partnerschaft mit F-Secure eingegangen, um High-End-Sicherheit in seine Konnektivitätsgeräte zu integrieren. Durch diese Zusammenarbeit werden die fortschrittlichen Cybersecurity-Technologien von F-Secure und die globalen Bedrohungsdaten in die Konnektivitätslösungen von TCL eingebettet, um einen umfassenden, mehrschichtigen Schutz zu bieten. Die Lösung sorgt für Smart-Home-Sicherheit, indem sie bösartige Verbindungen blockiert und anomales Geräteverhalten erkennt. Sie schützt Browsing- sowie Banking-Aktivitäten durch die automatische Blockierung von Malware und Phishing-Websites auf der Grundlage einer URL-Reputationsanalyse und gewährleistet gleichzeitig den Schutz der Privatsphäre sowie den Schutz vor Malware, indem sie Tracking-Websites daran hindert, Nutzerdaten zu sammeln sowie Viren, Trojaner und Ransomware zu stoppen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitslösungen, die eine manuelle Installation und Konfiguration erfordern, bietet F-Secures in den Router integrierter Ansatz automatische, durchgehende Sicherheit ohne Benutzereinrichtung und schafft eine umfassende Sicherheitsbarriere für jedes verbundene Gerät. Diese Integration gewährleistet einen proaktiven Schutz vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen und Onlinebetrug, ohne die Netzwerkgeschwindigkeit oder die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit F-Secure hat TCL fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen in seine umfassenden Breitbandlösungen eingeführt, die einen robusten, benutzerzentrierten Schutz bieten, der Gerätesicherheit, Datenschutz und intelligentes Management umfasst", sagte Jesse Wu, General Manager von TCL Smarted Connected Device. „Diese Partnerschaft unterstreicht das Versprechen von TCL, zuverlässige, sichere und effiziente Konnektivitätslösungen mit Hochgeschwindigkeits-Netzwerkleistung anzubieten, auf die sich Nutzer verlassen können – jeden Tag und überall."

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TCL, um die Sicherheit der Produkte und Lösungen des Unternehmens weiter zu verbessern", so Dmitri Vellikok, Vizepräsident Eingebettete Sicherheit bei F-Secure. „Durch die Integration der fortschrittlichen Cybersecurity-Funktionen von F-Secure bieten die intelligenten, vernetzten Geräte von TCL Betreibern und Nutzern einen mehrschichtigen Schutz vor Online-Bedrohungen und schützen ihre persönlichen Daten."

Informationen zu F-Secure

F-Secure macht jeden digitalen Moment sicherer, für jeden. Wir bieten brillant einfache, reibungslose Sicherheitserlebnisse, die den Millionen Menschen, die wir schützen, und unseren mehr als 200 Service-Provider-Partnern das Leben erleichtern. Seit über 35 Jahren sind wir führend in der Cybersicherheitsbranche, inspiriert von einem Pioniergeist, der aus der gemeinsamen Verpflichtung erwächst, durch Zusammenarbeit mehr zu erreichen.

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und ein weltweit führendes Unternehmen in der Fernsehbranche. TCL ist in über 160 Märkten weltweit tätig und hat sich auf die Forschung, Entwicklung sowie die Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Audiosysteme, Haushaltsgeräte, mobile Geräte, intelligente Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der TCL-Website https://www.tcl.com.

Medienkontakt:

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2795360/LINK1.jpg