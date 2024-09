TCL Europe dévoile à l'IFA 2024 son téléviseur phare de la série X11H, le premier téléviseur LED QD-Mini de TCL doté du système audio Bang & Olufsen

Lorsque la beauté de l'image rencontre la beauté du son, TCL optimise l'expérience home cinéma haut de gamme.

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL redéfinit le home cinéma haut de gamme à l'occasion de l'IFA 2024, en présentant au public européen son dernier téléviseur phare QD-Mini LED, la série X11H. Il s'agit non seulement du téléviseur offrant la meilleure qualité d'image en 2024, mais aussi du premier téléviseur LED TCL QD-Mini du marché doté d'un système audio Bang & Olufsen, pour créer une expérience audiovisuelle immersive. La série TCL X11H sera disponible sur certains marchés mondiaux. Restez à l'écoute pour plus d'informations dans les mois à venir.

Technologies de nouvelle génération pour des performances visuelles révolutionnaires

Depuis le lancement du premier téléviseur Mini LED en 2019, TCL est à la pointe de cette technologie. La nouvelle technologie LED QD-Mini du X11H est la dernière évolution et peut fournir une luminosité de pointe de 6 500 nits. Ce niveau de performance reproduira fidèlement l'aspect et la sensation des objets les plus brillants de la vie réelle.

La série TCL X11H propose également le 4K HDR Premium 6500, offrant une clarté et une précision des couleurs inégalées. Prenant en charge les formats HDR avancés tels que Dolby Vision IQ et HDR10+, ce téléviseur exploite tout le potentiel de la résolution 4K, offrant des images plus nettes et des contrastes plus riches. Pour les personnes qui exigent la meilleure qualité d'image, la série X11H garantit que chaque image est un chef-d'œuvre visuel.

Non seulement le nouveau vaisseau amiral offre tout ce dont les gens ont besoin pour vivre leur film ou leur jeu vidéo préféré comme jamais auparavant, mais il a aussi l'avantage d'offrir aux gens la meilleure expérience gaming.

Ce téléviseur offre également l'accélérateur de jeu 240Hz de TCL, la certification AMD FreeSync Premium Pro et un ensemble de fonctions de gameplay réactif (144Hz VRR, HDMI 2.1, Game Master Pro 3.0 et TCL Game Bar).

Un son immersif qui remplit la pièce

La qualité du son est tout aussi importante que la qualité de l'image, et la série TCL X11H excelle dans les deux cas.

La série X11H est dotée d'une solution acoustique complète 6.2.2 avec Audio by Bang & Olufsen, dans le cadre du partenariat de TCL avec la marque audio de renommée mondiale.

L'équipe Bang & Olufsen a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de conception acoustique de TCL tout au long du développement du produit afin de s'assurer que chaque note est aussi nette et pure que possible, exactement comme l'artiste l'a voulu. Qu'il s'agisse de films, de jeux ou de musique, les utilisateurs pourront optimiser leur expérience immersive en ne manquant jamais un mot du dialogue, un rythme de l'action ou un détail d'un environnement sonore relaxant.

Pour offrir ce son magnifique, l'expérience audio finale a été testée, réglée et approuvée par les mêmes acousticiens que ceux qui sont reconnus pour avoir créé les produits Bang & Olufsen de renommée mondiale. Ce système audio comprend également le mode Dialogue amélioré et la technologie BeoSonic, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs profils sonores pour s'adapter à n'importe quel type de contenu.

Ce partenariat représente la première étape d'une collaboration à long terme visant à transformer les expériences audio dans l'ensemble de la gamme TCL.

« Ce partenariat ouvre des perspectives importantes pour les deux marques. En collaborant, nous offrons des expériences sonores aux clients de TCL, ce qui améliore l'expérience globale du produit », déclare Duncan McCue, vice-président du développement commercial et des partenariats stratégiques. « C'est aussi une nouvelle preuve de notre engagement à développer nos activités de partenariat en matière de licences ».

« Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de croissance de ce partenariat » , déclare Stefan Streit, CMO, TCL EUBG. « En intégrant davantage l'expertise de Bang & Olufsen, nous espérons repousser les limites du divertissement à domicile, en explorant potentiellement des systèmes sonores plus avancés et des fonctions innovantes qui apportent une expérience améliorée à nos utilisateurs. Chez TCL, nous nous engageons à évoluer et à offrir le meilleur de la technologie et du design à nos consommateurs. »

Fonctionnalités de la télévision intelligente pour une expérience de visionnage optimale

Dotée de Google TV, la série TCL X11H offre bien plus qu'une image et un son de qualité supérieure. C'est aussi un hub pour tous vos besoins en matière de divertissement. Grâce à l'assistant Google intégré, vous pouvez contrôler votre téléviseur et vos appareils domestiques intelligents avec la voix. Accédez à une vaste gamme d'applications de streaming et bénéficiez de recommandations de contenu personnalisées, ce qui facilite la recherche et le visionnage de vos émissions et films préférés.

Conçue pour la vie moderne

La série TCL X11H est à la fois un véritable chef-d'œuvre et une merveille technologique. Son design sans cadre et son pied réglable la rendent suffisamment polyvalente pour s'adapter à n'importe quel espace de vie, tandis que son profil plat et ses options de montage mural lui confèrent une esthétique élégante et moderne. Qu'elle soit fixée au mur ou placée sur un support, la série X11H embellit n'importe quelle pièce tout en offrant des performances de premier plan.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur incontournable dans l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, la société est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

À propos de Bang & Olufsen

Bang & Olufsen est une marque audio de luxe fondée en 1925 à Struer, au Danemark, par Peter Bang et Svend Olufsen, dont le dévouement et la vision restent les fondements de l'entreprise. Depuis près d'un siècle, Bang & Olufsen repousse les limites de la technologie audio et l'entreprise reste à la pointe de l'innovation acoustique.

Chaque produit Bang & Olufsen se caractérise encore par la combinaison unique d'un son magnifique, d'un design intemporel et d'un savoir-faire inégalé. Les produits innovants et progressifs de la société sont vendus dans le monde entier dans les magasins Bang & Olufsen, sur bang-olufsen.com et chez les détaillants agréés. L'entreprise emploie 1 100 personnes et opère sur plus de 70 marchés. Les actions de Bang & Olufsen sont cotées au NASDAQ Copenhagen A/S.