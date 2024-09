TCL Europe prezentuje na IFA 2024 rewolucyjną flagową serię X11H - pierwszych telewizorów TCL QD-Mini LED z dźwiękiem od Bang & Olufsen

Piękny obraz spotyka piękny dźwięk - TCL podnosi poprzeczkę kina domowego klasy premium.

BERLIN, 5 września 2024 r. /PRNewswire/ -- TCL na nowo definiuje kino domowe klasy premium podczas targów IFA 2024, prezentując europejskim odbiorcom najnowszą flagową serię QD-Mini LED TV X11H. Telewizor odznacza się nie tylko najlepszą jakością obrazu w 2024 r., ale jest także pierwszym na rynku telewizorem TCL QD-Mini LED z dźwiękiem od Bang & Olufsen, dzięki czemu zapewnia immersyjne wrażenia audiowizualne. Seria TCL X11H będzie dostępna na wybranych rynkach globalnych, a dalsze informacje pojawią się w nadchodzących miesiącach.

Technologie wyświetlania nowej generacji zapewniają przełomowe wrażenia wizualne

Od czasu premiery pierwszego telewizora Mini LED w 2019 r., TCL jest liderem tej technologii. Nowa technologia QD-Mini LED serii X11H to najnowsza ewolucja w tej dziedzinie, pozwalająca na uzyskanie niewiarygodnie wysokiej jasności szczytowej 6500 nitów, gdy jest to potrzebne. Pozwala to wiernie odtworzyć na ekranie telewizora najjaśniejsze rzeczy, na które napotykamy w naszym życiu.

Seria TCL X11H oferuje także technologię 4K HDR Premium 6500, zapewniającą niezrównaną wyrazistość i precyzyjne odwzorowanie kolorów. Obsługujący zaawansowane formaty HDR, takie jak Dolby Vision IQ i HDR10+, telewizor wykorzystuje pełny potencjał rozdzielczości 4K, oferując ostrzejszy obraz i głębsze kontrasty. Z myślą o osobach, które wymagają najwyższej jakości obrazu, seria X11H zamienia każdą klatkę w prawdziwe wizualne arcydzieło.

Nowa flagowa seria nie tylko ma wszystko, co potrzebne, by cieszyć się ulubionymi filmami i grami w sposób bogatszy niż kiedykolwiek wcześniej, lecz także oferuje wyjątkowe atuty dla graczy.

Telewizor wyposażono w technologię TCL 240Hz Game Accelerator, certyfikat AMD FreeSync Premium Pro i kolekcję responsywnych funkcji dla graczy, takich jak 144Hz VRR, HDMI 2.1, Game Master Pro 3.0 i TCL Game Bar.

Immersyjny dźwięk, który wypełnia pomieszczenie

Jakość dźwięku jest równie kluczowa jak jakość obrazu, a TCL X11H oferuje jedno i drugie.

Seria X11H obejmuje kompleksowe rozwiązanie akustyczne 6.2.2 z dźwiękiem od Bang & Olufsen w ramach partnerstwa TCL ze znaną na całym świecie marką audio.

Zespół Bang & Olufsen ściśle współpracował z zespołami akustycznymi TCL w całym cyklu tworzenia produktu, aby mieć pewność, że każda nuta będzie tak czysta, jak to tylko możliwe, dokładnie tak, jak chciał artysta. Niezależnie od tego, czy chodzi o filmy, gry czy muzykę, konsumenci będą mogli maksymalnie wciągnąć się w dźwięk, nie tracąc ani jednego słowa z dialogów, pulsu akcji czy szczegółu relaksującego pejzażu dźwiękowego.

Aby zapewnić ten piękny dźwięk, finalne wrażenia audio zostały sprawdzone, dostrojone i zatwierdzone przez tych samych akustyków, którzy odpowiadają za powstanie znanych na całym świecie produktów Bang & Olufsen. Ten system audio zawiera też technologię Enhanced Dialogue Mode i BeoSonic, które pozwalają użytkownikom dostosować swoje profile dźwięku do każdego rodzaju treści.

Partnerstwo stanowi pierwszy krok w długoterminowej współpracy mającej na celu poprawę wrażeń dźwiękowych w całym portfolio TC.

„Ta współpraca to duża szansa dla obu marek. Dzięki niej dajemy klientom TCL doskonałe wrażenia dźwiękowe, podnosząc ogólną jakość produktów - powiedział Duncan McCue, wiceprezes ds. rozwoju działalności i współpracy strategicznej. - Jednocześnie jest to kolejny dowód naszego zaangażowania w rozszerzanie naszej działalności partnerskiej w zakresie licencji".

„Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do potencjału rozwojowego tego partnerstwa - powiedział Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu TCL EUBG. - Dzięki jeszcze głębszej integracji wiedzy od Bang & Olufsen chcemy przesuwać granice domowej rozrywki, eksplorując bardziej zaawansowane systemy dźwiękowe i innowacyjne funkcje, które dają użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia. W TCL jesteśmy zaangażowani w ewolucję i zapewnianie najlepszych technologii i designu dla naszych konsumentów".

Funkcje Smart TV dla płynnego oglądania

Dzięki systemowi Google TV seria TCL X11H oferuje więcej niż tylko doskonały obraz i dźwięk. Jest również bazą dla wszystkich potrzeb związanych z rozrywką. Wbudowany Asystent Google umożliwia głosowe sterowanie telewizorem i urządzeniami inteligentnego domu. Dostęp do szerokiej gamy aplikacji streamingowych pozwala cieszyć się spersonalizowanymi rekomendacjami treści, co sprawia, że znalezienie i oglądanie ulubionych seriali i filmów jest prostsze niż kiedykolwiek.

Opracowane pod kątem współczesności

Seria TCL X11H to cud technologii, ale też swego rodzaju deklaracja. Bezramkowy design i ruchoma podstawa sprawiają, że jest odpowiednio wszechstronny, aby zmieścić się w każdej przestrzeni, a jego cienki profil i możliwość montażu na ścianie zapewniają elegancką i nowoczesną stylistykę. Niezależnie od tego, czy zostanie zamontowany na ścianie, czy na podstawce, telewizor z serii X11H nie tylko oferuje znakomite parametry, lecz także jest stylowym dodatkiem do każdego pomieszczenia.

TCL Electronics

Firma TCL Electronics (1070.HK) to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki konsumenckiej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. w Chinach firma prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu. Odwiedź stronę internetową https://www.tcl.com.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen to luksusowa marka audio założona w 1925 r. w Struer w Danii przez Petera Banga i Svenda Olufsena, których zaangażowanie i wizja nadal pozostają fundamentem spółki. Od niemal stu lat Bang & Olufsen przesuwa granice technologii audio, a spółka pozostaje liderem innowacji w dziedzinie akustyki.

Także dziś każdy produkt Bang & Olufsen charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem pięknego dźwięku, ponadczasowej stylistyki i niezrównanego kunsztu wykonania. Innowacyjne i progresywne produkty spółki sprzedawane są na całym świecie w sklepach Bang & Olufsen, na stronie internetowej bang-olufsen.com i u wybranych sprzedawców detalicznych. Spółka zatrudnia około 1100 osób i działa na ponad 70 rynkach. Akcje Bang & Olufsen notowane są na Kopenhaskiej Giełdzie Papierów Wartościowych NASDAQ Copenhagen A/S.