TCL faz lançamento na região Ásia-Pacífico para apresentar suas últimas inovações desenvolvidas para expandir a imaginação e estimular paixões

TCL revela atualizações empolgantes da marca e novas linhas de produtos, incluindo TVs Mini LED e QLED, soundbars e eletrodomésticos

BANGKOK, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- TCL, a segunda maior marca de TVs do mundo e a maior marca de TVs 98", revelou hoje seus mais recentes produtos multi-categoria para o mercado da região Ásia-Pacífico em um evento de lançamento exclusivo em Bangkok. Desde a qualidade de imagem impressionante de sua série C 2023 de TVs Mini LED e QLED, até o ar condicionado FreshIN+ e uma série de eletrodomésticos aprimorados para permitir um estilo de vida mais saudável e mais prático, a mais recente linha de produtos da TCL destaca seu compromisso de oferecer aos clientes da região o melhor em inovação tecnológica.

A TCL é a segunda maior marca de TVs, desfrutando de grande sucesso em toda a região Ásia-Pacífico

Sendo a segunda maior marca de TVs do mundo, de acordo com o mais recente relatório global de televisores da Omdia, a TCL continua se destacando em todos os cantos do mundo, com foco na região da Ásia-Pacífico. A marca tem orgulho de ser a número 1 em TVs na Austrália e nas Filipinas, e a segunda maior em Mianmar e na Indonésia. Em outros mercados importantes, como o da Tailândia, a TCL anunciou que está subindo rapidamente na classificação, comprovando seu compromisso de oferecer a milhões de clientes da região Ásia-Pacífico as soluções tecnológicas inovadoras que merecem.

Expansão da imaginação por meio de tecnologia de tela inovadora: apresentando a última geração do Mini LED da TCL com a série C 2023

Pioneira e líder em tecnologia Mini LED, a TCL teve o orgulho de apresentar ao público da região Ásia-Pacífico sua mais recente tecnologia de última geração. A C845 é a mais recente adição à linha de TVs Mini LED da TCL, com mais zonas locais de dimerização em ação, proporcionando dimensões infinitas de contraste, alta eficiência e Mini-LEDs luminosos de ângulos amplos para alcançar os mais altos níveis de brilho atuais de HDR 2000 nits, disponíveis nos modelos de 55", 65", 75" e 85". Além disso, com o processador AiPQ 3.0, a TCL C845 oferece qualidade de imagem excepcional combinada com som incomparável, graças ao Dolby Vision IQ & Dolby Atmos.

Incontáveis cores e entretenimento infinito com as novas TVs QLED C745 e C645

Para os gamers, a marca apresentou sua nova TCL C745, que combina QLED com a tecnologia Full Array Local Dimming, 4K HDR e a taxa de atualização líder do setor, de 144 Hz VRR, além do recurso Game Accelerator de 240 Hz para uma qualidade de imagem HDR uniforme, nítida e colorida. A nova TCL C645 é equipada com a tecnologia TCL QLED para uma expressão de cores excepcional, certificada com Dolby Vision e Dolby Atmos, e ainda conta com o recurso Game Accelerator de 120 Hz, tornando-a uma excelente opção de custo-benefício para quem busca experiências de entretenimento doméstico interativas e de alta qualidade.

A TCL também lançou sua nova linha de soundbars Dolby Audio Série S64, vencedora do prêmio Red Dot 2023, que se emparelha perfeitamente com as TVs TCL, garantindo áudio suave e "aveludado" com tons graves mais ricos, mesmo com o volume no máximo.

Eletrodomésticos aprimorados para um estilo de vida mais saudável e mais prático

A TCL também lançou um conjunto de produtos novos para o lar, com o objetivo de proporcionar um estilo de vida conectado, integrado e saudável.

A marca compartilhou atualizações sobre aparelhos de ar condicionado, com sua inovadora série Gentle Cool e seu novo design elegante, minimalista e fácil de limpar, além da nova série FreshIN+, completa com o primeiro sistema de substituição de ar bidirecional da indústria, que não só introduz ar fresco, como também expele o ar de baixa qualidade, para um ambiente interno mais saudável.

A TCL também apresentou aos consumidores asiáticos suas mais recentes ofertas de geladeiras e máquinas de lavar, para ajudá-los a viver uma vida mais saudável e mais prática.

O desenvolvimento de tecnologia sustentável para as pessoas e para o planeta é o compromisso da TCL

Como uma empresa líder em eletrônicos de consumo, a TCL está comprometida com soluções tecnológicas que sejam socialmente responsáveis, causem pouco impacto no meio ambiente e sejam desenvolvidas e fabricadas da forma mais sustentável possível.

Conforme destacado no relatório ESG da TCL, a empresa se comprometeu a fazer reduções significativas para melhorar seu impacto ambiental. Até 2025, a TCL tem como objetivo reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 18%, o consumo de água em 27%, o consumo de eletricidade em 14%, o consumo de gás natural em 70%, o consumo de EPS em 10%, e o uso de grandes materiais para embalagem em 6%, de modo a proteger o futuro do nosso planeta.

Promovendo a paixão pelos esportes, a TCL destaca novos patrocínios para o mercado da região Ásia-Pacífico

Há muito tempo, a TCL é defensora do esporte, tornando-o uma parte integral de sua estratégia global, com o objetivo de fortalecer sua influência em todo o mundo. Na região Ásia-Pacífico, a TCL anunciou que está apoiando várias equipes e eventos de destaque em toda a região.

A TCL tem o orgulho de levar o maior torneio de basquete do mundo para as Filipinas, antecedendo a próxima Copa do Mundo de Basquetebol Masculino 2023, que será sediada por várias nações da Ásia pela primeira vez em sua história.

Além do basquete, a TCL estabeleceu diversas parcerias sólidas com alguns dos principais times de futebol do mundo, incluindo as seleções nacionais da Espanha e da Itália, bem como com um dos clubes de futebol mais icônicos do mundo: o Arsenal, que tem diversos torcedores asiáticos. Atendendo às necessidades dos fãs de esportes australianos, a TCL também é patrocinadora orgulhosa da Australian Football League e do clube de críquete Melbourne Renegades.

Através dessas ambiciosas parcerias, a TCL espera demonstrar ainda mais o seu compromisso com a região Ásia-Pacífico, oferecendo aos clientes da região acesso às melhores e mais recentes inovações e experiências.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de televisores. Fundada em 1981, ela atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

