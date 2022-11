TCL inspire le monde à rechercher l'excellence et à profiter de chaque moment de la meilleure saison sportive de tous les temps

L'entreprise offre des expériences de visionnement immersives et des possibilités intéressantes de rencontrer des ambassadeurs de la marque lors du plus grand tournoi de soccer au monde

HONG KONG, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Des millions de fans de sport du monde entier attendent le lancement du plus grand tournoi de football de la planète, qui commencera le 20 novembre. À titre de joueur clé de l'industrie de la télévision mondiale et de fan de sport de longue date, TCL se réjouit à l'idée d'améliorer l'expérience des supporters de cet événement débordant d'action et inspirant la splendeur. TCL propose une gamme de téléviseurs QLED Mini LED offrant des expériences de visionnement incroyables aux supporters à la maison, et mettra également en œuvre une foule d'activités excitantes en ligne et hors ligne dans le cadre de plus important « événement de football » du monde.

Expérience de visionnement « sur le terrain » de qualité supérieure

TCL peaufine sa technologie Mini LED depuis 2018, et sa gamme de téléviseurs TCL 2022 offre un très grand choix de téléviseurs allant des modèles principaux aux modèles phares pour optimiser le plaisir des téléspectateurs. La nouvelle génération de téléviseurs TCL faisant appel à la technologie Mini LED crée une expérience de visualisation immersive de niveau supérieur grâce à un contraste élevé, une luminosité améliorée, un niveau supérieur de minceur et un plus grand nombre de zones d'atténuation localisées. Grâce à une capacité très précise de contrôle de la lumière de16 bits, la technologie des téléviseurs à Mini LED de TCL garantit des couleurs encore plus riches et une image encore plus réaliste, que ce soit dans une salle sombre ou à la lumière du jour. Parallèlement, la technologie d'affichage à rétroéclairage par Mini LED de TCL et son haut taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz font en sorte que les objets qui se déplacent rapidement sont plus clairs et précis à l'écran. Il en découle une qualité d'image exceptionnelle qui place les spectateurs au centre de l'action pour qu'ils aient l'impression de se retrouver sur le terrain lors de la fête mondiale du football.

Pour une expérience de cinéma maison exceptionnelle, la collection de grands téléviseurs XL comprend des téléviseurs de 85 po et le téléviseur TCL QLED de 98 po, doté de la technologie de couleur Quantum Dot. Les nouveaux téléviseurs de la gamme C-Series de TCL offrent également une qualité d'image exceptionnelle, notamment le mini téléviseur 4K C-835 LED EISA Premium, avec Dolby Atmos pour créer une expérience immersive.

Attrapez la fièvre du soccer avec les ambassadeurs de la marque TCL

En prévision de l'événement, TCL a réuni une équipe de joueurs de soccer qui agiront à titre d'ambassadeurs de la marque TCL en 2022 : L'international brésilien Rodrygo, l'international anglais Phil Foden, l'international espagnol Pedri et Raphaël Varane, de France. Au moment où leurs équipes nationales lutteront pour obtenir une place en finale, les quatre grandes vedettes du football seront un élément essentiel des campagnes mondiales en ligne de TCL pendant le tournoi.

TCL invitera les amateurs à suivre et à encourager leur ambassadeur préféré, exprimer leur passion pour le soccer et profiter pleinement de chaque moment.

Encouragez vos favoris

En plus du plaisir d'encourager vos favoris en ligne, TCL proposera des filtres, jeux et défis créatifs sur les médias sociaux, y compris Tik Tok et Kwai. Sur Instagram, TCL permet aux amateurs de choisir parmi un éventail de filtres de RA colorés pour démontrer leur soutien envers leurs équipes et joueurs préférés.

TCL présentera également une série de tournées itinérantes où les amateurs pourront se réunir dans une atmosphère de carnaval et parler de leurs expériences du football, en personne, partout dans le monde.

Restez à l'affût pour en savoir plus sur les activités en ligne et hors ligne de TCL, et préparez-vous à encourager vos joueurs, équipes et ambassadeurs de la marque TCL favoris et célébrer chaque but compté lors de cet événement sportif mondial extraordinaire.

