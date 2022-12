TCL lança novo guia de presentes festivos inspirado por embaixadores da marca TCL

HONG KONG, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCL, empresa líder em eletrônicos de consumo, reitera seu domínio como a 2ª maior marca de TV LCD globalmente em 2022, de acordo com o relatório Global TV Sets da OMDIA. A TCL Electronics ganhou dois prêmios de inovação CES® 2023 por suas TVs TCL Mini LED 4K 75C935 e TCL Mini LED 4K TV 75C835. Ambos os produtos foram reconhecidos pelos jurados por suas características de design e engenharia, juntando-se a um grupo de elite de produtos com esta distinção.

A TCL está comemorando o sucesso comercial e os prêmios em 2022, introduzindo um guia de presentes para ajudar os consumidores a elevar seu entretenimento em casa e criar uma atmosfera festiva fantástica nesta temporada de festas de fim de ano. Para um tema divertido, a empresa buscou inspiração em seus quatro embaixadores da marca no futebol e em suas habilidades incríveis e, em seguida, usou sua criatividade e imaginação para combinar as melhores TVs e eletrodomésticos TCL. O resultado é um guia exclusivo para presentes natalinos.

TV Mini LED RODRYGO

TCL C835

Sempre emocionante de assistir, o atacante brasileiro se destaca na corrida sem bola e nas respostas rápidas. Apresentações excelentes em partidas, renderam milhões de fãs em todo o mundo.

Um desempenho versátil que oferece experiências de visualização excelentes em qualquer ambiente. Esta TV 4K Mini LED de 144 Hz com tecnologia QLED garante controle de luz excepcional, cores vivas, alto contraste e níveis incríveis de detalhes. Complementados por Dolby Atmos e um sistema de som 2.1, os recursos vencedores incluem Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game Bar e suporta formatos HDR (incluindo HDR10 +, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). A série C83 inclui o 65C835 e o EISA Best Premium Mini LED TV 2022-2023.

TV QLED RAPHAEL VARANE

TCL C635

Jogador-chave no sucesso da seleção francesa no recente torneio global de futebol, o respeitado zagueiro se destaca no controle preciso da bola. Pensativo e atencioso, ele sempre reage de forma rápida e eficaz.

Para uma TV de resposta rápida com recursos inteligentes da Google TV, a TV QLED TCL C635 é um presente que faz com que o entretenimento favorito de todos pareça e soe melhor. Esta TV 4K 120 Hz oferece excelente brilho e cor, além de excelente qualidade de áudio por meio da tecnologia Quantum Dot e de seu avançado sistema de som, para filmes, TV, streaming de vídeo e jogos também. Os usuários podem se conectar a pessoas queridas com o Google Duo e assumir o controle de várias plataformas dizendo "OK Google". Envolvida em um design fino sem moldura, a TV C635 QLED ficará fabulosa em qualquer espaço em qualquer sala nesta época festiva.

TCL P735 Google TV PHIL FODEN

Um excepcional jovem meio-campista inglês conhecido por seu jogo vibrante e capacidade de enganar os adversários com múltiplas estratégias e habilidades impressionantes.

Para uma tela de TV incrivelmente vibrante com vários recursos excepcionais para impressionar a família e os amigos, a TCL P735 Google TV oferece opções infinitas de entretenimento e experiências de visualização imersiva. Esta TV TCL combina Dolby Vision, HDR10 e Motion Clarity de 60 Hz para imagens mais detalhadas e suaves em 4K HDR. Além disso, também tem recursos como Game Master, HDMI 2,1, ALLM (modo automático de baixa latência) e suporte para os formatos HDR Dolby Vision+Dolby Atmos. O design contemporâneo sem moldura apresentará todo o conteúdo imperdível nesta temporada de festas de fim de ano.

Impulsionar a experiência sonora

Procurando algo a mais? Seja compartilhando uma playlist festiva, assistindo um filme ou jogando, quando emparelhados com essas TVs, as barras sonoras mais recentes da TCL garantem um som excepcional e uma experiência imersiva maravilhosa.

Lançada este ano para complementar a série P73 de TVs TCL, a sofisticada barra de som P733W de 3.1 canais, com subwoofer sem fio, possui som surround 3D para uma experiência de áudio imersiva e multidimensional. Ao mesmo tempo, o Dolby Audio oferece um som rico, claro e poderoso.

A TCL X937U com tecnologia RAY•DANZ é a principal barra de som da TCL. A unidade elegante com 7.1.4 canais cria um ambiente de áudio superior e a exclusiva tecnologia TCL RAY DANZ oferece um ambiente sonoro mais natural.

Ar-condicionado PEDRI

TCL FreshIN

Um jovem jogador de futebol espanhol excepcional que traz vitalidade a todos os jogos. Rápido para responder, ele cria oportunidades para os colegas de equipe e é um meio-campo altamente eficaz.

Para tornar as casas acolhedoras para as festas de fim de ano, o FreshIN traz ar fresco e vitalidade para qualquer ambiente. Seja criando uma sala mais fresca ou mais quente para jantares, noites de cinema ou qualquer reunião, o ar-condicionado FreshIN sempre responde efetivamente para manter a temperatura ambiente equilibrada e confortável, graças à sua brisa suave. Sua purificação de ar altamente eficiente utiliza Filtros QuadruPuri com quatro camadas diferentes de filtração.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TV. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que variam de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

