TCL představuje dostupné 5G připojení pro každou domácnost

News provided by

TCL

Mar 04, 2026, 06:43 ET

BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Ačkoliv pokračující adaptace 5G sítě díky vysokorychlostnímu připojení mění digitální zážitky, mnoho uživatelů po celém světě stále nemá k 5G přístup. Aby společnost TCL překlenula tuto propast a urychlila přechod z 4G na 5G, představila na mobilním veletrhu MWC 2026 dostupnou řadu produktů pro 5G připojení, například TCL 5G CPE B50 a TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro. Spolu s novým Wi-Fi routerem TCL LINKHUB WR5360 poskytují tyto produkty rychlejší, stabilnější a chytřejší připojení v domácích, kancelářních i mobilních scénářích. Díky začlenění technologií 5G a Wi-Fi 7 do základních zařízení společnost pokračuje TCL v zpřístupňování prémiového připojení.

Continue Reading
TCL Enables Accessible 5G Connectivity for Everyone and Every Home
TCL Enables Accessible 5G Connectivity for Everyone and Every Home

TCL 5G CPE B50: vysoce výkonný základní 5G model

TCL B50, který vychází ze základních požadavků na připojení (rychlosti, stability a kapacity pro více zařízení), přináší pokročilé technologie 5G a Wi-Fi 7 do dostupného síťového řešení.

Podporuje ultrarychlé 5G přenosové rychlosti až 5,47 Gb/s a je vybaven vysokoziskovými anténami 5G NR s plným pásmem 4×4 MIMO, které zvyšují sílu signálu, pokrytí a odolnost proti rušení. Nabízí dvoupásmovou technologii Wi-Fi 7 s propustností až 3,6 Gb/s, podporou až 128 zařízení současně a je kompatibilní s EasyMesh R6 pro pokrytí celé domácnosti nebo kanceláře. Chytré ovládání prostřednictvím aplikace TCL spolu s filtrováním URL a rodičovskou kontrolou umožňuje bezpečnější a snadnější správu sítě.

TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro: výkonné mobilní připojení

Model B50 Pro je navržen pro služební cesty, práci v terénu i každodenní mobilitu a přináší vysokorychlostní 5G připojení v dostupném mobilním Wi-Fi zařízení.

Podporuje 5G rychlosti až 3,27 Gb/s a využívá technologii 4×4 MIMO s NR 2CC pro vysokou efektivitu a nízkou latenci. Díky dvoupásmové Wi-Fi 6 (AX1200) umožňuje připojení až 32 zařízení současně v režimu mobilního hotspotu. Integrovaný 1,83" dotykový displej poskytuje snadný přehled o důležitých informacích o síti. Vyměnitelná baterie s kapacitou 5 000 mAh nabízí až 17 hodin provozu a podporuje 18W rychlé nabíjení, což zajišťuje spolehlivé připojení na cestách.

TCL WR5360: Wi-Fi 7 mesh router pro pokrytí celé domácnosti

Model WR5360 využívá technologii Wi-Fi 7 BE3600 a nabízí rychlosti až 3,6 Gb/s. Je vybaven 2,5gigabitovým WAN ethernet portem pro vysokorychlostní připojení k internetu.

Díky kompatibilitě s EasyMesh R6 umožňuje flexibilní a spolehlivé rozšíření Wi-Fi signálu po celé domácnosti. Konfigurace 5 GHz 3T3R se dvěma prostorovými streamy (2SS) zajišťuje silný signál a široké pokrytí. Rodičovská kontrola a integrovaná VPN přispívají k bezpečnosti domácí sítě, zatímco mobilní aplikace a webové rozhraní umožňují snadné sledování a správu připojených zařízení i stavu sítě.

Touto novou řadou základních síťových zařízení TCL rozšiřuje dostupnost moderních síťových technologií a přináší 5G připojení širokému okruhu uživatelů i domácností.

O společnosti TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích na celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů a mobilních zařízení včetně mobilních telefonů až po tablety, chytrá připojená zařízení, chytré brýle, komerční displeje a další. Navštivte webové stránky společnosti TCL na adrese https://www.tcl.com.

Kontakt pro média:
[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922780/TCL_Enables_Accessible_5G_Connectivity_Everyone_Every_Home.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

TCL ermöglicht 5G-Konnektivität für alle

TCL ermöglicht 5G-Konnektivität für alle

TCL hat auf dem Mobile World Congress 2026 mehrere neue Geräte für drahtlose Netzwerke vorgestellt. Dazu gehören der stationäre 5G-Router TCL 5G CPE...
TCL présente Tbot, un compagnon de bureau IA conçu pour prolonger l'expérience de la montre pour enfants

TCL présente Tbot, un compagnon de bureau IA conçu pour prolonger l'expérience de la montre pour enfants

Au MWC 2026, TCL a dévoilé une innovation dans la technologie pour enfants : TCL Tbot, un compagnon de bureau IA conçu pour prolonger l'expérience de ...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Internet Technology

Internet Technology

News Releases in Similar Topics