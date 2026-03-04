TCL rend la connectivité 5G accessible à tous et dans chaque foyer

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'adoption de la 5G continue de s'accélérer, la connectivité haut débit transforme les expériences numériques. Pourtant, de nombreux utilisateurs dans le monde n'ont toujours pas accès à la 5G. Pour combler ce fossé et accélérer la transition de la 4G vers la 5G, TCL présente une gamme de connectivité 5G d'entrée de gamme au MWC26, comprenant le TCL 5G CPE B50 et le TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro. Accompagnés du tout nouveau routeur Wi-Fi TCL WR5360, ces produits offrent une connectivité plus rapide, plus stable et plus intelligente dans les foyers, les bureaux et les environnements mobiles. En intégrant les technologies 5G et Wi-Fi 7 dans des appareils d'entrée de gamme, TCL continue de rendre la connectivité premium plus accessible.

TCL Enables Accessible 5G Connectivity for Everyone and Every Home

TCL 5G CPE B50 : Une base 5G d'entrée de gamme haute performance

Conçu pour répondre aux besoins essentiels de connectivité : vitesse, stabilité et capacité multi-appareils, le B50 intègre les technologies 5G avancées et Wi-Fi 7 dans une solution réseau accessible.

Il prend en charge des vitesses 5G ultra-rapides allant jusqu'à 5,47 Gbit/s et intègre des antennes 5G NR à haut gain avec MIMO 4×4 full-band pour améliorer la puissance du signal, la couverture et la résistance aux interférences. Il offre une technologie Wi-Fi 7 bibande avec une capacité allant jusqu'à 3,6 Gbit/s, prend en charge jusqu'à 128 appareils simultanés et est compatible avec EasyMesh R6 pour une itinérance transparente et une couverture complète du foyer et du bureau. Le contrôle intelligent via l'application TCL, ainsi que le filtrage d'URL et les contrôles parentaux, permettent une gestion réseau plus sûre et plus simple.

TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro : Connectivité mobile puissante

Conçu pour les déplacements professionnels, le travail en extérieur et la mobilité quotidienne, le B50 Pro offre des performances 5G haut débit dans un appareil Wi-Fi mobile accessible.

Il prend en charge des vitesses 5G allant jusqu'à 3,27 Gbit/s et exploite la technologie MIMO 4×4 avec NR 2CC pour améliorer l'efficacité et réduire la latence. Avec le Wi-Fi 6 bibande (AX1200), il permet de connecter jusqu'à 32 appareils en mode point d'accès mobile. Un écran tactile de 1,83 pouce offre un accès instantané aux principales informations réseau, tandis que la batterie amovible de 5000 mAh offre jusqu'à 17 heures d'utilisation avec charge rapide 18W, garantissant une connectivité fiable en déplacement.

TCL WR5360 : Routeur mesh Wi-Fi 7 pour une connectivité domestique complète

Propulsé par la technologie Wi-Fi 7 BE3600, le WR5360 offre des vitesses allant jusqu'à 3,6 Gbit/s et dispose d'un port WAN Ethernet 2,5 gigabits.

Compatible avec EasyMesh R6, le WR5360 permet une couverture Wi-Fi domestique flexible. La configuration 5GHz 3T3R avec 2SS offre des signaux plus puissants et une couverture plus large. Les contrôles parentaux et la fonctionnalité de sécurité VPN intégrée protègent le réseau de votre famille, tandis que l'application mobile et l'interface Web mobile permettent une surveillance et une gestion simples des appareils connectés et de l'état du réseau.

Avec cette nouvelle gamme de connectivité d'entrée de gamme, TCL continue d'intégrer des technologies réseau de pointe dans des solutions plus accessibles, rendant la 5G accessible à tous et dans chaque foyer.

