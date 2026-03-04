TCL ermöglicht 5G-Konnektivität für alle

Mit den neuen Mobile Wi-Fis und dem TCL 5G-WLAN-Router macht TCL 5G für alle zugänglich.

TCL stellt auf dem Mobile World Congress 2026 neue Geräte für 5G- und WLAN-Netzwerke vor

Vorgestellt werden: der 5G-CPE-Router TCL 5G CPE B50 , das mobiles 5G-Hotspot-Gerät TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro und der WLAN-Router TCL WR5360

Geräte unterstützen hohe Datenraten und mehrere gleichzeitig verbundene Endgeräte

Mesh-Funktionen, App-Verwaltung und Sicherheitsfunktionen sind integriert

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL hat auf dem Mobile World Congress 2026 mehrere neue Geräte für drahtlose Netzwerke vorgestellt. Dazu gehören der stationäre 5G-Router TCL 5G CPE B50, das mobile Hotspot-Gerät TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro sowie der WLAN-Router TCL WR5360. Die Produkte sind für den Einsatz in Haushalten, Büros und für mobile Anwendungen vorgesehen. Mit der neuen Gerätegeneration erweitert TCL sein Portfolio im Einstiegssegment für 5G-Konnektivität. Die Produkte sollen den Zugang zu 5G-Netzen erleichtern und gleichzeitig aktuelle WLAN-Standards wie Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 unterstützen.

TCL 5G CPE B50: Leistungsstarke 5G-Grundlage für Einsteiger

Der TCL 5G CPE B50 ist für den stationären Einsatz als Internetzugang über das Mobilfunknetz konzipiert. Das Gerät unterstützt 5G-Datenraten von bis zu 5,47 Gbit/s.

Zur Verbesserung von Signalqualität und Reichweite nutzt der Router 5G-NR-Antennen mit hoher Verstärkung sowie Full-Band 4×4-MIMO. Diese Kombination soll eine stabile Verbindung auch in Umgebungen mit vielen Funkstörungen ermöglichen.



Im lokalen Netzwerk stellt der Router Dualband-Wi-Fi 7 bereit. Die maximale WLAN-Kapazität liegt bei bis zu 3,6 Gbit/s. So können bis zu 128 Geräte gleichzeitig mit dem Netzwerk verbunden werden, etwa Smartphones, Laptops, Smart-Home-Geräte oder Streaming-Hardware.



Der Router unterstützt EasyMesh R6, wodurch mehrere kompatible Geräte zu einem Mesh-Netzwerk kombiniert werden können. Dadurch lässt sich die WLAN-Abdeckung innerhalb von Wohnungen oder Büroflächen erweitern.



Die Netzwerkkonfiguration erfolgt über eine mobile TCL-App. Funktionen wie URL-Filter, Kindersicherung und Gerätesteuerung sollen die Verwaltung des Heim- oder Büronetzwerks vereinfachen.

TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro: Leistungsstarke mobile Konnektivität

Mit dem TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro erweitert TCL sein Angebot für mobile Internetverbindungen. Das Gerät richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die unterwegs einen eigenen WLAN-Hotspot benötigen, etwa auf Geschäftsreisen oder bei Arbeit außerhalb des Büros.



Das Gerät unterstützt 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 3,27 Gbit/s. Zum Einsatz kommen 4×4-MIMO-Technologie und NR 2CC-Carrier-Aggregation, um Datendurchsatz und Netzstabilität zu erhöhen und gleichzeitig die Latenz zu reduzieren. Für die lokale Verbindung stellt das Gerät Dualband-Wi-Fi 6 (AX1200) bereit. Über den mobilen Hotspot können bis zu 32 Geräte gleichzeitig verbunden werden.

Ein 1,83-Zoll-Touchscreen auf der Geräteoberseite zeigt Informationen wie Signalstärke, Akkustand, Netztyp und verbundene Geräte an. Einstellungen können direkt über das Display vorgenommen werden.

Der austauschbare Akku mit 5000 mAh unterstützt 18-W-Schnellladen. Damit sind bis zu 17 Stunden Betrieb möglich, bevor das Gerät erneut geladen werden muss.

TCL WR5360: Wi-Fi 7 Mesh-Router für Konnektivität im ganzen Haus



Ergänzend zu den 5G-Geräten hat TCL den WR5360 vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Router für kabelgebundene Internetanschlüsse, der den WLAN-Standard Wi-Fi 7 (BE3600) unterstützt.



Der Router erreicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s und verfügt über einen 2,5-Gigabit-Ethernet-WAN-Port für schnelle kabelgebundene Internetverbindungen.

Für die Funkübertragung nutzt das Gerät eine 5-GHz-3T3R-Konfiguration mit 2SS. Diese Architektur soll die Signalstärke und die Abdeckung im WLAN verbessern.



Auch der WR5360 unterstützt EasyMesh R6, sodass mehrere Router oder Access Points zu einem gemeinsamen Mesh-Netzwerk verbunden werden können. Ziel ist eine gleichmäßige WLAN-Abdeckung in größeren Wohnungen oder Häusern.



Zum Funktionsumfang gehören Kindersicherungen, Geräteverwaltung sowie eine integrierte VPN-Sicherheitsfunktion. Die Steuerung erfolgt über eine mobile App oder eine webbasierte Benutzeroberfläche, über die sich Netzwerkstatus und verbundene Geräte überwachen lassen.



Mit dieser neuen Einstiegsreihe für Konnektivität bringt TCL modernste erschwingliche Netzwerktechnologien und inspiriert so 5G für alle und in jedem Zuhause.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922780/TCL_Enables_Accessible_5G_Connectivity_Everyone_Every_Home.jpg