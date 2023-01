TCL présente des technologies innovantes, des expériences de cinéma à domicile et un écosystème de style de vie intelligent et connecté au CES 2023

L'exposition interactive met en lumière les écrans QLED Mini LED ultra-larges, les moniteurs de jeu, les appareils mobiles, les appareils ménagers intelligents, les engagements en matière de développement durable, etc. de la marque internationale

HONG KONG, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, l'un des acteurs dominants de l'industrie mondiale de la télévision et l'une des principales marques d'électronique grand public, participe au CES 2023 du 5 au 8 janvier 2023. Sous la signature de la marque « Inspire Greatness », les visiteurs du stand de 1 600 mètres carrés de TCL, situé dans le Central Hall du Las Vegas Convention Center, pourront découvrir directement la technologie et les produits de toutes catégories de TCL.

Le stand d'exposition du CES de TCL est toujours l'un des meilleurs moyens de constater la volonté d'innovation permanente de l'entreprise, avec des zones interactives présentant des produits phares. Cette année, les produits exposés comprennent sa gamme de téléviseurs QLED Mini LED à très grand écran et les dernières barres de son primées offrant un son de qualité cinéma pour améliorer encore l'expérience du cinéma à domicile TCL. S'efforçant toujours de rendre la technologie 5G plus accessible au plus grand nombre, le CES présentera également les smartphones les plus récents de TCL ainsi que des démonstrations de réalité augmentée (RA) et de nouvelles expériences personnelles de visionnage plein écran. Pour la première fois au CES, les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur l'engagement de TCL en matière de durabilité dans l'espace TCL Green

Des expériences de cinéma à domicile immersives

Les expériences incroyables et immersives de cinéma à domicile de TCL exposées au CES 2023 sont le résultat de son engagement à développer continuellement la technologie Mini LED. L'exposition comprend son dernier téléviseur Mini LED phare, un téléviseur Mini LED extra-large de 98 pouces qui affiche le contenu à son meilleur. L'écran XL fait appel à de nombreuses autres Mini LED dans ses écrans TV TCL haut de gamme. Avec au moins 2 000 zones de gradation locale apportant un contraste élevé et une luminosité maximale de plus de 2 000 nits aux images, l'algorithme de contrôle de la lumière de TCL permet de révéler chaque détail dans les zones très lumineuses et sombres.

La zone d'exposition du home cinéma présentera également les téléviseurs QLED haut de gamme de 75 à 98 pouces de TCL, dotés de la technologie de couleur Quantum Dot, de la gradation locale et d'un contraste époustouflant. Les joueurs pourront découvrir les téléviseurs TCL dotés d'une faible latence réactive, d'une clarté de mouvement et d'optimisations de jeux vidéo de nouvelle génération. Et tous les visiteurs voudront faire l'expérience des barres de son primées RAY•DANZ Dolby Atmos.

Les modes de vie de la maison intelligente connectée

Dans la zone d'exposition consacrée au style de vie de la maison intelligente, les visiteurs pourront découvrir la technologie FreshIN AC 2023, dotée du système d'air frais exclusif FreshIN Plus qui permet de transporter l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur. La technologie FreshIN améliorée est plus intuitive, avec des capteurs intégrés mesurant la qualité de l'air et affichant les résultats en temps réel sur un tableau de bord. Son puissant moteur à air permet d'augmenter les niveaux d'oxygène et d'humidité avec une capacité allant jusqu'à 60 mètres cubes par heure.

Pendant le CES, les visiteurs pourront également essayer les nouveaux smartphones de la série TCL 40, dont le TCL 40 R 5G, le TCL 40 SE et le TCL 408. Chaque appareil est doté de la technologie d'affichage NXTVISION améliorée, d'une batterie longue durée et d'un appareil photo IA de 50 Mpx, pour que le divertissement soit sans limite, de jour comme de nuit. Avec la vision de la 5G pour tous, le TCL 40 R 5G embarque un processeur 5G haute performance de 7 nm pour maintenir des connexions ultra-rapides à un prix accessible. Idéal pour les longs voyages et les trajets quotidiens, le TCL 40 SE dispose d'un écran de 6,75 pouces avec deux haut-parleurs stéréo pour une vidéo et un son immersifs, et un écran à fréquence de rafraîchissement adaptative de 90 Hz pour une expérience visuelle ultra-fluide.

L'exposition TCL met également en avant la technologie NXTPAPER améliorée, comme on peut le voir sur la tablette TCL NXTPAPER 12 Pro, qui offre une luminosité 100 % supérieure à celle de l'itération précédente de NXTPAPER pour garder des visuels nets et filtrer davantage la lumière bleue nocive pour prendre soin des yeux de l'utilisateur. Associée au stylo E-Pen de TCL, elle offre une douceur étonnante, semblable à celle du papier, pour écrire ou dessiner.

Rendez-vous au stand de TCL au Las Vegas Convention Center

Date : 5‑8 janvier 2023

Lieu : Stands #16915 et #16937, Central Hall

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public en forte croissance et un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du téléviseur. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public allant des téléviseurs aux appareils électroménagers intelligents, en passant par les appareils audio. Consultez le site de TCL sur https://www.tcl.com.

