TCL apresenta tecnologias inovadoras, experiências de home theater e um ecossistema inteligente de estilo de vida conectado na CES 2023

Exposição interativa destaca as telas Mini LED QLED ultra grandes da marca global , monitores para gaming, dispositivos móveis, eletrodomésticos inteligentes, compromissos de sustentabilidade e muito mais

HONG KONG, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das representantes dominantes do setor global de TVs e marca líder de eletrônicos de consumo, participará da CES 2023 de 5 a 8 de janeiro de 2023. Sob a assinatura da marca, "Inspire Greatness" ("Inspire Grandeza"), os visitantes do estande de 1.600 metros quadrados da TCL, no Central Hall do Las Vegas Convention Center, poderão conhecer em primeira mão as tecnologias e os produtos de categoria completa da TCL.

O estande de exposição da TCL na CES é sempre uma das melhores maneiras de testemunhar a orientação contínua da empresa para a inovação, com áreas interativas apresentando produtos surpreendentes. Entre os produtos expostos este ano estão sua linha de TVs Mini LED QLED com tela ultra grande e as mais recentes e premiadas barras de som, que oferecem áudio de qualidade cinematográfica aprimorando ainda mais a experiência de home theater da TCL. Sempre se esforçando para tornar a tecnologia 5G mais acessível a mais pessoas, a CES também exibirá os smartphones mais modernos da TCL, bem como demonstrações de realidade aumentada (RA) e novas experiências pessoais de visualização em tela cheia. Pela primeira vez na CES, os visitantes também poderão saber mais sobre o compromisso da TCL com a sustentabilidade na área TCL Green.

Experiências imersivas de home theater

As incríveis experiências imersivas de home theater da TCL expostas na CES 2023 são o resultado de sua dedicação ao desenvolvimento contínuo da tecnologia Mini LED. A exposição inclui sua mais recente TV Mini LED, uma TV Mini LED extra grande de 98 polegadas, que exibe conteúdos da melhor forma possível. A tela extra grande envolve muitos outros Mini LEDs em suas telas de TV de primeira linha da TCL. Com pelo menos duas mil zonas locais de dimerização, que oferecem alto contraste e mais de dois mil nits de pico de brilho às imagens, o algoritmo de controle de luz da TCL ajuda a revelar todos os detalhes em áreas muito claras e escuras.

A área de exposição de home theater também apresentará as TVs QLED premium de 75 a 98 polegadas da TCL, com a tecnologia Quantum Dot Color, dimerização local e contraste impressionante. Os gamers poderão explorar as TVs TCL com baixa latência, clareza de movimento e otimizações de jogos de última geração. E todos os visitantes vão querer conhecer as premiadas barras de som RAY•DANZ Dolby Atmos.

Estilos de vida domésticos inteligentes e conectados

Dentro da área de exposição de estilos de vida domésticos inteligentes, os visitantes poderão conhecer a tecnologia FreshIN AC de 2023, com o exclusivo sistema de ar fresco FreshIN Plus, que ajuda a transportar ar fresco de ambientes externos para internos. A tecnologia FreshIN atualizada é mais intuitiva, com sensores integrados que medem a qualidade do ar e apresentam resultados em tempo real em um painel. Seu potente motor de ar ajuda a aumentar os níveis de oxigênio e umidade com capacidade de até 60 metros cúbicos por hora.

Durante a CES, os visitantes também poderão conhecer a recém-lançada série de smartphones TCL 40, que inclui o TCL 40 R 5G, o TCL 40 SE e o TCL 408. Cada dispositivo apresenta tecnologia de tela NXTVISION aprimorada, bateria de longa duração e câmera alimentada por IA de 50 MP, para que não haja limites para o entretenimento durante o dia todo e à noite. Com a visão de 5G para todos, o TCL 40 R 5G conta com um processador 5G de alto desempenho de 7 nm para manter as conexões ultrarrápidas a um preço acessível. Ideal para viagens e deslocamentos longos, o TCL 40 SE tem uma tela de 6,75 polegadas com alto-falantes estéreo duplos para vídeo e áudio imersivos e uma tela adaptativa com taxa de atualização de 90 Hz para uma experiência visual extremamente tranquila.

A exposição da TCL também destaca a atualização da tecnologia NXTPAPER, conforme se vê no tablet TCL NXTPAPER 12 Pro, que oferece 100% mais brilho do que a iteração anterior do NXTPAPER, mantendo visuais nítidos e filtrando ainda mais a luz azul prejudicial para cuidar dos olhos do usuário. Quando emparelhado com a E-Pen da TCL, ele tem uma incrível suavidade, semelhante à do papel, para escrita ou desenho.

Visite o estande da TCL no Las Vegas Convention Center

Data: 5 a 8 de janeiro de 2023

Local: Estande nº 16915 e nº16937, Central Hall

