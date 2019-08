TCL promove febre do basquete com a Copa do Mundo de Basquete da FIBA 2019

Como parceira global deste importante evento, a TCL conseguirá visibilidade premium de sua marca em todas as quadras do torneio, bem como em seus canais promocionais on-line, off-line e móveis, e a empresa também apresentará o prêmio "TCL Melhor Jogador" no final de cada jogo.

Para ajudar os fãs de basquete do mundo todo a interagirem entre si, a TCL montou estandes nas Casas de Basquete da FIBA em oito cidades-sede na China: Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Nanquim, Wuhan, Dongguan e Foshan.

Os fãs que visitarem as Casas de Basquete serão convidados a jogar jogos de basquete de realidade virtual e assistir a partidas da Copa do Mundo de Basquete da FIBA ao vivo nas TVs de alta qualidade da TCL com imagem e áudio impressionantes.

Os fãs que assistirem à Copa do Mundo terão a oportunidade de mostrar seu amor pelo basquete na FanCam em telas gigantes da TCL nos estádios durante os intervalos de cada jogo.

Os fãs também estão convidados a visitar as páginas da TCL no Facebook e no Twitter para acompanhar os destaques do torneio, incluindo a apresentação do "TCL Melhor Jogador" no final de cada partida.

"Estamos empolgados com a possiblidade de ajudar os fãs de basquete do mundo a participar do maior festival de basquete do planeta", disse Yuki Wei, vice-presidente da TCL. "O esporte está incorporado ao DNA da TCL e adoramos inspirar e nos conectar com nossos clientes através do esporte".

A 18a edição da Copa do Mundo de Basquete da FIBA conta com a participação de 32 times de basquete, incluindo China, 7 equipes da Ásia-Pacífico, 5 da África, 7 times das Américas e 12 da Europa.

A parceria da TCL com a FIBA acontece dentro da campanha de marketing global, intitulada "Born A Legend" (Nasce uma Lenda), que incentiva os usuários a enviarem vídeos épicos de "lendas" feitas pelos próprios participantes. Todos, incluindo os amantes do basquete, são incentivados a mostrar ao mundo como continuam se esforçando para se tornarem lendas.

Recentemente, a TCL também se tornou parceira global da CONMEBOL Copa América Brasil 2019 e da Copa do Mundo de Basquete Feminino da FIBA 2018. Outros parceiros globais de basquete da TCL incluem o Minnesota Timberwolves and Lynx da NBA, bem como a Associação de Basquete das Filipinas. A TCL também trabalha com outros parceiros esportivos, incluindo o time de futebol San Jose Earthquakes, a Confederação Brasileira de Futebol, o Club Atlético Rosario Central (Argentina), a Melbourne Cup e o Melbourne Victory Football Club.

Sobre a TCL

A TCL (código de ação: 01070.HK) é uma empresa de eletrônicos para consumidores com rápido crescimento e líder no setor de TV global. A empresa foi fundada em 1981 na China e agora opera em mais de 160 mercados no mundo todo. Em 2018, a TCL ficou em segundo lugar no mercado global de TV. A TCL especializou-se na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos para consumidores, que variam de TVs, telefones celulares e produtos domésticos inteligentes. Por meio de sua estratégia de 'IA x IoT', a TCL se esforça para se tornar uma empresa líder em tecnologia inteligente que ajuda seus consumidores a viver uma vida inteligente e saudável. Para mais informações, visite o site: www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/966732/TCL_FIBA_World_Cup.jpg

FONTE TCL Electronics

Related Links

http://www.tcl.com



SOURCE TCL Electronics