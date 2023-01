TCL récompensé par l'ADG pour ses technologies innovantes lors du CES 2023

HONG KONG, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- TCL, marque d'électronique grand public de premier plan et l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale de la télévision, a été récompensé par l'ADG pour ses réalisations technologiques et ses contributions aux technologies d'affichage avancées lors du CES 2023.

Parmi les titres décernés, le prix d'or de l'innovation en matière de technologie d'affichage est attribué au TCL 4K Mini LED TV C845 et le prix de l'innovation de l'année en matière de protection des yeux au TCL NXTPAPER 12 Pro.

Sélectionnés par un jury d'experts mondiaux et de médias influents, les prix ont été remis dans le cadre de la cérémonie 2022-2023 Global Top Brands Award sponsorisée par ADG, qui s'est tenue le 6 janvier à Las Vegas.

Se consacrer à la mise en avant des technologies

Le prestigieux prix d'or de l'innovation en matière de technologie d'affichage décerné au téléviseur Mini LED 4K C845 de TCL reflète l'engagement continu de TCL à faire progresser les technologies Mini LED et d'affichage afin d'offrir une expérience ultime de cinéma à domicile avec une clarté incroyable, un contraste saisissant et des couleurs fidèles à la réalité. Parmi les développements récents des collaborations industrielles de TCL visant à repousser les limites des performances des écrans haut de gamme figure le partenariat entre TCL et TÜV pour la création d'un laboratoire Mini LED.

Les dernières avancées des technologies NXTPAPER de TCL ont été récompensées lors du salon ; le TCL NXTPAPER 12 Pro a remporté le prix de l'innovation de l'année en matière de protection oculaire dans la catégorie des meilleures marques mondiales. L'écran NXTPAPER 12 Pro amélioré offre une expérience visuelle immersive. Il est également jusqu'à 100 % plus lumineux que le modèle précédent et son écran semblable à du papier filtre la lumière bleue jusqu'à 61 %[1] par rapport aux écrans ordinaires, ce qui garantit des images incroyables sans nuire à la santé des yeux.

Découvrez en personne les derniers produits et technologies d'affichage et de catégorie complète de TCL au stand TCL au salon CES 2023, au Las Vegas Convention Center.

*La disponibilité des produits peut varier d'un pays et d'une région à l'autre.

[1] Chiffre calculé sur la base de procédures de test internes rigoureuses.

