TCL SunPower Global lance sa nouvelle solution de stockage d'énergie domestique clé en main

LYON, France, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global lance en France son nouveau système de stockage d'énergie domestique tout-en-un de la marque SunPower : une solution qui transforme chaque maison en centrale électrique autonome en réunissant production, stockage et pilotage de l'énergie. Entièrement compatible avec les panneaux solaires SunPower et pilotable via l'application mobile, cette nouvelle solution permet aux propriétaires de maximiser très simplement leur autoconsommation et de prendre en main leur destin énergétique. Elle est disponible chez cinq distributeurs agréés : Alliantz, Ecostal, Génélios, Ned et Voltanéo.

The new SunPower home energy storage

Ce nouveau système de stockage sera présenté en avant-première lors du salon EnerGaïa 2025, rendez-vous incontournable du secteur des énergies renouvelables, qui se tiendra à Montpellier les 10 et 11 décembre. Le produit sera exposé sur les stands des distributeurs partenaires Alliantz (Hall A6, stand C04), Ecostal (Hall B2, stand E12 + Ext B2-02) et Voltanéo (Hall B2, stand D10).

Solaire et stockage : SunPower réunit enfin les deux dans une solution unifiée

L'un des défis majeurs du photovoltaïque résidentiel ? Consommer l'électricité produite, lorsqu'on en a besoin. Car le soleil brille en journée, mais les besoins des foyers sont surtout concentrés le matin et le soir. Le nouveau système de stockage d'énergie SunPower apporte une réponse concrète : il stocke automatiquement l'électricité solaire produite en excédent pour la restituer au moment optimal – en soirée et la nuit, pendant les heures pleines, ou même en cas de coupure de réseau. Résultat : un taux d'autoconsommation pouvant atteindre 80%.

Composé de panneaux solaires, d'une batterie, d'un onduleur et d'un contrôleur d'énergie, le système est entièrement pilotable via l'application SunPower. Les propriétaires peuvent ainsi suivre en temps réel leur production, leur consommation et leurs économies, tout en optimisant leur autonomie énergétique. Un écosystème complet et unifié qui rend l'autoconsommation solaire accessible à tous.

« Le marché français de l'autoconsommation solaire est en plein essor, et nous y répondons avec une solution simple et performante », déclare Steven Beaufrère, directeur France de TCL SunPower Global. « Notre système de stockage offre le meilleur rapport qualité-prix du marché et permet, grâce à la batterie de consommer sa propre énergie lorsqu'on en a besoin – le soir, la nuit, lors des pics tarifaires. C'est aussi un argument de vente fort pour nos partenaires installateurs : une marque de confiance, un système complet et un seul interlocuteur de référence."

Un système évolutif conçu pour simplifier l'installation et s'adapter à tous les besoins

Le système de stockage SunPower repose sur des batteries modulaires de 5 kWh empilables : les propriétaires peuvent commencer avec une capacité minimale (10 kWh) et augmenter progressivement jusqu'à 30 kWh selon l'évolution de leurs besoins énergétiques.

Cette modularité facilite aussi le travail des installateurs : chaque batterie de 57 kg est équipée de poignées ergonomiques pour une manipulation aisée, tandis que les modules enfichables et connecteurs guidés éliminent 75 % du câblage manuel. La mise en service se fait directement sur site via smartphone, avec des préréglages standards qui simplifient la configuration : pour le client, c'est l'assurance d'une installation rapide et sans mauvaise surprise ; pour l'installateur, c'est un gain de temps et d'efficacité sur chaque chantier.

L'application SunPower permet de suivre en temps réel la production solaire, la consommation et les économies réalisées depuis un smartphone. Graphiques clairs, historiques détaillés et alertes automatiques offrent un contrôle total sur son énergie au quotidien.

Un système pensé pour une utilisation en toute sérénité

Le système de stockage SunPower répond aux normes de sécurité les plus strictes. Chaque batterie intègre 8 capteurs thermiques qui déclenchent automatiquement des dispositifs de protection en cas de surchauffe, ainsi qu'une isolation en aérogel ignifuge enveloppant chaque cellule. En cas de problème, un extincteur interne se déclenche en 15 secondes pour absorber la chaleur et stopper toute réaction dangereuse. Des algorithmes intelligents optimisent également l'état de charge pour prolonger la durée de vie de la batterie tout en garantissant une sécurité maximale.

Caractéristiques techniques :

Modèles : monophasé et triphasé

monophasé et triphasé Capacité de batterie : 5/10/15/20/25/30 kWh

5/10/15/20/25/30 kWh Chimie de batterie : Lithium Fer Phosphate (LiFePO₄) pour la sécurité et la longévité

Lithium Fer Phosphate (LiFePO₄) pour la sécurité et la longévité Capacité de secours : Secours intégré avec basculement en moins de 10 millisecondes

Secours intégré avec basculement en moins de 10 millisecondes Connectivité : Intégré à l'application SunPower pour le suivi en temps réel et la gestion intelligente de l'énergie

Intégré à l'application SunPower pour le suivi en temps réel et la gestion intelligente de l'énergie Certifications : Accréditation de sécurité TüV Rheinland [1]

Accréditation de sécurité TüV Rheinland Garantie : 10 ans

Pour en savoir plus sur le système de stockage d'énergie nouvelle génération de SunPower et découvrir l'écosystème énergétique domestique complet, visitez : https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-battery.

À propos de TCL SunPower Global

Porté par le leadership technologique et la stabilité financière du groupe TCL, TCL SunPower Global s'impose comme un acteur de référence dans le secteur de l'énergie solaire, fournissant des solutions solaires performantes, fiables et accessibles à travers le monde. Grâce à ses technologies de pointe, une production verticale intégrée et son engagement en termes de développement durable, TCL SunPower Global accompagne activement la transition énergétique. À la pointe de l'innovation, elle développe des technologies photovoltaïques de nouvelle génération conçues pour permettre aux particuliers, aux entreprises et aux territoires de construire un avenir décarboné. TCL SunPower Global commercialise deux marques complémentaires : SunPower, proposant des solutions d'énergie intégrées et TCL Solar, offrant des panneaux solaires à haut rendement. Ensemble, elles répondent à la diversité des besoins, des toitures résidentielles aux installations commerciales, jusqu'aux centrales solaires.

Pour en savoir plus : sunpowerglobal.com et LinkedIn.

[1] Organisme de certification allemand mondialement reconnu qui teste et certifie la sécurité, la qualité et la conformité des produits industriels (électronique, énergie, automobile, etc.).

