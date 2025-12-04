TCL SunPower Global stellt neues Heim-Energiespeichersystem vor: Skalierbar und nahtlos integriert

LYON, Frankreich, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global gab heute die Markteinführung seines neuen Energiespeichersystems bekannt, das einen großen Schritt vorwärts bei der Schaffung eines vollständig vernetzten Energie-Ökosystems für Privathäuser darstellt. Diese neue Lösung wurde für die nahtlose Zusammenarbeit mit SunPower-Solarmodulen und der SunPower-App entwickelt und ermöglicht es Hausbesitzern, ihre Solarinvestition zu maximieren und die Kontrolle über ihre Energiezukunft zu übernehmen.

The new SunPower home energy storage

"Dieses neue System bietet ein komplettes, kompatibles Energie-Ökosystem von einer vertrauenswürdigen Marke", sagte Steven Zhang, GM von TCL SunPower. "Wir sind bestrebt, für unsere Installationspartner ein zuverlässiger Einzellieferant zu sein, unser Portfolio um Lösungen zu erweitern, die ihnen die Arbeit erleichtern, und ihnen einen einzigen Ansprechpartner für alle Belange - Verkauf, Garantie und Support - zu bieten. Dieser Ansatz vereinfacht die Prozesse, verringert die Komplexität und erleichtert die Arbeit der Mitarbeiter. In Kombination mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist dies eine Lösung, die den Installateuren hilft, ihr Geschäft reibungsloser und profitabler zu betreiben."

Teil eines vollständigen SunPower Home Energy Ecosystems

Das neue SunPower-Energiespeichersystem speichert überschüssige Solarenergie, um sie dann zu nutzen, wenn sie am meisten gebraucht wird - zu Spitzenzeiten, in der Nacht oder sogar bei unerwarteten Ausfällen. In Verbindung mit der SunPower-App können Hausbesitzer ihren Energieverbrauch und ihre Einsparungen mühelos überwachen und optimieren, während das System Solarstromerzeugung, Speicherung und nahtloses Management in einer einzigen Plattform vereint. Diese Integration bietet Einfachheit und Kontrolle durch eine vertrauenswürdige Marke, ein Konto und eine App und macht saubere Energie zu Hause so einfach wie nie zuvor.

Technische Daten

Modelle: einphasig und dreiphasig

einphasig und dreiphasig Größe der Batterie: 5/10/15/20/25/30 kWh

5/10/15/20/25/30 kWh Chemie der Batterie: Lithiumeisenphosphat (LiFePO₄) für Sicherheit und Langlebigkeit

Lithiumeisenphosphat (LiFePO₄) für Sicherheit und Langlebigkeit Backup-Fähigkeit: Eingebautes Backup mit weniger als 10 Millisekunden Umschaltzeit

Eingebautes Backup mit weniger als 10 Millisekunden Umschaltzeit Konnektivität: Integriert in die SunPower App für Echtzeitüberwachung und intelligentes Energiemanagement

Integriert in die SunPower App für Echtzeitüberwachung und intelligentes Energiemanagement Zertifizierungen: TüV Rheinland Sicherheitszertifizierung

TüV Rheinland Sicherheitszertifizierung Garantie: 10 Jahre

Entwickelt für Sicherheit und Verlässlichkeit

Das SunPower-Energiesystem für zu Hause erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards, die vom TÜV Rheinland zertifiziert wurden. Er verfügt über folgende Merkmale:

Mehrstufige Temperaturregelung: 8 Wärmesensoren in jedem Batteriesatz lösen eine Reihe automatischer Hilfsmittel aus, die von der Steuerung der Energieintensität bis zum Lastabwurf und zur Druckentlastung reichen.

Adaptive Leistungsalgorithmen: Die SOC-Optimierung wurde entwickelt, um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren, und dient gleichzeitig als leistungsstarke Sicherheitsbremse.

Glasfaser-Aerogel-Zellisolierung: Das leichteste bekannte feste Material mit der geringstmöglichen Dichte umhüllt jede Zelle mit einer hochtemperaturbeständigen Brandschutzdecke.

Interner Feuerlöscher: Das freigesetzte Aerosol (15s) aus Phasenwechselpartikeln und Gas absorbiert extreme Hitze und stoppt die chemische Reaktion , die die Verbrennung aufrechterhält.

Bestellungen für das neue Energiespeichersystem können ab dem 9. Dezember in Italien und Frankreich aufgegeben werden, wo das Produkt heute offiziell vorgestellt wurde. Eine breitere Einführung in weiteren EU-Ländern ist für Anfang 2026 geplant und stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu integrierten Energielösungen für Privathaushalte dar.

Erfahren Sie mehr über die neue Generation von SunPower-Energiespeichern und erkunden Sie das komplette Ökosystem für Hausenergie. Besuchen Sie: https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-battery.

Informationen zu TCL SunPower Global

Gestützt auf die globale Stärke, die finanzielle Stabilität und die technologische Führungsrolle der TCL Group ist TCL SunPower Global ein führender Akteur im Bereich der Solarenergie, der sich der Bereitstellung von leistungsstarken, zuverlässigen und zugänglichen Solarlösungen weltweit verschrieben hat. Wir integrieren fortschrittliche Technologie, vertikale Fertigung und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, um den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Wir stehen an der Spitze der Innovation und leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung von Solartechnologien der nächsten Generation, die Einzelpersonen, Unternehmen sowie ganze Regionen in die Lage versetzen, eine saubere Energiezukunft zu gestalten. TCL SunPower Global bringt zwei spezielle Produktmarken auf den Markt: TCL Solar, das sich auf hocheffiziente Solarmodule konzentriert, und SunPower, das integrierte Energielösungen anbietet. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen des globalen Solarmarktes ab, von Hausdächern über gewerbliche Anlagen bis hin zu großen Versorgungsprojekten. Weitere Informationen finden Sie auf sunpowerglobal.com, tclsolar.com und bei LinkedIn.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Anna Porta

TCL SunPower Global

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2835728/SunPower_Home_Energy_Storage.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2680312/5649813/TCL_SunPower_Logo.jpg