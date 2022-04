TCL wygrywa nagrodę Red Dot Awards: Product Design 2022

TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO

Serie TCL C93 i C83 podnoszą poprzeczkę jeśli chodzi o estetykę projektowania telewizorów. Oba zwycięskie modele – C93 i C83 posiadają smukły, elegancki design, który pozwala im dopasować się do każdego domu, nie tylko jako urządzenie zapewniające wspaniałą rozrywkę, ale też jako kluczowy element wystroju wnętrza, który wzbogaci projekt każdego pomieszczenia.

Z kolei telewizor TCL Mini LED 8K TV X925 PRO wykorzystujący technologię OD Zero Mini LED zdobył nagrodę Red Dot za swój ultracienki profil i wyjątkowy design. Nagrody Red Dot Awards potwierdzają zaangażowanie TCL, by stać się czołowym podmiotem w sektorze Mini LED TV i oferować połączoną rozrywkę dzięki najlepszym technologiom.

Najnowsze soundbary marki TCL, C935U i P733W, które będą miały swoją premierę w tym roku, uzyskały wyróżnienia Red Dot Awards 2022 w uznaniu ich wyjątkowego designu i innowacyjnej technologii reflektora akustycznego.

„TCL z radością i dumą odbiera liczne nagrody i wyróżnienia Red Dot Awards w kategorii Product Design. Zwiększamy nasze ambicje idąc za naszym nowym hasłem >>Inspire Greatness<< (Inspiruj wielkość), ale nasza misja pozostaje ta sama – czynić życie ludzi wygodniejszym i bardziej inteligentnym dzięki wysokiej jakości produktom w konkurencyjnych cenach i stawiać klientów zawsze na pierwszym miejscu" - skomentował Shaoyong Zhang, dyrektor generalny TCL Electronics.

Red Dot to nagroda za wysoką jakość designu. W tym roku międzynarodowe jury specjalistów z dziedziny designu oceniało zgłoszenia z około 60 krajów w zakresie jakości designu i stopnia innowacyjności.

Produkty TCL zdobyły nagrody Red Dot Awards już drugi rok z rzędu, co stanowi znaczące osiągnięcie w miarę, jak marka wchodzi na nowe rynki i kontynuuje badania i rozwój w kierunku nowych ekscytujących możliwości we wszystkich aspektach życia. Zgodnie z maksymą Red Dot, „Winning is the Beginning" („Zwycięstwo to początek"), TCL będzie dążyć, by „Inspirować wielkość" w ramach swoich innowacyjnych produktów i zaawansowanych technologii.

12 kwietnia spółka TCL wstępnie zaprezentuje odbiorcom z Europy wszystkie nagrodzone telewizory i soundbary oraz pełną linię swoich telewizorów Mini LED i QLED, a także inne soundbary i inteligentne urządzenia domowe, które niedługo dołączą do jej ekosystemu.

