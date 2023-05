TDK Ventures lança Fund EX1, um fundo no valor de USD 150 milhões para investir em startups de energia e tecnologia climática

O nome 'EX' significa 'transformação energética', denotando o foco do Fund EX1 em startups de energia, tecnologia limpa e tecnologia climática sediadas nos EUA e na Europa

O Fund EX1 é o primeiro fundo da TDK Ventures com várias sociedades limitadas, marcando também a primeira incursão da empresa na Europa

SAN JOSE, Califórnia, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TDK Corporation (TSE: 6762) anunciou hoje que uma de suas subsidiárias, a TDK Ventures Inc., lançará em breve seu terceiro fundo, totalizando USD 150 milhões em capital novo. O novo fundo visará startups focadas em projetos de transição energética, eletrificação e descarbonização nos EUA e na Europa. O total de ativos sob gestão da TDK Ventures é agora de USD 350 milhões.

"O mundo está trabalhando para construir um futuro sustentável para todos e devemos reconhecer que a transformação energética desempenha um papel fundamental em nossos esforços coletivos", afirmou Noboru Saito, presidente e CEO da TDK Corporation. "Com este novo fundo, estamos fortalecendo nossa contribuição para o desenvolvimento de projetos inovadores de eletrificação e descarbonização, pois essas duas áreas são fundamentais para resolver os problemas mais difíceis da sociedade. Quando apoiamos o espírito inovador de startups espalhadas em todo o mundo e compartilhamos a Bondade da TSK (TDK Goodness) com o ecossistema, esperamos contribuir para um mundo onde a transformação energética ajude a construir um futuro mais sustentável e esperançoso, em harmonia com o meio ambiente".

"O Fund EX1 fortalece nossa aposta em empreendedores que estão desenvolvendo tecnologias pioneiras nas áreas de transformação energética e descarbonização", disse Nicolas Sauvage, presidente da TDK Ventures. "Melhorias radicais na ciência de materiais, fabricação avançada e aumento de escala são a chave para trazer para a realidade comercial as inovações desenvolvidas em laboratórios acadêmicos. Nosso compromisso com startups inovadoras focadas em tecnologia climática ajudará a acelerar o processo de transição para a neutralidade carbônica".

Com um longo histórico de sustentabilidade e várias parcerias com empreendedores inovadores na área de energia, a Amperex Technology Limited (ATL) - uma subsidiária da TDK sediada em Hong-Kong e especializada em baterias recarregáveis de íon-lítio - será uma das parceiras limitadas do Fund EX1.

"Nosso objetivo é ser uma empresa global que produz tecnologia inovadora, fazendo contribuições excepcionais para fornecer de energia verde para a humanidade", disse Joe Kit Chu Lam, vice-presidente executivo da Amperex Technology Limited. "A ATL tem o prazer de se unir ao Fund EX1 para promover uma transformação energética mais ecológica e contribuir para o processo de descarbonização, apoiando ecossistemas e startups inovadores nas áreas de geração e armazenamento de energia".

A TDK Ventures tem a reputação de investir no setor de tecnologia climática. Desde sua criação, a empresa realizou dez investimentos no setor, apoiando empresas como a Wheels (adquirida pela Helbiz, Inc.); a Autoflight, especializada em veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL); a Ascend Elements, uma empresa de reaproveitamento de baterias; a Span.io, uma empresa que produz painéis elétricos inteligentes; a GenCell, uma empresa de cria soluções de reserva de energia fora da rede, e cuja Oferta Pública Inicial foi negociada na Bolsa de Valores de Telavive; a Divirod, uma empresa de análise de detecção de água; a Verdagy, uma empresa de hidrogênio verde; a AM Batteries, uma empresa que produz eletrodos secos de íons de lítio; a pH7 Technologies Inc, uma empresa que desenvolve e implementa metodologias para extração sustentável e refino de metais estratégicos; e a Type One Energy, uma empresa que desenvolveu um sistema stellarator otimizado para energia de fusão.

"A experiência de nossas parcerias limitadas nas áreas de tecnologia eletroquímica, fabricação avançada e aumento de escala permitirá oferecer a essas startups vastos conhecimentos técnicos e acesso aos mercados globais onde a TDK está presente", acrescentou Sauvage.

Com equipes em San Jose (Califórnia, EUA); Boston (Massachussets, EUA); Tóquio (Japão); e Bangalore (Índia), a TDK Ventures adicionará em breve uma equipe na Europa. As startups e os parceiros de investimento que desejarem obter mais informações sobre a TDK Ventures devem acessar www.tdk-ventures.com ou entrar em contato com [email protected].

Sobre a TDK Corporation

Sediada em Tóquio (Japão), a TDK Corporation é líder mundial em soluções eletrônicas para uma sociedade inteligente. Com ampla experiência nas ciências de materiais, a TDK promove a transformação social e permanece na vanguarda da evolução tecnológica, "Atraindo o Amanhã". A empresa foi criada em 1935 para comercializar ferrite, um material fundamental para a fabricação de produtos eletrônicos e magnéticos. Focado na inovação, o abrangente portfólio da TDK inclui componentes passivos como capacitores de cerâmica, película e eletrolítico de alumínio ou dispositivos magnéticos, piezoeléctricos, de alta frequência e de proteção. A gama de produtos da empresa também inclui sensores e sistemas de sensores de temperatura e pressão, magnéticos e microeletromecânicos. Além disso, a TDK fornece fontes de alimentação, dispositivos de energia, cabeçotes magnéticos e outros produtos. Esses produtos são comercializados pelas marcas TDK, EPCOS, InvenSense Micronas, Tronics e TDK-Lambda. A TDK está focada em mercados exigentes como os setores automotivo, industrial e de eletrônicos de consumo, bem como no setor de tecnologia da informação e comunicação. A empresa possui uma rede de centros de projeto/fabricação e serviços de venda na Ásia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul. No ano fiscal de 2023, a TDK registrou vendas totais no valor de USD 16,1 bilhões e empregou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre a TDK Ventures

A TDK Ventures Inc. investe em startups para promover a inovação na ciência de materiais, no setor de energia e em mercados relacionados que, normalmente, estão sub-representados nos portfólios de capital de risco. Fundada em 2019 como uma subsidiária integral da TDK Corporation, a TDK Ventures é uma empresa de capital de risco cuja missão é impulsionar a transformação digital e energética em segmentos como a saúde e o bem-estar, o transporte de última geração, a robótica, a indústria, a realidade mista e os mercados de IoT/IIoT mais amplos. A TDK Ventures apoiará e coinvestirá em empresas de portfólio promissoras, oferecendo experiência técnica e acesso aos mercados globais onde a TDK está presente. Os parceiros de investimento ou startups interessados podem entrar em contato com a TDK Ventures: www.tdk-ventures.com ou [email protected].

