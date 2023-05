TDK Ventures lanciert den mit 150 Millionen Dollar dotierten Fund EX1, um in Start-ups im Bereich Energie- und Klimatechnik zu investieren

EX im Namen des neuen Fonds steht für Energieumwandlung und signalisiert, dass sich der Fund EX1 auf Investitionen in junge Unternehmen in den Bereichen Energie, Cleantech und Klimatechnologie in den USA und Europa konzentriert.

und Europa konzentriert. Der Fund EX1 ist der erste Multi-LP-Fonds von TDK Ventures und markiert den ersten Vorstoß in Europa

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die TDK Corporation (TSE: 6762) gab heute bekannt, dass die Tochtergesellschaft TDK Ventures Inc. ihren dritten Fonds mit einem Gesamtvolumen von $150 Millionen an neuem Kapital lancieren wird. Der neue Fonds wird sich auf Frühphaseninvestitionen in den Bereichen Energiewende, Elektrifizierung und Dekarbonisierung in den USA und Europa konzentrieren. Das von TDK Ventures verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich jetzt auf $350 Millionen.

„Da die ganze Welt eine nachhaltige Zukunft für alle anstrebt, müssen wir die zentrale Rolle erkennen, die die Energiewende bei unseren gemeinsamen Bemühungen spielen muss", erklärte Noboru Saito, Präsident und CEO der TDK Corporation. „Mit dieser neuen Finanzierung untermauern wir unsere Bemühungen, einen Beitrag zu Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung und Dekarbonisierung zu leisten, da diese beiden Bereiche dazu beitragen, die schwierigsten Probleme der Gesellschaft zu lösen. Indem wir den Innovationsgeist von Start-ups auf der ganzen Welt fördern und TDK Goodness in das Ökosystem einbringen, hoffen wir, einen Beitrag zu einer Welt zu leisten, in der die Energiewende die Menschheit zu einer besseren, nachhaltigeren Zukunft im Einklang mit unserer Umwelt führt."

„Der Fund EX1 bestärkt uns in unserer Überzeugung, Unternehmer zu unterstützen, die bahnbrechende Technologien in den Bereichen Energiewende und Dekarbonisierung entwickeln", sagte Nicolas Sauvage, Präsident von TDK Ventures. „Grundlegende Verbesserungen in der Materialwissenschaft, der fortgeschrittenen Fertigung und der Skalierung sind der entscheidende Schlüssel, um Innovationen, die in akademischen Labors entwickelt werden, in die kommerzielle Realität umzusetzen. Unser Engagement für junge, innovative Start-ups im Bereich der Klimatechnologie wird dazu beitragen, unsere Welt auf dem Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen."

Amperex Technology Limited (ATL), der in Hongkong ansässige Spezialist für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien von TDK, ist ein Kommanditist des Fund EX1 und kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit und Partnerschaften mit innovativen Unternehmern im Energiebereich verweisen.

„Wir sind bestrebt, ein weltweit führendes innovatives Technologieunternehmen zu sein, das außergewöhnliche Beiträge zur grünen Energielösung für die Menschheit leistet", sagte Joe Kit Chu Lam, Executive Vice President von Amperex Technology Limited. „ATL freut sich, den Fund EX1 bei seiner Mission zu unterstützen, eine grünere Energiewende zu fördern und unseren Teil zur Dekarbonisierung beizutragen, indem wir innovative Ökosysteme und Start-ups rund um Energieerzeugung und Energiespeicherung unterstützen."

TDK Ventures hat sich einen guten Ruf bei Investitionen im Bereich der Klimatechnologie aufgebaut. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen zehn Investitionen in diesem Sektor getätigt und dabei Unternehmen wie Wheels, das von Helbiz, Inc. übernommen wurde, das Unternehmen Autoflight für elektrische Senkrechtstarter und -landefahrzeuge (eVTOL), das Batterie-Upcycling-Unternehmen Ascend Elements, das Unternehmen für intelligente Elektropaneele Span. io, das Unternehmen GenCell, das an der Börse von Tel Aviv ein IPO durchführte, das Analyseunternehmen Divirod, das Unternehmen Verdagy, das auf grünen Wasserstoff spezialisiert ist, das Unternehmen AM Batteries, das Lithium-Ionen-Trockenelektroden herstellt, das Unternehmen pH7 Technologies Inc., das Methoden für die nachhaltige Gewinnung und Veredelung strategischer Metalle entwickelt und umsetzt, und das Unternehmen Type One Energy, das ein optimiertes Stellarator-Fusionsenergiesystem entwickelt.

„Die Expertise unserer Anker-LPs in den Bereichen elektrochemische Technologien, fortschrittliche Fertigung und Scale-up wird es uns ermöglichen, diesen Start-ups ein starkes technisches Know-how und Zugang zu den globalen Märkten, in denen TDK tätig ist, zu bieten", fügte Sauvage hinzu.

TDK Ventures verfügt über Teammitglieder in San Jose, CA, Boston, MA, Tokio, Japan und Bengaluru, Indien und wird in Kürze ein Team in Europa aufbauen. Um mehr über TDK Ventures zu erfahren, sollten interessierte Start-ups oder Investitionspartner www.tdk-ventures.com besuchen oder sich an [email protected] wenden.

Informationen zu TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Lösungen für die intelligente Gesellschaft mit Sitz in Tokio, Japan. Basierend auf der Beherrschung der Materialwissenschaften begrüßt TDK den gesellschaftlichen Wandel, indem es entschlossen an der Spitze der technologischen Entwicklung bleibt und bewusst „das Morgen anzieht". Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrit zu vermarkten, ein Schlüsselmaterial für elektronische und magnetische Produkte. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren sowie Magnetics, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst auch Sensoren und Sensorsysteme wie Temperatur- und Druck-, Magnet- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK Stromversorgungen und Energiegeräte, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vermarktet. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automobil, Industrie- und Unterhaltungselektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von Entwicklungs- und Produktionsstandorten sowie Vertriebsbüros in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von USD 16,1 Milliarden und beschäftigte weltweit rund 103.000 Mitarbeiter.

Informationen zu TDK Ventures

TDK Ventures Inc. investiert in Start-ups, um Innovationen in den Bereichen Materialwissenschaften, Energie und Energieversorgung sowie in verwandten Bereichen zu fördern, die in Risikokapitalportfolios normalerweise unterrepräsentiert sind. Das 2019 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der TDK Corporation gegründete Corporate-Venture-Unternehmen hat die Vision, die digitale und energetische Transformation von Segmenten wie Gesundheit und Wellness, Transport der nächsten Generation, Robotik und Industrie, Mixed Reality und den breiteren IoT/IIoT-Markt voranzutreiben. TDK Ventures wird in vielversprechende Portfoliounternehmen investieren und sie unterstützen, indem es technisches Know-how und Zugang zu den globalen Märkten, in denen TDK tätig ist, bereitstellt. Interessierte Start-ups oder Investitionspartner können sich an TDK Ventures wenden: www.tdk-ventures.com oder [email protected].

