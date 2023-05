TDK Ventures lance le fonds EX1, doté de 150 millions de dollars, pour investir dans des startups spécialisées dans l'énergie et les technologies climatiques

EX dans le nom du nouveau fonds signifie « transformation énergétique », ce qui indique que le fonds EX1 se concentre sur l'investissement dans des startups en phase de démarrage dans les domaines de l'énergie, des technologies propres et des technologies climatiques aux États-Unis et en Europe

Le fonds EX1 est le premier fonds multi-LP de TDK Ventures et marque sa première incursion en Europe

SAN JOSE, Calif., 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- TDK Corporation (TSE: 6762) a annoncé aujourd'hui que sa filiale TDK Ventures Inc. allait lancer son troisième fonds, totalisant 150 millions de dollars en nouveaux capitaux. Le nouveau fonds ciblera les investissements précoces dans la transition énergétique, l'électrification et la décarbonisation aux États-Unis et en Europe. Le total des actifs gérés par TDK Ventures s'élève désormais à 350 millions de dollars.

« Alors que le monde s'efforce de construire un avenir durable pour tous, nous devons reconnaître le rôle essentiel que les besoins en matière de transformation énergétique jouent dans nos efforts collectifs », a déclaré Noboru Saito, PDG de TDK Corporation. « Avec ce nouveau financement, nous redoublons d'efforts pour contribuer aux innovations en matière d'électrification et de décarbonisation, car ces deux domaines contribuent à résoudre les problèmes les plus difficiles de la société. En nourrissant l'esprit d'innovation des startups du monde entier et en apportant TDK Goodness à l'écosystème, nous espérons contribuer à un monde où la transformation énergétique conduit l'humanité vers des lendemains plus radieux et plus durables, en harmonie avec notre environnement. »

« Le fonds EX1 renforce notre conviction de soutenir les entrepreneurs qui créent des technologies pionnières dans les secteurs de la transformation énergétique et de la décarbonisation », a déclaré Nicolas Sauvage, président de TDK Ventures. « Les améliorations fondamentales dans les domaines de la science des matériaux, de la fabrication avancée et de la mise à l'échelle sont essentielles pour transformer les innovations développées dans les laboratoires universitaires en réalité commerciale. Notre engagement envers les jeunes entreprises innovantes dans le domaine de la technologie climatique est prêt à aider à accélérer notre monde vers la neutralité carbone. »

Amperex Technology Limited (ATL), le spécialiste des batteries rechargeables lithium-ion de TDK basé à Hong Kong, qui a fait ses preuves en matière de durabilité et de partenariat avec des entrepreneurs innovants dans le domaine de l'énergie, sera l'un des partenaires limités du fonds EX1.

« Nous nous efforçons d'être une entreprise technologique innovante de premier plan au niveau mondial, en apportant des contributions exceptionnelles à la résolution du problème de l'énergie écologique pour l'humanité », a déclaré Joe Kit Chu Lam, vice-président exécutif d'Amperex Technology Limited. « ATL est heureuse de rejoindre le Fonds EX1 dans sa mission de soutien à une transformation énergétique plus verte et de contribuer à la décarbonisation en soutenant des écosystèmes innovants et des startups autour de la production et du stockage d'énergie. »

TDK Ventures s'est forgé une réputation d'investisseur dans le secteur des technologies climatiques. Depuis sa création, la société a réalisé dix investissements dans ce secteur, soutenant des entreprises telles que Wheels, acquise par Helbiz, Inc., la société de véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) Autoflight, la société de recyclage de batteries Ascend Elements, la société de panneaux électriques intelligents Span. io ; la société GenCell, spécialisée dans les solutions d'alimentation de secours hors réseau, qui a fait son entrée à la bourse de Tel-Aviv ; la société Divirod, spécialisée dans l'analyse de la détection de l'eau ; la société Verdagy, spécialisée dans l'hydrogène vert ; la société AM Batteries, spécialisée dans les électrodes sèches au lithium-ion ; la société pH7 Technologies Inc. qui conçoit et met en œuvre des méthodologies pour l'extraction et l'affinage durables de métaux stratégiques ; et la société Type One Energy, qui développe un système optimisé d'énergie de fusion par stellarator.

« L'expertise de nos partenaires locaux en matière de technologies électrochimiques, de fabrication avancée et de mise à l'échelle nous permettra d'apporter à ces jeunes entreprises une solide expertise technique et un accès aux marchés mondiaux où TDK est présente », a ajouté M. Sauvage.

TDK Ventures dispose d'une équipe à San Jose (Californie), Boston (Massachusetts), Tokyo (Japon) et Bengaluru (Inde) et ajoutera bientôt une équipe en Europe. Pour en savoir plus sur TDK Ventures, les entreprises en démarrage ou les partenaires d'investissement intéressés peuvent visiter le site www.tdk-ventures.com ou communiquer avec [email protected] .

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader majeur en solutions électroniques pour la société intelligente, basé à Tokyo au Japon. Construite sur une base de maîtrise de la science des matériaux, l'entreprise TDK accueille la transformation sociétale en restant résolument en première ligne de l'évolution de la technologie et en « Attirant le futur » (Attracting Tomorrow). Elle a été crée en 1935 pour la commercialisation du ferrite, matériau clé dans la fabrication des produits magnétiques et électroniques. Le portefeuille intégral et tourné vers l'innovation de TDK comprend des composants passifs céramiques, des condensateurs électrolytiques en aluminium et à film, mais aussi des appareils de protection magnétiques, de haute fréquence, et piézo. Son spectre de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que des capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK produit des alimentations électriques, des dispositifs d'énergie, des têtes magnétiques, et plus encore. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. TDK se concentre sur les marchés exigeants de l'automobile, l'électronique grand public et industriel, et les technologies de la communication et de l'information. L'entreprise dispose d'un réseau de sites de conception et de fabrication et des bureaux de vente en Asie, Europe, et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'année fiscale 2023, TDK a publié des ventes totales de 16,1 milliards de dollars américains et a employé environ 103 000 personnes dans le monde entier.

À propos de TDK Ventures

TDK Ventures Inc. investit dans des entreprises en démarrage afin de stimuler l'innovation dans les domaines de la science des matériaux, de l'énergie et de l'électricité, ainsi que dans des domaines connexes généralement sous-représentés dans les portefeuilles de capital-risque. Établie en 2019 en tant que filiale à part entière de TDK Corporation, la société de capital-risque a pour vision de propulser les transformations numériques et énergétiques de segments tels que la santé et le bien-être, le transport de nouvelle génération, la robotique et l'industrie, la réalité mixte et les marchés plus larges de l'IdO/IIoT. TDK Ventures co-investira et soutiendra les entreprises prometteuses de son portefeuille en leur fournissant une expertise technique et un accès aux marchés mondiaux où TDK opère. Les startups ou partenaires d'investissement intéressés peuvent contacter TDK Ventures : www.tdk-ventures.com ou [email protected] .

