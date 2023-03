PLANO, Texas, 29 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) anunció hoy la incorporación de Gabby Thomas y Ezra Frech, estrellas de USA Track & Field y U.S. Paralympics Track & Field, a su línea de atletas olímpicos y paralímpicos de Team Toyota.

Team Toyota da la bienvenida a Gabby Thomas y Ezra Frech a la lista de estrellas

"Las incorporaciones de Gabby Thomas y Ezra Frech a nuestra ya impresionante lista de atletas de Team Toyota es algo que nos emociona mucho mientras nos preparamos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024", expresó Lisa Materazzo, vicepresidenta de grupo de Toyota Marketing de Toyota Motor North America. "Todos en Toyota apoyan con orgullo a los miembros del Team Toyota y estas incorporaciones a la familia seguirán permitiendo que nuestro mensaje de libertad de movimiento para todos resuene en diversas disciplinas".

Thomas ha ganado dos medallas olímpicas, una de plata en el relevo de 4x100 m y una de bronce individual en el evento de 200 m. La atleta de 26 años oriunda de Northampton, Massachusetts, clasificó para el equipo de atletismo de los Estados Unidos en la categoría de 200 m tras lograr un tiempo récord de 21.61 en las pruebas, el segundo más rápido en la historia, y batir el récord de las pruebas olímpicas. Thomas formó parte del equipo estadounidense de relevo de 4x200 m que llevó el oro a casa en los relevos mundiales de 2019. También ganó el evento de 300 metros en el New Balance Indoor Grand Prix 2022 como tres veces campeona defensora. Graduada de la Universidad de Harvard en 2019, Thomas ganó múltiples medallas en los Campeonatos de Atletismo en Pista Cubierta y al Aire Libre de la NCAA, lo que incluyó ganar oro y batir el récord colegiado en los 200 m en 2018. Continuamente encarna el mantra de Kaizen (mejora continua) de Toyota, ya que actualmente está cursando un programa de máster en Salud Pública en la Universidad de Texas en Austin con un enfoque en epidemiología. Con cientos de miles de seguidores de las redes sociales, Thomas sigue inspirando a otros con sus publicaciones y compartiendo su trabajo dentro y fuera de la pista.

La ética laboral de Thomas a lo largo de su carrera universitaria ha demostrado su firme determinación, ya que se graduó con un título en neurobiología y un grado secundario en salud global y políticas de salud. Thomas también se ha enfocado en retribuir en su vida con el noble objetivo de transformar la industria de la salud mediante innumerables esfuerzos comunitarios centrados en recursos disponibles para todas las personas que los necesitan a fin de tratar problemas de salud mental.

"Toyota ha seguido invirtiendo en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y me siento muy honrada de poder sumarme al Team Toyota mientras me preparo para los Juegos de París", expresó Thomas. "El Team Toyota cuenta con muchos atletas talentosos y me entusiasma contar con su apoyo dentro y fuera de la pista".

Frech, nacido con diferencias congénitas en las extremidades, ha sido defensor de la discapacidad desde los cuatro años. A Frech le faltaba la rodilla izquierda, el peroné izquierdo y dedos de la mano izquierda. Recibió su primera prótesis de pierna a los 11 meses de edad y fue operado a los tres años para extirpar la parte inferior de la pierna y trasplantar su dedo grande del pie a la mano. Recibió su primera pierna para correr a los cuatro años de edad y practicó una variedad de deportes a lo largo de su niñez. Su pasión era el básquetbol y jugaba a nivel de club antes de cambiarse a atletismo paralímpico. Frech compitió en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, terminando quinto en salto alto y octavo en salto largo. También participó en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de 2019 cuando tenía 14 años con un resultado máximo de séptimo lugar en salto alto.

En un esfuerzo por garantizar que todos tengan acceso a los deportes, el joven de 17 años oriundo de Los Ángeles, California, cofundó Angel City Sports y Angel City Games, una competencia anual multideportiva con eventos en más de 11 deportes adaptados abiertos a atletas de todo el país. Angel City Sports ofrece oportunidades gratuitas de deportes adaptados todo el año para niños, adultos y veteranos con discapacidades físicas o visuales.

"Es un gran honor poder sumarme oficialmente al Team Toyota", expresó Frech. "Toyota se ha convertido realmente en una compañía de movilidad y ha invertido mucho en el movimiento paralímpico con proyectos como el Fondo Toyota para los Deportes Paralímpicos de Estados Unidos. Estoy feliz de estar alineado con una empresa que comparte mis valores y mi misión de garantizar que los deportes estén disponibles para todos".

Toyota sigue enfatizando su visión de lograr una sociedad cada vez mejor a través del desarrollo de productos y soluciones de movilidad que permitan a las personas vivir la vida al máximo. Al asociarse con los atletas de Team Toyota, la compañía ha podido compartir esta dedicación y alentar a otros a hacer lo mismo.

"Gabby y Ezra aportan una nueva y fresca voz motivacional al mensaje de movilidad de Toyota", señaló Dedra DeLilli, gerente de grupo de Marketing de Patrocinio de Toyota Motor North America. "Al incorporar a estas personas extraordinarias a la familia de Team Toyota, no solo podemos apoyarlas a lo largo de sus trayectorias olímpicas y paralímpicas, sino que también podemos amplificar sus historias y conectar con personas de todo el mundo que comparten pasión por el deporte".

En 2015, Toyota se convirtió en el Socio Mundial Oficial de Movilidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Además de su relación con el COI y el CPI, Toyota es socio de Team USA; US Speedskating; U.S. Figure Skating; USA Hockey y el U.S. National Sled Hockey Team; USA Skateboarding; U.S. Ski & Snowboard; USA Swimming; USA Track & Field; U.S. Masters Swimming; U.S. Paralympics Alpine Skiing; U.S. Paralympics Nordic Skiing; U.S. Paralympics Snowboarding; U.S. Paralympics Cycling; U.S. Paralympics Swimming; y U.S. Paralympics Track & Field.

