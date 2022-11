Teamwork Commerce continua arrecadando fundos para esforços humanitários na Ucrânia por meio do evento "I Care for Ukraine".

CIDADE DO MÉXICO, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Teamwork Commerce, provedora líder de soluções de gestão de lojas de varejo, anunciou que já arrecadou um total de mais de USD 200 mil para os esforços de auxílio à Ucrânia, após seu recente evento "I Care for Ukraine", realizado em Querétaro, no México.

A Teamwork Commerce organizou o "I Care for Ukraine", um evento de música e arte, em colaboração com La Fabrica e Moser Cafe, locais dedicados à arte, ao design, à cultura e à gastronomia. Olena Levchenko, representante da comunidade ucraniana no México, e sua fundação, também participaram do evento e contribuíram com peças de arte e roupas para vender.

Ricardo Castañón, diretor da Teamwork Commerce na América Latina, disse: "Desde que a Teamwork nasceu, a Ucrânia é a terra natal de mais de 250 de nossos funcionários. Este evento foi realmente significativo para nós e para o povo ucraniano durante esta crise humanitária. Estamos felizes em ver o enorme apoio que recebemos de todos."

As atividades do evento incluíram um bazar de arte, bebidas, canapés e ótima música da Dandelion e da Acoustic Kats, duas bandas mexicanas que doaram seu tempo à causa, bem como Serhii Taftai, um grupo ucraniano nativo, que cantou o hino nacional.

O local, decorado com girassóis patrocinados pela Concepto Floral, proporcionou um ótimo ambiente para passar o domingo com a família e contribuir para a causa. Camisas e impressões artísticas também estavam à venda. Os desenhos foram criados pelos artistas Alonso Bravo, Renata Martinez e Ivanna, e a Publicaciones 4009 ficou encarregada da impressão.

Alonso Barrera, proprietário do La Fabrica, comentou: "A iniciativa da Teamwork foi uma oportunidade incrível de contribuir para a causa e reunir arte e apoio. Estamos muito felizes que a comunidade mexicana e ucraniana tenham se unido para apoiar nossos irmãos e irmãs ucranianos que precisam de nossa ajuda."

Para fazer uma doação para o Fundo de Auxílio à Crise da Ucrânia da Global Giving, acesse: https://www.globalgiving.org/fundraisers/teamwork-ukraine/

A Teamwork Commerce é um pacote tecnológico flexível para varejistas, que engloba PDV, OMS, gestão de clientela, controle de estoque e geração de relatórios, um sistema baseado na nuvem, que está em constante evolução, oferecendo tecnologia de ponta para atender às necessidades do cenário de varejo em constante mudança. Com a solução omnicanal da Teamwork, os varejistas obtêm uma compreensão mais profunda de seus clientes para oferecer experiências personalizadas por meio de tecnologias invisíveis. A Teamwork conta com a confiança de grandes varejistas do mundo todo, como Petco, Prada Mx, InnovaSport e Weber. Para mais informações, entre em contato com www.teamworkcommerce.mx.

