Teamwork Commerce s'associe à ART Computer pour alimenter la nouvelle génération de magasins Apple en Suisse

LAUSANNE, Suisse, 16 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, une solution globale de gestion de la vente au détail à laquelle font confiance les grandes marques du monde entier, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec ART Computer, un revendeur Apple de premier plan, afin de moderniser les opérations de vente au détail et d'améliorer les expériences en magasin grâce au déploiement de la solution avancée de point de vente (PDV) mobile de Teamwork.

Dans le but d'optimiser l'expérience client et de favoriser la transition numérique des entreprises et des particuliers, ART Computer lance le tout premier magasin Apple Premium Partner en Suisse romande. Ce nouveau concept de magasin, conçu en collaboration avec les architectes internes d'Apple, offre près de 130 mètres carrés d'espace d'exposition immersif et des innovations de pointe en matière de vente au détail, notamment un système de caisse mobile et moderne ainsi qu'un mobilier provenant de partenaires internationaux de premier plan. En s'associant à Teamwork Commerce et en déployant son système de point de vente mobile avancé, ART Computer offre désormais à son personnel un accès en temps réel à l'inventaire, une vente au détail omnicanale transparente et une expérience en magasin fluide, permettant aux associés de fournir un service exceptionnel et personnalisé à chaque client.

Les experts Apple d'ART Computer proposent des démonstrations pratiques et des conseils personnalisés sur l'ensemble de la gamme Apple et les principales marques de technologie. Le statut officiel de fournisseur de services agréé Apple garantit des réparations rapides et certifiées ainsi que des solutions d'experts pour chaque client.

Les entreprises, les écoles et les organismes publics bénéficient également de l'équipe professionnelle dévouée d'ART Computer, qui propose des solutions professionnelles sur mesure, du matériel et des logiciels spécialisés, des conseils personnalisés et des options de financement flexibles pour l'équipement Apple et les principales marques technologiques du marché.

L'efficacité du commerce de détail à un niveau supérieur

Pour ART Computer, dont la mission est d'assurer des transformations numériques transparentes dans les secteurs public et privé, la transition vers le point de vente mobile de Teamwork Commerce représente une étape stratégique vers l'excellence en matière de commerce de détail. Leur ancien système de point de vente offrait des possibilités d'accroître la flexibilité et d'améliorer le parcours en magasin. En adoptant la plateforme de Teamwork basée sur le cloud, le détaillant permet à ses équipes de fournir un service plus rapide, une meilleure visibilité des produits et une expérience client véritablement connectée.

Le point de vente mobile exploite la technologie cloud en temps réel, permettant un accès instantané aux données des produits, aux transactions omnicanales et aux informations sur les clients. Le personnel du magasin peut désormais gérer les ventes, le service et l'exécution des commandes dans une interface unifiée, créant ainsi une expérience fluide et personnalisée pour chaque visiteur. Une meilleure visibilité des stocks et des informations exploitables permettent à ART Computer des décisions commerciales éclairées et de garantir des opérations efficaces dans tous les magasins.

Rosa Granados, directrice de la vente au détail chez ART Computer SA, a déclaré : « Chez ART Computer, nous voulions un partenaire technologique expérimenté qui puisse nous permettre d'offrir la meilleure expérience client possible, en veillant à ce que nos interactions avec les clients soient personnalisées et transparentes. Pour ce faire, le point de vente mobile de Teamwork Commerce servira de technologie intégrale pour équiper notre personnel des bons outils pour répondre aux besoins des clients. Nous sommes impatients de voir comment la solution de Teamwork Commerce nous aidera à nous développer davantage et à offrir des expériences de haute qualité sur le long terme ».

Amber Hovious, vice-présidente du marketing et des partenariats chez Teamwork Commerce, a ajouté : « Nous sommes ravis d'aider ART Computer à optimiser l'expérience client. Le déploiement de notre terminal mobile dans les magasins Apple Premium Partner d'ART Computer leur permet d'associer un design de classe mondiale à une technologie de pointe, créant ainsi un modèle pour l'avenir de la vente au détail moderne ».

À propos d'ART Computer

Fondé en 1995, ART Computer est un expert suisse d'Apple spécialisé dans la transformation numérique et l'innovation pour les organisations privées et publiques. Possédant six magasins en Suisse, dont Genève et Zurich, ART Computer offre des expériences de vente au détail immersives qui célèbrent la technologie, le design et le service personnalisé.

À propos de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce est un ensemble de technologies flexibles qui offre aux détaillants des services de point de vente (PDV), de gestion des commandes (OMS), les systèmes de gestion de la clientèle, le contrôle des stocks et les rapports, un système basé sur le cloud conçu pour évoluer avec le paysage de la vente au détail en constante mutation. Teamwork aide des marques internationales telles que Moose Knuckles, Colorado Rockies, Asics, Milwaukee Bucks, Catbird et Paul Stuart à faire le lien entre les différents canaux, en créant des expériences commerciales unifiées basées sur des données. Pour en savoir plus, consultez le site www.teamworkcommerce.com.

