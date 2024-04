Teamwork Commerce kooperiert mit Loqat, um nahtlose Lösung für Adressvalidierung und Checkout bereitzustellen

Die Partnerschaft wird Einzelhändlern ermöglichen, Versandfehler zu reduzieren, die Rücksendequote zu senken, Kosteneinsparungen zu erzielen und das Kundenerlebnis zu verbessern

LONDON, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, eine globale Retail-Management-Lösung, hat mit dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Adressverifizierung, Loqate, einer GBG-Lösung, eine Partnerschaft vereinbart, um Funktionen zur sofortigen Adressvalidierung sowie sicherere und schnellere Kassenvorgänge bereitzustellen, die zeitaufwändige Versandfehler reduzieren und die Rücksendequote minimieren.

Die fortschrittliche Software von Loqate ermöglicht den Nutzern, globale Standortdaten zu erfassen, zu überprüfen und anzureichern, und bietet so die überragende Präzision, die Unternehmen benötigen. Die Lösung überprüft die eingegebenen Daten wie Adressen, Telefonnummern und E-Mails anhand der sorgfältig kuratierten Datenbank von Loqate und gewährleistet so globale Genauigkeit und Vertrauen in jedem Maßstab. Mit der Adressvalidierung in Echtzeit können Markenunternehmen Kosten und Risiken minimieren und gleichzeitig ihren Umsatz optimieren und die Kundenbindung stärken, indem sie Fehlzustellungen minimieren und Kundeninteraktionen fördern.

Die neue Lösung ist über die Plattform von Teamwork Commerce in die Einzelhandelsabläufe integriert und ermöglicht so eine nahtlose Marketing- und Versandvalidierung in Echtzeit ohne das Risiko von menschlichem Versagen. Teamwork Commerce bietet Einzelhändlern die höchstmögliche Datenintegrität und erlaubt die Implementierung einer ebenso einfachen wie robusten Lösung für Adressvalidierung und Checkout, die sowohl in Europa als auch in den USA funktioniert.

Chris Boaz, Chief Marketing Officer bei Loqate, kommentiert: „Unsere Echtzeit-Verifizierungstechnologie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Datenqualität bei der Erfassung zu verbessern. Durch die Kombination dieser Funktion mit der umfassenden Einzelhandelslösung von Teamwork Commerce können die Anwender ihren Kunden deutlich höhere Lieferquoten garantieren und zugleich die Kosten für fehlgeschlagene Lieferungen senken."

Amber Hovious, Vice President, Marketing und Partnerschaften, Teamwork Commerce, erklärt: „Als Unternehmen sind wir kontinuierlich auf der Suche nach neuen Wegen, um unseren Kunden zu helfen, ihr Einzelhandelsangebot zu verbessern. In der heutigen Zeit sind Bequemlichkeit und Schnelligkeit ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Verbraucher. Unsere Partnerschaft mit Loqate wird Einzelhändler dazu befähigen, ihre Abläufe in den Filialen zu rationalisieren, indem sie eine effektivere Versandvalidierung und einen effizienteren Bestätigungsprozess implementieren."

Informationen zu Teamwork Commerce

Teamwork Commerce ist eine marktführende Omnichannel-Lösung, die Einzelhändlern Point-of-Sale-Serviceleistungen, Bestellungsverwaltung, Bestandskontrolle und Analysen bietet. Außerdem verfügen sie über ein Ökosystem von Integrationen mit führenden Lösungen, die einen nahtlosen einheitlichen Handel ermöglichen. Wir beliefern Top-Einzelhandelsunternehmen in über 20 Ländern, darunter Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers und Moose Knuckles. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamworkcommerce.com.

Informationen zu Loqate

Loqate ist der weltweit vertrauenswürdigste Location Intelligence Service, der jedem Unternehmen hilft, Kunden rund um den Globus über ein einziges globales API für die Adressvalidierung zu erreichen. Mehr als 14.000 Unternehmen verlassen sich täglich auf Loqate, um ihre Kunden in 249 Ländern und Territorien zu erreichen. Die Expertise von Loqate im Bereich der globalen Adressierung wird von Teammitgliedern auf der ganzen Welt unterstützt, darunter in den USA, Großbritannien, Deutschland, Malaysia, China und Australien. Loqate ist eine GBG-Lösung. GBG, der Spezialist für digitale Identität, bietet eine Reihe von Lösungen an, mit denen Unternehmen die Identität und den Standort ihrer Kunden schnell validieren und verifizieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.loqate.com und www.gbgplc.com.

