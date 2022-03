Tec-Med s'appuie sur Veeva CRM pour renforcer son engagement numérique

Une entreprise italienne spécialisée dans les sciences de la vie améliore l'interaction hybride avec les clients et accroît l'efficacité des ventes

BARCELONE, Espagne, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Tec-Med, une société italienne spécialisée dans la microchirurgie ophtalmique, les diagnostics oculaires, la médecine et la chirurgie esthétique, utilise Veeva CRM multicanal en Italie et en Espagne pour améliorer l'expérience client et l'engagement avec les prestataires de soin (HCP) sur tous les canaux.

« Veeva CRM donne à nos équipes commerciales un meilleur moyen de s'engager numériquement avec les HCP, en fournissant le bon contenu à la bonne fréquence pour compléter les réunions en face à face », a déclaré Stefano Pascale, directeur général de Tec-Med. « Grâce à notre partenariat avec Veeva, nous avons pu standardiser les processus entre les régions, améliorer l'efficacité des représentants sur le terrain et faire progresser notre expérience client multicanal. »

Dans le cadre de leur parcours de transformation numérique, les équipes commerciales de Tec-Med devaient se moderniser avec des stratégies d'engagement hybrides qui fournissent les informations dont les HCP ont besoin et qu'ils apprécient, quand et comme ils le souhaitent. Veeva CRM dote les équipes commerciales de Tec-Med d'une solution cloud avancée pour alimenter un engagement efficace et conforme à travers les canaux numériques. Désormais, les représentants de Tec-Med sur le terrain peuvent adapter les interactions numériques aux besoins spécifiques des professionnels de santé afin d'approfondir et d'améliorer les relations.

« Tec-Med transforme la façon dont elle s'engage avec les HCP, à la fois numériquement et en personne, en utilisant Veeva CRM », a déclaré Philipp Luik, vice-président de la stratégie commerciale chez Veeva Europe. « Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les entreprises des sciences de la vie en Italie pour les aider à créer des expériences numériques impactantes pour les clients. »

Les commerciaux de Tec-Med optimisent les interactions pour un engagement hybride en restant connectés et en prolongeant les conversations numériques grâce à Veeva CRM Mobile, Veeva CRM Approved Email , et Veeva CLM . Les équipes commerciales de Tec-Med améliorent également les relations avec les clients grâce à Veeva CRM MyInsights , qui leur fournit des informations exploitables en temps réel pour une exécution immédiate sur le terrain.

Découvrez comment Veeva aide les entreprises du secteur des sciences de la vie en Europe à tirer le meilleur parti de l' engagement hybride .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

À propos de Tec-Med

TEC MED a construit au fil des ans une organisation solide, dont la force est représentée par des PERSONNES, motivées et hautement qualifiées. La satisfaction du client est au cœur de tous nos processus. Pour poursuivre cet objectif, nous investissons dans la recherche de produits INNOVANTS et nous faisons appel à des relations de PARTENARIAT avec les meilleurs acteurs du marché, avec lesquels nous atteignons les objectifs commerciaux, dans le plein respect des valeurs éthiques. Pour plus d'informations, consultez le site www.tecmed.it .

