La nouvelle identité exprime clarté et confiance à l'ère de l'IA, renforçant la promesse « Scale at Speed™ » de l'entreprise

PUNE, Inde, 26 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE : TECHM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de conseils en technologies et de solutions numériques aux entreprises de tous les secteurs, a marqué aujourd'hui son 39e anniversaire en dévoilant une nouvelle identité de marque - une évolution audacieuse mais réfléchie conçue pour renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise, projeter son élan vers l'avant et renforcer sa position de leader à l'ère de la transformation induite par l'IA.

Tech Mahindra dévoile une nouvelle identité de marque pour marquer 39 ans d'innovation et d'impact

Dans un monde remodelé par des changements technologiques rapides, l'identité renouvelée reflète ce qu'est Tech Mahindra aujourd'hui : une entreprise agile, audacieuse, collaborative et perspicace. Au-delà d'une expression visuelle moderne, elle établit une plateforme de marque unifiée, fournit une approche réfléchie de l'intégration des entreprises du portefeuille et renforce la position de l'entreprise en tant qu'employeur privilégié au niveau mondial grâce à une proposition de valeur renouvelée pour les collaborateurs.

Dans le cadre de la feuille de route de transformation triennale de Tech Mahindra, un renforcement de l'attention portée à la marque a constitué un pilier stratégique essentiel. Ce renouvellement de la marque représente une évolution puissante qui honore l'héritage de l'entreprise tout en redéfinissant sa vision de l'avenir. Il s'inspire de l'ambition de Tech Mahindra de rendre sa marque aussi progressive et contemporaine que la transformation qu'elle apporte à ses clients dans le monde entier.

Mohit Joshi, PDG et directeur général de Tech Mahindra, a déclaré : « Depuis près de quatre décennies, Tech Mahindra est synonyme d'innovation, de confiance et de transformation. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère définie par l'IA et la réinvention numérique, notre marque renouvelée représente la prochaine phase de notre parcours, une phase qui honore notre héritage tout en saisissant les opportunités illimitées qui s'offrent à nous. C'est notre réintroduction dans le monde - la même Tech Mahindra, mais avec une clarté et une intention renouvelées. Cela marque notre ambition d'aider les entreprises mondiales à « Scale at Speed™ » (se développer rapidement). »

Au cœur de la nouvelle identité figure l'introduction d'un symbole « losange » distinctif, une interprétation compacte et dynamique de l'emblématique faisceau « Rise » du groupe Mahindra. Le losange représente l'énergie concentrée, l'ambition et la précision, exprimant visuellement l'identité unique de Tech Mahindra au sein du puissant écosystème Mahindra. Ancré dans Mahindra Red, le nouveau langage visuel introduit une palette de couleurs, des motifs et un système de conception modernes qui apportent plus de clarté, de cohésion et d'impact sur tous les points de contact mondiaux.

Peeyush Dubey, responsable marketing chez Tech Mahindra, a déclaré : « Les grandes marques racontent une histoire claire, et notre histoire est celle d'une évolution déterminée. Nos recherches ont confirmé la confiance profonde dans le nom Tech Mahindra et dans notre héritage Mahindra, et notre objectif n'était donc pas de changer le discours mais de le recentrer. Cette identité renouvelée - plus contemporaine, plus affirmée et plus cohérente - indique précisément au monde qui nous sommes aujourd'hui : un partenaire prêt pour l'avenir, conçu pour permettre de « Scale at Speed™ » (se développer rapidement). Cette clarté renforce notre position sur le marché, unifie nos équipes mondiales et suscite la fierté qui alimente des performances exceptionnelles. »

Grâce à cette évolution, Tech Mahindra vise à :

Renforcer la notoriété et la mémorisation de la marque sur un marché de plus en plus encombré.

Renforcer son positionnement en tant que partenaire de transformation prêt pour l'avenir.

Inspirer un sentiment renouvelé de fierté et d'appartenance aux associés dans le monde entier.

Créer une identité unifiée et moderne pour l'ensemble des entreprises du portefeuille et des marchés.

Alors que l'entreprise célèbre 39 années d'innovation et d'impact, ce renouvellement honore son présent tout en façonnant son avenir, soutenant ses ambitions de croissance et réaffirmant la position de Tech Mahindra en tant que partenaire de confiance pour la transformation numérique.

Pour plus d'informations sur la façon dont TechM peut s'associer à vous pour répondre à vos impératifs Scale at Speed™, veuillez consulter https://www.techmahindra.com.

Site Internet et réseaux sociaux : Site Internet | LinkedIn | X

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2804475/Refreshed_Brand_Identity.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2804444/Tech_Mahindra_New_Logo.jpg