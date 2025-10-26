Tech Mahindra präsentiert erneuerte Markenidentität und feiert 39 Jahre Innovation und Einfluss

Neue Identität signalisiert Klarheit und Zuversicht für das KI-Zeitalter und unterstreicht das Versprechen „Scale at Speed™"

PUNE, Indien, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, hat heute sein 39. Jubiläum mit der Enthüllung einer aktualisierten Markenidentität gefeiert – eine kühne, aber durchdachte Entwicklung, die den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens schärfen, seine Vorwärtsdynamik demonstrieren und seine Führungsposition in der Ära der KI-gestützten Transformation stärken soll.

Tech Mahindra präsentiert überarbeitete Markenidentität und feiert 39 Jahre Innovation und Einfluss

In einer Welt, die von einem rasanten technologischen Wandel geprägt ist, spiegelt die erneuerte Identität wider, wer Tech Mahindra heute ist: agil, mutig, kollaborativ und anspruchsvoll. Über einen modernen visuellen Ausdruck hinaus begründet sie eine einheitliche Markenplattform, verfolgt einen durchdachten Ansatz zur Integration von Portfoliounternehmen und stärkt die Position des Unternehmens als weltweit bevorzugter Arbeitgeber durch ein neues Wertversprechen für Mitarbeitende.

Im Rahmen der dreijährigen Transformationsstrategie von Tech Mahindra war die erneute Ausrichtung auf die Marke ein wichtiger strategischer Baustein. Diese Auffrischung der Marke stellt eine starke Entwicklung dar, die das Erbe des Unternehmens würdigt und seine Vision für die Zukunft neu definiert. Sie ist inspiriert von Tech Mahindras Bestreben, seine Marke so fortschrittlich und zeitgemäß zu gestalten wie die Veränderungen, die es für seine Kunden weltweit ermöglicht.

Mohit Joshi, CEO und Managing Director, Tech Mahindra, erklärt: „Seit fast vier Jahrzehnten ist Tech Mahindra ein Synonym für Innovation, Vertrauen und Transformation. Während wir in eine neue Ära eintreten, die von KI und digitaler Neuerfindung geprägt ist, repräsentiert unsere aufgefrischte Marke die nächste Phase unserer Reise, in der wir unser Erbe würdigen und zugleich die unbegrenzten Möglichkeiten der Zukunft begrüßen. Damit stellen wir uns erneut der Welt vor – als dasselbe Unternehmen Tech Mahindra, jedoch mit neuer Klarheit und Zielstrebigkeit. Es unterstreicht unser Bestreben, globale Unternehmen bei Scale at Speed™ zu unterstützen."

Im Mittelpunkt der neuen Identität steht die Einführung eines unverwechselbaren Rautensymbols – einer kompakten, dynamischen Interpretation des ikonischen „Rise"-Strahls der Mahindra Group. Die Raute steht für konzentrierte Energie, Ehrgeiz und Präzision und bringt die einzigartige Identität von Tech Mahindra innerhalb des mächtigen Mahindra-Ökosystems visuell zum Ausdruck. Die erneuerte visuelle Sprache, die in Mahindra Red verankert ist, führt eine moderne Farbpalette, Muster und ein Designsystem ein, die für mehr Klarheit, Kohäsion und Wirkung an allen globalen Berührungspunkten sorgen.

Peeyush Dubey, Chief Marketing Officer, Tech Mahindra, erklärt: „Große Marken erzählen eine klare Geschichte, und unsere Geschichte ist die einer zielgerichteten Entwicklung. Unsere Umfrage bestätigte das große Vertrauen in den Namen Tech Mahindra und unsere Mahindra-Tradition. Daher war es nicht unser Ziel, die Geschichte zu ändern, sondern ihren Fokus zu schärfen. Diese aufgefrischte Identität – zeitgemäßer, selbstbewusster und kohärenter – zeigt der Welt genau, wer wir heute sind: ein zukunftsfähiger Partner, der „Scale at Speed™" bietet. Diese Klarheit stärkt unsere Marktposition, eint unsere globalen Teams und weckt den Stolz, der zu außergewöhnlichen Leistungen führt."

Mit dieser Weiterentwicklung will Tech Mahindra:

Markenbekanntheit und -erinnerung in einem zunehmend überfüllten Markt stärken

Positionierung als zukunftsfähiger Transformationspartner festigen

Ein neues Gefühl des Stolzes und der Zugehörigkeit unter den Mitarbeitenden weltweit wecken

Eine einheitliche, moderne Identität für alle Portfoliounternehmen und Märkte schaffen

Das Unternehmen feiert 39 Jahre Innovation und Einfluss. Diese Erneuerung würdigt seine Gegenwart, gestaltet seine Zukunft, unterstützt seine Wachstumsambitionen und bekräftigt die Position von Tech Mahindra als vertrauenswürdiger Partner für die digitale Transformation.

Für weitere Informationen darüber, wie TechM mit Ihnen zusammenarbeiten kann, um Ihre Scale at Speed™-Ziele zu erreichen, besuchen Sie https://www.techmahindra.com.

Website und Social-Media-Kanäle: Website | LinkedIn | X

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2804475/Refreshed_Brand_Identity.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2804444/Tech_Mahindra_New_Logo.jpg