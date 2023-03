Tech4Nature: Por que florestas saudáveis denotam pessoas saudáveis

SHENZHEN, China, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Com o tema 'Florestas e Saúde', o Dia Internacional das Florestas deste ano, em 21 de março, é um apelo para que a humanidade reflita sobre sua relação com as florestas da Terra e o impacto direto que elas têm sobre nossa longevidade e bem-estar.

Muitas pessoas estão familiarizadas com a metáfora que as florestas são os pulmões do planeta, expirando ar puro e servindo como sumidouros vitais de carbono, mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Menos, no entanto, estão cientes dos vínculos intrínsecos que as florestas têm com nossa saúde cotidiana.

Você sabia?

Além dos pulmões do planeta, as florestas são também a farmácia e a despensa da natureza.

Elas nos fornecem cerca de 25% de medicamentos ocidentais, com mais de 50.000 plantas contribuindo para medicamentos modernos. E um estudo de 27 países africanos mostra que as crianças expostas às florestas tiveram uma diversidade alimentar 25% maior, graças à abundância de frutas, verduras, carne de animais selvagens, peixe e óleos comestíveis.

Mas o prognóstico das florestas é alarmante. Cerca de 35% da cobertura florestal mundial foi perdida, e82% do restante está degradado.

A rapidez e a extensão dessas ameaças exigem uma intervenção séria e de longo prazo.

Uma história de proteção

Uma maneira da tecnologia proteger os ecossistemas florestais é impedir a extração ilegal de madeira, que representa até 90% de todas as extrações de madeira e é um dos principais contribuintes para o desmatamento global.

Na Similajau National Park, no estado de Sarawak, na Malásia, estamos trabalhando com o Sarawak Forest Department and Sarawak Forestry Corporation para possibilitar que o governo de Sarawak proteja suas florestas tropicais. O parque não é apenas rico em biodiversidade, é também uma fonte sustentável de medicina e alimentos para a população local, muitas dessas pessoas dependem da floresta para sua subsistência.

No entanto, a extração ilegal de madeira continua sendo uma importante ameaça, causando degradação generalizada do ecossistema de florestas tropicais e perda de biodiversidade.

Agora, porém, há esperança. Os dispositivos de monitoramento acústico Guardião podem detectar o som de caminhões e serras sendo usados para desmatamento ilegal. Cada guardião pode cobrir uma área de 7 km e enviar alertas em tempo real, em rede, via plataforma na nuvem, para os telefones dos guardas florestais, permitindo a intervenção em tempo real.

A tecnologia de monitoramento audiovisual e visual e a análise de IA também podem ajudar a monitorar espécies ameaçadas de extinção por meio de suas vocalizações. Ao monitorar suas populações e distribuição, os conservacionistas podem desenvolver medidas precisas de conservação. De especial interesse são as espécies guarda-chuva, cujo bem-estar é fundamental para a saúde dos ecossistemas florestais em que habitam. Exemplos de projetos de monitoramento da biodiversidade que visam as espécies guarda-chuva incluem as raposas-de- Darwin no Chile e as onças-pintadas no Dzilam State Reserve no México.

A tecnologia também pode desencadear ações de conservação inteligentes em áreas florestais. Na Suíça, um projeto-piloto da Tech4Nature, em parceria com a IUCN e a Porini Foundation, usa blockchain para desenvolver um sistema de rastreamento da remoção de carbono para aumentar a transparência e rastreabilidade das transações de sumidouros de carbono florestal, visando usar esses créditos para financiar outros projetos de conservação da biodiversidade.

Os casos citados acima são exemplos de projetos de proteção do ecossistema florestal sob a iniciativa TECH4ALL da Huawei. Juntamente com parceiros globais, soluções tecnológicas foram desenvolvidas englobando dispositivos de monitoramento audiovisuais, redes de comunicação, nuvem e análise de IA. Esses projetos podem alcançar resultados de conservação que teriam sido impossíveis mesmo há uma década.

Com evidências científicas fortemente correlacionadas à saúde florestal e à saúde humana, é essencial que mantenhamos nossas florestas saudáveis. Nossa experiência até agora mostra que essa abordagem está funcionando. E esse conhecimento nos impulsiona a continuar nos esforçando com nossos parceiros para construir um futuro saudável e sustentável para nós e para nossas florestas.

Saiba mais sobre as iniciativas TECH4ALL e Tech4Nature da Huawei.

