Tech4Nature: jak zdrowy las wpływa na zdrowie człowieka?

SHENZHEN, Chiny, 21 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów, obchodzony 21 marca pod hasłem „Lasy i zdrowie", stanowi wezwanie do tego, aby zastanowić się nad związkiem człowieka z lasem oraz nad jego bezpośrednim wpływem na długowieczność i dobre samopoczucie u ludzi.

The Guardian system detects illegal logging activities in Malaysia

Większość osób słyszała twierdzenie, że lasy to płuca planety, które wydychają czyste powietrze i w istotny sposób pochłaniają dwutlenek węgla, łagodząc tym samym skutki zmian klimatycznych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że lasy są nieodłącznie związane z bieżącym stanem zdrowia człowieka.

Czy wiesz, że...?

Lasy to nie tylko płuca Ziemi, ale także apteka i spiżarnia natury.

Z lasów pochodzi około 25% zachodnich leków, a przy tworzeniu nowoczesnych leków wykorzystuje się ponad 50 tysięcy roślin. Badanie przeprowadzone w 27 afrykańskich krajach wykazało, że dzieci żyjące w otoczeniu lasu miały o 25% bardziej zróżnicowaną dietę dzięki obfitości owoców, warzyw, mięsa z buszu, ryb i olejów jadalnych.

Niestety prognozy dotyczące lasów są niepokojące. Około 35% wszystkich lasów na świecie zostało utracone, a 82% pozostałych uległo degradacji.

Zakres tych zagrożeń i tempo, w jakim postępują, wymagają długofalowej, zdecydowanej interwencji.

Przykłady ochrony lasów

Jednym z obszarów wykorzystywania technologii na rzecz ochrony ekosystemów leśnych jest zapobieganie nielegalnym wycinkom, które stanowią nawet 90% wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem drewna i są głównym czynnikiem postępującego globalnego wylesiania.

W ramach działalności Parku Narodowego Similajau w malezyjskim stanie Sarawak Huawei współpracuje z Departamentem Leśnym Sarawak i Sarawak Forestry Corporation, aby umożliwić organom rządowym z Sarawak ochronę lasów deszczowych. Park cechuje się nie tylko wysoką różnorodnością biologiczną, ale także stanowi zrównoważone źródło leków i żywności dla miejscowej ludności, która w dużej mierze utrzymuje się z lasu.

Niestety nielegalne wycinki pozostają poważnym zagrożeniem, powodując powszechną degradację ekosystemu lasów deszczowych i utratę różnorodności biologicznej.

Na szczęście pojawiło się „światełko w tunelu". Urządzenia monitorujące „Guardian" pomagają wykrywać odgłosy ciężarówek i pił łańcuchowych używanych do nielegalnego wyrębu. Każde urządzenie może objąć swoim zasięgiem obszar siedmiu kilometrów i przesyłać do telefonów strażników ostrzeżenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy opartej na chmurze obliczeniowej, umożliwiając niezwłoczną interwencję.

Technologia monitoringu audiowizualnego oraz analityka AI mogą również być pomocne w monitorowaniu zagrożonych gatunków dzięki odgłosom, jakie wydają. Śledząc populacje i rozmieszczenie zwierząt, konserwatorzy przyrody mogą opracować precyzyjne środki ochrony. Szczególnie interesujące są gatunki osłonowe, których dobrostan jest kluczowy dla utrzymania zdrowia ekosystemów leśnych. Przykładowe projekty monitorowania różnorodności biologicznej, ukierunkowane na gatunki osłonowe, obejmują lisy Darwina w Chile i jaguary w meksykańskim rezerwacie przyrody Dzilam State Reserve.

Technologia może również wspierać inteligentne działania z zakresu ochrony obszarów leśnych. W Szwajcarii pilotażowy projekt Tech4Nature realizowany we współpracy z IUCN i Fundacją Porini wykorzystuje technologię blockchain do opracowania systemu śledzenia sekwestracji węgla w celu zwiększenia przejrzystości i identyfikacji transakcji związanych z pochłanianiem dwutlenku węgla przez lasy, z myślą o wykorzystaniu uzyskanych w ten sposób kredytów węglowych do finansowania innych projektów w obszarze ochrony różnorodności biologicznej.

Powyżej przedstawiono przykłady projektów ochrony ekosystemów leśnych w ramach inicjatywy TECH4ALL firmy Huawei. Wspólnie z partnerami z całego świata opracowano rozwiązania technologiczne obejmujące urządzenia do monitoringu audiowizualnego, sieci komunikacyjne, chmurę obliczeniową i analitykę AI. Pozwalają one osiągnąć tak znaczne efekty w zakresie ochrony przyrody, jakie jeszcze dekadę temu nie były możliwe.

Wobec dowodów naukowych, które wskazują na silną korelację pomiędzy zdrowiem lasów a zdrowiem ludzi, konieczne jest, aby utrzymywać lasy w dobrej kondycji. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że to podejście się sprawdza. Wiedza napędza firmę do dalszych działań, podejmowanych wspólnie z partnerami, na rzecz budowania zdrowej, zrównoważonej przyszłości dla ludzi i lasów.

Więcej informacji o inicjatywach Huawei TECH4ALL i Tech4Nature.

Nagranie - https://mma.prnewswire.com/media/2037124/malaysia_nature_guardian_720_1.mp4

SOURCE Huawei