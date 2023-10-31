Technicolor Creative Studios выбрала Cognizant своим партнером по ИТ и цифровизации

Согласно контракту, подписанному сроком на 5 лет, компания Cognizant будет предоставлять поддержку в сфере ИТ персоналу Technicolor Creative Studios , работающему по всему миру

ТИНЕК, Нью-Джерси, 31 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Technicolor Creative Studios выбрала компанию Cognizant (Nasdaq: CTSH) as своим международным партнером по ИТ и цифровизации. В соответствии с договором, подписанным сроком на 5 лет, Cognizant будет предоставлять комплексное управляемое обслуживание пользователей, приложений и оборудования компании Technicolor Creative Studios. Решение выполняет две задачи — быстрое создание управляемого сервиса для поддержки корпоративных приложений Technicolor Creative Studio при обеспечении высокого качества благодаря внедрению передовых операционных моделей и процессов с самого начала.

Подход Cognizant будет включать в себя комплексную операционную модель, объединяющую службу техподдержки, обслуживание конечных пользователей, службы приложений, обслуживание инфраструктуры, сетей и платформ. Эти компоненты основаны на интегрированном управлении и межфункциональных службах с применением автоматизации и непрерывного совершенствования. Данная операционная модель может расширяться вертикально и горизонтально в соответствии с изменением услуг и объемов, поскольку в пределах сроков обслуживания потребности компании Technicolor Creative Studios могут меняться.

Technicolor Creative Studios — это компания-поставщик креативных технологий, обладающая более чем 100-летним опытом инноваций в сфере развлечений, штатом признанных креативных и технических специалистов, предоставляющих премиальные услуги по созданию спецэффектов мировым предприятиям в сфере развлечений, медиа и рекламы. В рамках трансформации Technicolor Creative Studios находится в поиске технологий, которые позволят ей оставаться в авангарде визуального опыта, — видеомэппинга 3D, пространственных интерактивных технологий, технологий расширенной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта. При этом компания Technicolor Creative Studios стремится осуществить переход от визуальных эффектов к визуальному опыту, инвестируя средства в кадры и технологии, а также партнерства в рамках различных экосистем в сфере креативных услуг.

В начале 2022 года Technicolor SA приняла решение о разделении на две ведущие независимые компании, каждая из которых может следовать своим собственным стратегическим целям, максимально раскрывая потенциал стоимости. После разделения в конце 2022 г. обслуживание деятельности Technicolor Creative Studio в сфере ИТ осуществлялось в соответствии с договором о передаче обслуживания. Чтобы стать независимой компанией, Technicolor Creative Studios решила сделать свои ИТ-системы автономными и создать собственную ИТ-организацию для поддержки корпортивной информационной сети и сети креативного производства. Затем компания приступила к поискам международного поставщика, который мог бы помочь Technicolor Creative Studios преобразовать свою деятельность в сфере ИТ для удовлетворения постоянно растущих потребностей медийного и развлекательного ландшафта.

«Мы гордимся, что Technicolor Creative Studios выбрала нас своим стратегическим партнером по ИТ», — говорит Рохит Гупта, управляющий директор Cognizant в Великобритании и Ирландии. «Это сотрудничество свидетельствует об особой ориентации Cognizant на сферу медиа и развлечений. Креативная индустрия одной из первых начинает внедрять новые технологии, и, по всей видимости, эта тенденция будет стремительно развиваться. При этом технологии будут помогать креативным работникам расширять границы воображения для создания более качественного контента для потребителей. Cognizant поможет Technicolor Creative Studios трансформировать ИТ-инфраструктуру и предоставлять наилучшее обслуживание творческих личностей по всему миру».

«Мы выбрали Cognizant, поскольку для нас было важно найти партнера, знающего толк в нашей сфере и имеющего подходящую ментальность для осуществления сложного перехода на пути к обоюдному успеху. По мере трансформации Technicolor Creative Studios с целью обеспечения лучших возможностей для создания превосходного контента для наших клиентов нам важно развивать свою ИТ-инфраструктуру, чтобы предоставлять оптимальные инструменты и лучший опыт нашим сотрудникам, чего мы и хотим добиться совместно с Cognizant», говорит Правин Вадламани, старший вице-президент по инфраструктуре и технологиям Technicolor Creative Studios.

О Technicolor Creative Studios

Technicolor Creative Studios — это поставщик креативных технологий, осуществляющий производство контента мирового класса с одной целью: реализация амбициозных и выдающихся идей. Объединяя ряд признанных студий — MPC, The Mill, Mikros Animation и Technicolor Games, — мы вдохновляем креативные компании по всему миру на производство наиболее выдающихся работ.

Наши творческие и технические специалисты по всему миру сотрудничают с представителями креативного сообщества в сферах кинопроизводства, телевизионного производства, анимации, разработки игр, брендов и рекламы, чтобы они могли поделиться своими универсальными художественными идеями с мировой аудиторией.

www.technicolorcreative.com

О Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем нашим клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.

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