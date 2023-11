Technicolor Creative Studios choisit Cognizant comme partenaire de transformation informatique et numérique

Le contrat de 5 ans prévoit le support par Cognizant des services informatiques pour la main-d'œuvre mondiale distribuée de Technicolor Creative Studios

TEANECK, New Jersey , 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Technicolor Creative Studios a choisi Cognizant (Nasdaq: CTSH) en tant que partenaire mondial de la transformation informatique et numérique. Dans le cadre de cet accord de 5 ans, Cognizant fournira un service géré de bout en bout pour les utilisateurs, les applications et l'infrastructure de Technicolor Creative Studios. La solution répond au double mandat consistant à établir rapidement un service géré pour le support des applications d'entreprise de Technicolor Creative Studio, tout en offrant une haute qualité en adoptant les meilleurs modèles et processus opérationnels dès le départ.

L'approche de Cognizant consistera à mettre en œuvre un modèle opérationnel intégré couvrant le centre de soutien, les services aux utilisateurs finaux, les services d'application, l'infrastructure, le réseau et les services de plateforme. Ceux-ci sont étayés par une gouvernance intégrée et des services interfonctionnels avec, dans un premier temps, une automatisation, puis une approche d'amélioration continue. Le modèle d'exploitation est conçu pour évoluer verticalement et horizontalement afin de s'adapter aux changements de services et de volumes, à mesure que les besoins des activités de Technicolor Creative Studios évoluent au cours de la durée de l'engagement.

Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'innovation du divertissement, Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative avec des équipes primées d'artistes et de technologues qui fournissent des services VFX haut de gamme aux industries mondiales du divertissement, des médias et de la publicité. Dans le cadre de sa transformation, la société explore la technologie qui permet à Technicolor Creative Studios de rester à la pointe des expériences visuelles, qu'il s'agisse de projections de cartographie 3D, d'interactivité ambiante, de réalité augmentée et virtuelle et d'intelligence artificielle. La transformation de Technicolor Creative Studios consiste à passer des effets visuels aux expériences visuelles via l'investissement dans les personnes et la technologie, et en s'appuyant sur des partenariats dans les écosystèmes de services créatifs.

Technicolor SA a décidé début 2022 de poursuivre son évolution en deux sociétés cotées indépendantes leaders du secteur, chacune ayant la capacité de poursuivre son propre programme stratégique et de libérer son potentiel de valeur. Après la scission à la fin de l'année 2022, les opérations informatiques de Technicolor Creative Studio ont été gérées dans le cadre d'un contrat de service de transfert. Pour devenir une entité indépendante, Technicolor Creative Studios a entrepris une séparation des systèmes informatiques et a dû créer sa propre organisation informatique pour soutenir à la fois le réseau informatique d'entreprise et le réseau de production créative. La société a ensuite commencé sa recherche d'un fournisseur mondial qui pourrait aider Technicolor Creative Studios à transformer ses opérations informatiques pour répondre aux exigences en constante évolution du paysage des médias et du divertissement.

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par Technicolor Creative Studios comme partenaire informatique stratégique », a déclaré Rohit Gupta, directeur général d'UK&I chez Cognizant. « Cette collaboration témoigne de l'importance que Cognizant accorde au secteur des médias et du divertissement. L'industrie créative est déjà une pionnière en matière d'utilisation de nouvelles technologies et cette tendance devrait évoluer rapidement, les technologies devenant un copilote pour les artistes créatifs, leur permettant d'améliorer leur imagination pour produire le meilleur contenu pour leurs clients. Cognizant aidera Technicolor Creative Studios à transformer son parc informatique et à offrir une expérience utilisateur de premier plan à ses esprits créatifs à l'échelle mondiale. »

« Nous avons choisi Cognizant, car il était important de faire équipe avec une entreprise qui comprend notre secteur et a le bon état d'esprit en vue de collaborer à une transformation difficile vers la réussite mutuelle. Alors que nous transformons Technicolor Creative Studios afin que l'entreprise figure parmi les sociétés les mieux placées pour produire un contenu exceptionnel pour nos clients, il est important que nous fassions progresser notre domaine informatique pour fournir les meilleurs outils et la meilleure expérience à notre personnel. Nous sommes impatients d'atteindre cet objectif en collaboration avec Cognizant », a déclaré Praveen Vadlamani, vice-président principal, Infrastructure et technologie, chez Technicolor Creative Studios.

À propos de Technicolor Creative Studios

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de production de classe mondiale axée sur un seul objectif : la réalisation d'idées ambitieuses et extraordinaires. Avec un réseau de studios primés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier à produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes mondiales d'artistes et de technologues s'associent à la communauté créative via le cinéma, la télévision, l'animation, les jeux, l'expérience de la marque et la publicité pour apporter aux publics l'art universel de la narration au public, partout dans le monde.

www.technicolorcreative.com

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :





EMEA/APAC/Amériques : Inde : Christina Schneider Rashmi Vasisht [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

SOURCE Cognizant Technology Solutions