Technicolor Creative Studios seleciona Cognizant como sua parceira de transformação Digital de TI e de TI

Contrato de cinco anos permitirá que a Cognizant dê suporte aos serviços de TI para a força de trabalho distribuída globalmente da Technicolor Creative Studios

TEANECK, Nova Jersey, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Technicolor Creative Studios escolheu a Cognizant (Nasdaq: CTSH) como sua parceira global de TI e transformação digital. De acordo com o contrato de cinco anos, a Cognizant fornecerá um serviço gerenciado de ponta a ponta para usuários, aplicativos e infraestrutura da Technicolor Creative Studios. A solução atende ao mandato duplo de estabelecer rapidamente um serviço gerenciado para o suporte das aplicações corporativas da Technicolor Creative Studio, ao mesmo tempo em que oferece alta qualidade adotando modelos e processos operacionais de melhores práticas desde o início.

A abordagem da Cognizant consistirá em um modelo operacional integrado que abrange service desk, serviços de usuário final, serviços de aplicativos, infraestrutura, rede e serviços de plataforma. Esses serviços são sustentados por governança integrada e serviços multifuncionais com prioridade de automação e abordagem de melhoria contínua. O modelo operacional foi desenvolvido para dimensionar verticalmente e horizontalmente para acomodar mudanças nos serviços e volumes, à medida que as necessidades dos negócios da Technicolor Creative Studios evoluem ao longo do período de engajamento.

Com mais de 100 anos de experiência em inovação de entretenimento, a Technicolor Creative Studios é uma empresa de tecnologia criativa com equipes premiadas de artistas e tecnólogos que oferecem serviços premium de VFX para os setores globais de entretenimento, mídia e publicidade. Como parte de sua transformação, a empresa está explorando tecnologias que permitam que a Technicolor Creative Studios permaneça na vanguarda das experiências visuais, sejam projeções de mapeamento 3D, interatividade ambiental, realidade aumentada e virtual e inteligência artificial. Transformar a Technicolor Creative Studios de efeitos visuais a experiências visuais por meio de investimentos em pessoas e tecnologia e parcerias em todos os ecossistemas de serviços criativos.

A Technicolor SA, no início de 2022, decidiu continuar sua evolução em duas empresas listadas independentes líderes do setor, cada uma com a capacidade de buscar sua própria agenda estratégica e liberar potencial de valor. Após o spin-off no final da 2022, as operações de TI da Technicolor Creative Studio foram atendidas sob um acordo de serviço de transferência. Para tornar-se uma entidade independente, a Technicolor Creative Studios realizou uma separação de sistemas de TI e precisava criar sua própria organização de TI para dar suporte tanto à TI empresarial quanto à Rede de Produção Criativa. Em seguida, a empresa iniciou sua busca por um fornecedor global que pudesse ajudar a Technicolor Creative Studios a transformar suas operações de TI para atender às demandas em constante mudança do cenário de mídia e entretenimento.

"Estamos orgulhosos de sermos selecionados pela Technicolor Creative Studios como seu parceiro estratégico de TI", disse Rohit Gupta, diretor executivo do Reino Unido e Irlanda da Cognizant. "Esta colaboração é uma prova do forte foco da Cognizant no setor de mídia e entretenimento. O setor criativo já está na vanguarda da adoção de novas tecnologias e espera-se que essa tendência evolua rapidamente com a tecnologia tornando-se um copiloto para que artistas criativos melhorem ainda mais sua imaginação para produzir o melhor conteúdo para seus clientes. A Cognizant ajudará a Technicolor Creative Studios a transformar sua propriedade de TI e oferecer uma experiência de usuário líder a suas mentes criativas em todo o mundo".

"Selecionamos a Cognizant porque era importante nos unirmos a alguém que entendesse nosso setor e tivesse a mentalidade certa para colaborar em uma transformação desafiadora rumo ao sucesso mútuo. À medida que transformamos a Technicolor Creative Studios para estar melhor posicionada para produzir conteúdo excepcional para nossos clientes, é importante que avancemos em nosso patrimônio de TI para fornecer as melhores ferramentas e experiência à nossa equipe, o que esperamos alcançar em colaboração com a Cognizant", disse Praveen Vadlamani, vice-presidente sênior de infraestrutura e tecnologia da Technicolor Creative Studios.

Sobre a Technicolor Creative Studios

Technicolor Creative Studios é uma empresa de tecnologia criativa que oferece experiência em produção de classe mundial movida por um propósito: a realização de ideias ambiciosas e extraordinárias. Lar de uma rede de estúdios premiados, MPC, The Mill, Mikros Animation e Technicolor Games, inspiramos empresas criativas em todo o mundo a produzir seus trabalhos mais icônicos.

Nossas equipes globais de artistas e tecnólogos fazem parceria com a comunidade criativa de filmes, televisão, animação, jogos, experiência de marca e publicidade, para levar a arte universal de contar histórias a públicos de todos os lugares.

www.technicolorcreative.com

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) projeta empresas modernas. Ajudamos nossos clientes a modernizar a tecnologia, reimaginar processos e transformar experiências para que possam permanecer à frente em nosso mundo em rápida mudança. Juntos, estamos melhorando a vida cotidiana. Veja como em www.cognizant.com ou @cognizant.

Para mais informações, entre em contato com:





EMEA / APAC/Américas: Índia: Christina Schneider Rashmi Vasisht [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

FONTE Cognizant Technology Solutions

SOURCE Cognizant Technology Solutions