Společnost Technicolor Creative Studios si vybrala společnost Cognizant jako partnera pro IT a digitální transformaci

TEANECK, NJ, 1. listopadu 2023 /PRNewswire/ – Společnost Technicolor Creative Studios si vybrala společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) jako svého globálního partnera pro IT a digitální transformaci. Na základě pětileté smlouvy bude Cognizant poskytovat spravované služby pro uživatele, aplikace a infrastrukturu společnosti Technicolor Creative Studios na bázi end-to-end. Toto řešení splňuje dva úkoly: rychle vytvořit řízenou službu pro podporu podnikových aplikací Technicolor Creative Studio a zároveň zajistit vysokou kvalitu díky využití osvědčených provozních modelů a procesů od samotného počátku.

Společnost Cognizant bude poskytovat integrovaný provozní model zahrnující služby Service Desk, služby pro koncové uživatele, aplikační služby, infrastrukturu, síť a služby platformy. Ty se opírají o integrované řízení a multifunkční služby s přístupem kladoucím na první místo automatizaci a neustálé zlepšování. Provozní model je navržen tak, aby jej bylo možné vertikálně a horizontálně škálovat a přizpůsobovat změnám služeb a objemů podle toho, jak se budou během smluvního období vyvíjet potřeby společnosti Technicolor Creative Studios.

Společnost Technicolor Creative Studios, která má více než 100 let zkušeností s inovacemi v zábavním průmyslu, je kreativní technologická společnost s oceňovanými týmy umělců a technologů, kteří poskytují prvotřídní služby VFX pro globální zábavní, mediální a reklamní průmysl. V rámci své transformace dodavatel zkoumá technologie, které společnost Technicolor Creative Studios umožňují zůstat na špičce vizuálních zážitků, ať už jde o 3D Mapping Projections, Ambient Interactivity, rozšířenou a virtuální realitu či umělou inteligenci. Cílem je transformace Technicolor Creative Studios z vizuálních efektů na vizuální zážitky prostřednictvím investic do lidí a technologií a partnerství napříč ekosystémy kreativních služeb.

Společnost Technicolor SA se na začátku roku 2022 rozhodla pokračovat v rozdělení na dvě nezávislé společnosti kótované na burze, z nichž každá bude schopna realizovat vlastní strategický program a využít potenciál pro tvorbu hodnoty. Po rozdělení na konci roku 2022 byly IT operace společnosti Technicolor Creative Studio zajišťovány na základě smlouvy o převodu služeb. Aby se společnost Technicolor Creative Studios stala nezávislým subjektem, oddělila IT systémy a musela vytvořit vlastní IT organizaci, která by podporovala jak Enterprise IT, tak Creative Production Network. Společnost pak začala hledat globálního dodavatele, který by jí pomohl transformovat IT operace tak, aby splňovaly neustále se měnící požadavky mediálního a zábavního prostředí.

„Jsme hrdí na to, že si nás společnost Technicolor Creative Studios vybrala jako svého strategického IT partnera," uvedl Rohit Gupta, výkonný ředitel společnosti Cognizant pro Spojené království a Irsko. „Tato spolupráce je důkazem silného zaměření společnosti Cognizant na odvětví médií a zábavy. Kreativní průmysl je již nyní pionýrem nových technologií a očekává se, že tento trend se bude rychle vyvíjet a že technologie se stanou pro kreativní umělce partnerem, aby mohli dále rozvíjet svou představivost a vytvářet ten nejlepší obsah pro zákazníky. Cognizant pomůže společnosti Technicolor Creative Studios transformovat její IT vybavení a poskytnout špičkové uživatelské prostředí jejím tvůrčím pracovníkům po celém světě."

„Vybrali jsme si společnost Cognizant, protože pro nás bylo důležité spojit se s někým, kdo rozumí našemu oboru a má správnou mentalitu pro spolupráci na náročné transformaci vedoucí ke společnému úspěchu. Při transformaci Technicolor Creative Studios s cílem vytvářet vynikající obsah pro naše klienty je důležité vylepšovat naše IT vybavení a poskytovat zaměstnancům ty nejlepší nástroje a pracovní prostředí, a proto se těšíme na spolupráci se společností Cognizant," řekl Praveen Vadlamani, SVP Infrastructure & Technology, Technicolor Creative Studios.

O společnosti Technicolor Creative Studios

Technicolor Creative Studios je kreativní technologická společnost, která poskytuje prvotřídní produkční služby a řídí se jediným cílem: realizace ambiciózních a výjimečných nápadů. Spadá pod nás síť oceňovaných studií MPC, The Mill, Mikros Animation a Technicolor Games a inspirujeme kreativní společnosti po celém světě k vytváření těch nejuznávanějších děl.

Naše globální týmy umělců a technologů spolupracují s tvůrčí komunitou ve filmu televizi, animaci, hrách, oblasti značek a reklamě, aby divákům po celém světě vyprávění příběhů přinesly univerzální umění.

O společnosti Cognizant

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) je inženýrem moderních podniků. Klientům pomáháme modernizovat technologie, měnit procesy a transformovat zkušenosti, aby si v rychle se měnícím světě udrželi náskok. Společně zlepšujeme každodenní život. Více se dozvíte na www.cognizant.com nebo @cognizant.

