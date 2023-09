TechPats™ fait désormais partie Ocean Tomo, a part of J.S. Held

J.S. Held annonce le rachat de TechPats™, qui vient compléter l'acquisition d'Ocean Tomo en 2022, pour former le groupe de conseil en propriété intellectuelle le plus complet du secteur.

JERICHO, N.Y., 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international J.S. Held a annoncé aujourd'hui le rachat de TechPats™ et la création du groupe Intellectual Property Specialty Services sous sa marque Ocean Tomo. Depuis 25 ans, TechPats aide les plus grandes entreprises technologiques cotées en bourse à tirer un avantage concurrentiel de leurs actifs commerciaux immatériels.

« La combinaison de l'expertise scientifique et technique de J.S. Held, des services financiers en matière de propriété intellectuelle d'Ocean Tomo et de l'expertise technique de TechPats axée sur les brevets constitue un socle à trois branches, à la pointe de l'industrie, pour traiter les actifs immatériels », a déclaré James E. Malackowski, fondateur et directeur général senior d'Ocean Tomo.

« Les rachats d'IPFC et d'Ocean Tomo étaient fondés sur une vision commune visant à ajouter une gamme complète de services dédiés à la propriété intellectuelle. Les responsables de notre activité sur la propriété intellectuelle et de notre équipe de développement d'entreprise ont estimé que TechPats constituerait une acquisition idéale, après avoir examiné un certain nombre de candidats internationaux », affirme Jon Held, PDG de J.S. Held.

Les services de veille stratégique axée sur les brevets de TechPats viendront compléter les services d'avis, d'évaluation, de stratégie, de courtage en transactions et de levée de fonds d'Ocean Tomo dans le domaine de la propriété intellectuelle. « Notre marque de fabrique est notre partenariat solide avec nos clients, qui leur permet de développer leurs activités, de protéger et de tirer profit de leurs actifs de propriété intellectuelle et de se positionner stratégiquement pour la croissance », a déclaré Chis Wichser, PDG de TechPats. Il a ajouté : « Nous sommes impatients de mettre notre équipe d'experts en technologie axée sur la propriété intellectuelle en relation avec les plus de 1 500 ingénieurs, scientifiques et autres experts techniques talentueux de J.S. Held pour le bénéfice de nos clients ».

Le groupe Intellectual Property Specialty Services fournira des services aux départements en charge de la propriété intellectuelle dans les entreprises :

Veille stratégique axée sur les brevets, y compris l'analyse des violations de brevets, les essais en laboratoire, l'ingénierie inverse, les services de démantèlement, l'exploitation des brevets, l'analyse du marché et l'évaluation du portefeuille ;

Stratégie de développement du portefeuille, y compris les paysages de brevets technologiques concurrentiels, l'exploration et l'évaluation des brevets, l'évaluation du portefeuille et l'analyse des coûts, ainsi que des services de conseil stratégique en matière de brevets ;

Assistance en cas de litiges, y compris les évaluations liées au risque de litige, l'analyse de la validité, un soutien lors devant le PTAB et l'IPR, et l'analyse du tableau des revendications ;

Stratégie de transaction et de monétisation, y compris la diligence raisonnable en matière d'acquisition de propriété intellectuelle, ainsi que les décisions d'achat, de construction ou d'abandon.

Avec une expertise couvrant plus de 150 secteurs technologiques, y compris l'automobile, les semi-conducteurs, les logiciels et les télécommunications sans fil, l'équipe responsable de la propriété intellectuelle de J.S. Held, composée d'Ocean Tomo et de TechPats, se prévaut d'une expérience de service auprès de 53 % des 100 plus grandes sociétés technologiques cotées en bourse et 87 % des cabinets d'avocats AMLaw 100.

« L'acquisition de TechPats est une extension naturelle de la vision de J.S. Held qui consiste à fournir des services de conseil inégalés pour tous les actifs et la valeur à risque grâce à notre expertise technique, scientifique et financière combinée », a ajouté Jon Held.

Pour en savoir plus sur l'équipe de TechPats et les services spécialisés en propriété intellectuelle, visitez le site www.oceantomo.com/services/specialty-services.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil international qui allie expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels sont des conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des enjeux importants qui exigent une attention urgente, une intégrité sans faille, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs matériels et immatériels.

La société fournit une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

À propos d'Ocean Tomo, a part of J.S. Held

Fondée en 2003, Ocean Tomo fournit des services d'expertise, de conseil en gestion, de conseil et des services spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle et autres actifs immatériels. Les services proposés portent sur le calcul des préjudices économiques et les témoignages, la stratégie de licence commerciale et l'interprétation des contrats, la veille stratégique axée sur les brevets, la stratégie de développement de portefeuille, l'assistance en cas de litige, les mesures raisonnables en matière de secret commercial, l'évaluation des actifs et des entreprises, les conseils en stratégie et en gestion des risques, les conseils en matière de fusion et d'acquisition, le placement privé de titres de créance et d'actions et le courtage en propriété intellectuelle. Les filiales d'Ocean Tomo comprennent notamment Ocean Tomo Investments Group, LLC, une société de courtage enregistrée.

En tant que société de J.S. Held, Ocean Tomo travaille avec plus de 1 500 professionnels dans le monde entier et assiste ses clients (entreprises, assureurs, cabinets d'avocats, gouvernements et investisseurs institutionnels) sur des questions techniques, scientifiques et financières complexes concernant l'ensemble des actifs et des valeurs à risque.

