TECNO allume la passion : un match caritatif pour transformer les terrains de jeu des communautés africaines

Avant le coup d'envoi du match amical, TECNO a annoncé une ambitieuse initiative philanthropique visant à remettre en état 100 terrains de football communautaires à travers l'Afrique au cours des cinq prochaines années. Cette initiative vise à encourager l'engagement des jeunes, à promouvoir un mode de vie sain et à garantir l'accès à des terrains de qualité dans les communautés défavorisées. Jack Guo, directeur général de TECNO, a déclaré avec passion : « Nous nous lançons dans une mission visant à réaliser d'innombrables rêves en remettant en état 100 terrains de football en Afrique », pour souligner le pouvoir de transformation de l'initiative de TECNO. Taylan Tankpinou, un garçon de 10 ans, a ajouté : « Grâce à TECNO, nous créons de meilleurs endroits pour jouer et grandir ».

Pour couronner le tout, TECNO a déclaré que pour chaque but marqué au cours du match, 10 000 dollars supplémentaires seraient versés à ce projet. À la fin du match, TECNO a fait don de 50 000 dollars supplémentaires au projet. Cette promesse a transformé chaque but en un encouragement non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les générations futures qui bénéficieront de meilleures installations.

Cet événement, marqué par un climat d'enthousiasme et de camaraderie, a mis en évidence le pouvoir de transformation du sport et de la responsabilité d'entreprise. L'engagement de TECNO va au-delà du simple parrainage ; il s'agit d'une promesse de cultiver le talent, la passion et l'unité par le biais du football.

Au fur et à mesure que la Coupe d'Afrique progresse, cette initiative rappelle l'esprit indomptable de la communauté et l'amour partagé pour le football qui transcende les frontières. La vision de TECNO pour la remise en état des terrains est plus qu'un investissement dans l'infrastructure sportive ; c'est un engagement à nourrir les rêves et les aspirations de la jeunesse africaine.

Avec chaque but marqué et chaque terrain remis en état, l'héritage de cette initiative retentira dans toutes les communautés. Elle inspire la prochaine génération de stars et d'amateurs de football à travers l'esprit de la marque TECNO, « Stop At Nothing » (Ne reculer devant rien).

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2319190/TECNO_General_Manager_Shaking_Hands_with_Football_Legends.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2319191/CAF_Team_Group_Photo_with_Football_Legends.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2319192/Speech_of_the_Philanthropic_Initiative.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2319193/TECNO_Donation_Cheque.jpg

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.