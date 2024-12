TECNO ouvre la voie à l'imagerie IA en dévoilant TECNO Image Matrix et deux technologies d'imagerie optimisées par l'IA au salon Future Lens 2024.

CHONGQING, Chine, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie innovante TECNO a dévoilé ses trois dernières innovations : une toute nouvelle matrice d'imagerie et deux technologies d'imagerie avancées. La matrice d'image innovante TECNO (TIM) est un nouveau « cerveau » d'imagerie IA qui restructure et optimise la puissance pour améliorer les processus d'imagerie, alimenter de nouvelles fonctions d'imagerie optimisées et créer des images plus exceptionnelles. Par ailleurs, la technologie EVS Dynamic Shot permet de capturer parfaitement les sujets en mouvement, et le téléobjectif à double prisme Tap Any Zoom permet de réaliser des prises de vue à longue distance plus stables.

TECNO Image Matrix - Un tout nouveau « cerveau » d'imagerie pour l'ère de l'IA

Cette année, TECNO a investi massivement pour devenir un leader de l'industrie dans le domaine des technologies IA mobiles.

La structure de la matrice d'image TECNO est basée sur les quatre étapes de la création d'une image. La première couche est la couche de base matérielle, qui comprend les quatre principales unités de traitement de l'image : le matériel de la caméra, l'écran, le SOC et le capteur. La deuxième couche, la couche de déconstruction, est composée de dix algorithmes d'imagerie élémentaires, tels que la réduction du bruit, la stabilisation et la correction.

La troisième couche est la couche de reconstruction du moteur. Dans cette couche, TECNO a construit une base technique appelée TAPS (TECNO Algorithm Process Stack) qui soutient la transformation des capacités d'IA. Cette couche cruciale et unique comprend quatre moteurs d'imagerie pilotés par l'IA : AI RAW améliore les scènes à faible éclairage et à contre-jour, tout en améliorant la clarté, la netteté et les couleurs de l'image ; AI SNAP permet de capturer des images à la vitesse de l'éclair, sans décalage, afin que les utilisateurs ne manquent jamais un instant ; AIGC Studio offre une suite d'outils pour l'amélioration et la génération d'images ; et AI UT (Universal Tone) restaure et améliore automatiquement les tons de la peau, afin que les images de portrait reflètent une beauté plus vraie que nature.

EVS Dynamic Snapshot - Capturer des sujets en mouvement avec une clarté cristalline

La technologie Dynamic Snapshot d'EVS surmonte les limites des méthodes traditionnelles de prise de vue et les contraintes d'absorption de lumière des caméras compactes afin d'améliorer la capacité de la caméra à capturer le mouvement.

Alors que les caméras traditionnelles collectent des pixels image par image, la solution de TECNO capture le mouvement complet d'un sujet. La technologie se concentre uniquement sur les sujets en mouvement, en utilisant les pixels EVS pour enregistrer les données de mouvement. En combinant des circuits CMOS traditionnels avec des circuits haute fréquence DVS, EVS Dynamic Snapshot capture des données de mouvement ultra-denses.

Qu'il s'agisse d'un oiseau majestueux en vol ou d'une action de sport automobile à grande vitesse, cette technologie sur mesure de nouvelle génération permet aux utilisateurs de prendre des clichés dynamiques à grande vitesse et d'une clarté cristalline, comme jamais auparavant.

Téléobjectif à double prisme Tap Any Zoom - Zoom super stable pour éliminer le flou

Cette technologie permet de relever les trois principaux défis de la prise de vue au téléobjectif, à savoir les difficultés de mise au point, les flous fréquents et l'absence de marge de recadrage.

La technologie Tap Any Zoom de TECNO utilise une conception à double prisme, une stabilisation optique de l'image par déplacement de lentille et des algorithmes intelligents d'IA pour aider les utilisateurs à prendre d'incroyables photos au téléobjectif.

Il suffit d'appuyer deux fois sur le sujet à photographier (en mode scène 1x/0,6x) pour que l'appareil photo zoome instantanément au niveau optimal (jusqu'à 30x) pour un cadrage rapide et précis. La stabilisation optique de l'image, associée au grand angle de rotation à double prisme, atténue efficacement les vibrations externes, garantissant des prises de vue nettes, stables et d'une grande clarté.

Le double prisme offre une zone de prise de vue étendue, avec la possibilité de capturer des images jusqu'à 14 fois le zoom d'un objectif standard de 125 mm de longueur focale. La fonction de balayage à longue portée et l'assemblage automatique des pixels de 400MP pixels garantissent des images haute résolution parfaites. Par ailleurs, la fonction de balayage au téléobjectif permet d'assembler des images plein cadre sans distorsion, créant ainsi des images de haute qualité avec une grande liberté de recadrage.

Future Lens 2024 : au-delà des innovations

L'événement Future Lens 2024 s'est avéré très utile pour tous les participants, qui ont pu découvrir les coulisses des dernières technologies d'imagerie de TECNO. À l'issue de son dernier événement Future Lens, TECNO renforce son engagement à repousser les limites de l'excellence en matière d'imagerie, en se positionnant comme pionnier des innovations en matière d'IA tout en continuant à améliorer l'expérience de l'imagerie mobile. Conformément à la philosophie de sa marque « Stop At Nothing », TECNO vise à fournir aux consommateurs, en particulier ceux des marchés émergents souvent négligés, des solutions plus puissantes, plus intuitives et plus créatives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2437666/5075044/TECNO_Logo.jpg