Tecnologia de redução de gorduras saturadas, OFF SAT, da Duas Rodas, é destaque entre ingredientes alimentícios mais inovadores de 2020

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 2020, pelo quarto ano consecutivo, ingredientes da multinacional Duas Rodas são destaque entre os mais inovadores do Brasil, segundo Food Ingredients Innovation Awards 2020. A premiação tem como objetivo valorizar a inovação e reconhecer a criação de produtos do setor que ofereçam benefícios ao consumidor final.

Conectado aos movimentos crescentes de saudabilidade e indulgência, o Off-SAT é uma tecnologia exclusiva que permite reduzir em até 90% a gordura saturada em biscoitos laminados, extrusados ou moldados.

Sem alterar sabor, odor ou crocância do biscoito padrão, atributos extremamente valorizados pelos consumidores, a tecnologia oferece alternativa importante à indústria frente à rotulagem nutricional de alimentos, que destaca a grande quantidade de gordura e outros no produto final.

Elaborada com ingredientes de fonte natural, a solução atua em combinação com o uso de óleos vegetais com apelos mais saudáveis, possibilitando formulações com redução de calorias e aporte de proteínas e fibras. É livre de polióis, alergênicos, corantes e GMO.

O Diretor de Inovação e Tecnologia da Duas Rodas, Steven Rumsey, destaca que o posicionamento é um reconhecimento do trabalho do time multidisciplinar de especialistas focado em aspectos de funcionalidade e sabor superior alinhados às necessidades do mercado global.

A tecnologia exclusiva para substituir gorduras saturadas é resultado do trabalho de quase 2 anos da equipe de especialistas, que realizou estudos aprofundados de novas tecnologias de matérias-primas, testes, avaliações, comparações, observação de estabilidade e comportamento na aplicação.

O OFF SAT é fruto da sinergia entre ingredientes e tecnologias, mantendo os mesmos atributos sensoriais, estrutura e shelf life das formulações padrão que utilizam a gordura saturada.

"Para nós, a inovação é o principal driver de competitividade e sustentabilidade dos negócios, estratégia assertiva que reforçamos com apresentação desta tecnologia exclusiva ao mercado", afirma a Diretora de Negócios Internacionais, Rosemeri Francener.

Com mais de 10 mil clientes em mais de 30 países, a Duas Rodas oferece 3 mil itens, entre aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos, aditivos, produtos de sorvetes, chocolates e confeitaria. Fundada no Brasil por imigrantes alemães há 95 anos, possui 7 fábricas na América Latina. Conta com produtos com certificações internacionais Kosher, Halal, Produtos Orgânicos e Fair for Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

Mais informações:

Suzana Klein, Comunicação Duas Rodas. E-mail: [email protected] l Telefone +55 (47) 3372-9016.

FONTE Duas Rodas

SOURCE Duas Rodas