TEDCO anuncia los oradores principales de la mañana para la Entrepreneur Expo 2026

Jay Perman, Anirban Basu y Troy LeMaile-Stovall comenzarán con una jornada de innovación e inspiración

COLUMBIA, Maryland, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- TEDCO, motor económico de Maryland para las empresas de tecnología, se complace en anunciar el discurso inaugural de la mañana de la próxima Entrepreneur Expo 2026 en el Hilton Baltimore Inner Harbor, el 27 de octubre de 2026.

Jay Perman, rector del Sistema Universitario de Maryland, Anirban Basu, presidente y director ejecutivo de Sage Policy Group y Troy LeMaile-Stovall, director ejecutivo de TEDCO (PRNewsfoto/TEDCO)

Después del discurso inaugural de Jay Perman, rector del Sistema Universitario de Maryland, los asistentes mantendrán una charla informal dinámica con Anirban Basu, presidente y director ejecutivo de Sage Policy Group y Troy LeMaile-Stovall, director ejecutivo de TEDCO. La charla informal se centrará en los conocimientos de un próximo estudio sobre el impacto de TEDCO en el ecosistema de innovación empresarial de Maryland, además de ampliar información sobre el alcance más amplio de Maryland y mucho más. Los asistentes presenciarán un debate rápido basado en datos que arrojará luz sobre las expectativas para nuestra economía y mucho más.

"Me encanta ser parte de la Entrepreneur Expo de TEDCO", comentó Perman. "Muchas de las ideas e innovaciones que hacen avanzar a Maryland surgen, en realidad, de nuestras universidades públicas. Tener a TEDCO como colaborador significa que podemos acelerar la comercialización de estas innovaciones y conservar el talento empresarial y el dinero aquí en Maryland. Sé que la exposición brindará a todos los asistentes la oportunidad de fortalecer sus redes y aplicar consejos buenos y prácticos a sus emprendimientos".

"Me complace compartir el escenario de la exposición en un interesante debate con Anirban para comenzar un día de inspiración, intercambio de contactos y aprendizaje", declaró LeMaile-Stovall. "Nuestra conversación brindará gran cantidad de información para que el ecosistema la absorba y utilice para el desarrollo económico y la expansión empresarial".

La galardonada Entrepreneur Expo de TEDCO se creó para destacar el espíritu emprendedor en la región al reunir los diversos recursos de Maryland para un día de celebración. El año pasado, el evento atrajo a más de 1,170 asistentes, incluidos algunos de los principales empresarios, dueños de negocios, innovadores, inversores de capital de riesgo y legisladores de la región; de estos asistentes, el 97 % informó que su propósito de asistir se cumplió y una demanda abrumadora hizo que el evento regresara en 2026. La exposición de este año se llevará a cabo en Baltimore, una de las 20 mejores ciudades para emprendedores, y promete un día completo de talleres interactivos, debates interesantes y presentaciones dinámicas de empresas emergentes.

Basu es presidente y director ejecutivo de Sage Policy Group, Inc., consultora sobre economía y política con sede en Baltimore, que fundó en 2004. Desempeña la función de economista jefe para muchas organizaciones, incluidas la Asociación de Banqueros de Maryland y la Asociación de Constructores y Contratistas. El Baltimore Business Journal lo designó uno de los 20 líderes empresariales más poderosos de la región en 2010. En 2022, ingresó al círculo de influencia del periódico The Daily Record. Basu es economista residente distinguido en el Goucher College, donde enseña Historia del Pensamiento Económico. Tiene cuatro títulos de posgrado, incluidos un doctorado en Filosofía y un doctorado en Jurisprudencia.

Perman es rector del Sistema Universitario de Maryland (USM). Bajo su liderazgo, la USM aumentó las inscripciones entre estudiantes subrepresentados, mejoró las tasas de retención y graduación y alcanzó niveles récord en la cantidad de ayuda universitaria otorgada a estudiantes necesitados. La USM se encuentra entre los principales sistemas de investigación pública del país, con $1,800 millones en investigaciones y programas patrocinados. Esta investigación se traduce en tecnologías, empresas e industrias que impulsan la economía de Maryland. Perman obtuvo su título de Doctor en Medicina en la Universidad Northwestern. Después de su residencia en pediatría en el Children's Memorial Hospital de NU, completó una beca en gastroenterología pediátrica en la Facultad de Medicina de Harvard y el Children's Hospital Medical Center en Boston.

Ayúdenos a hacer de 2026 la mejor exposición hasta el momento, asegure su lugar como patrocinador, expositor o asistente. Trajimos el evento de regreso, ahora es su turno de ayudarnos a llenar el espacio con inspiración, colaboración e innovación.

